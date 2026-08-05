הסלמה במלחמת פוטין – זלנסקי: מתקפת טילים על קייב

רוסיה פתחה במתקפה אווירית רחבת היקף על קייב: הרוג, עשרות פצועים והרס בשכונות מגורים

לפחות אדם אחד נהרג ו־24 בני אדם נפצעו במתקפה אווירית נרחבת שביצעה רוסיה לפנות בוקר (שלישי) על בירת אוקראינה, קייב. על פי הרשויות האוקראיניות, הכוחות הרוסיים שיגרו לעבר העיר שילוב של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים, במה שנראה כאחד מגלי התקיפה הגדולים בשבועות האחרונים נגד מרכזי אוכלוסייה בבירה.

מערכות ההגנה האווירית האוקראיניות הופעלו במשך שעות ארוכות בניסיון ליירט את מרבית האיומים, אולם למרות הצלחות היירוט נרשמו פגיעות ישירות במספר מוקדים ברחבי העיר. צוותי החירום, הכבאות וההצלה פועלים מאז שעות הלילה המאוחרות בזירות רבות, וממשיכים לחפש לכודים תחת הריסות מבנים שנפגעו.

על פי הדיווחים הראשוניים, ההרוג נהרג כתוצאה מקריסת חלק ממבנה מגורים שנפגע במהלך ההפצצה. לפחות 24 בני אדם נוספים נפצעו בדרגות חומרה שונות, אולם גורמי החירום מזהירים כי מניין הנפגעים עלול לעלות ככל שהסריקות יימשכו. במקרים קודמים, לכודים אותרו רק שעות רבות לאחר התקיפות.

הנזק העיקרי נגרם לבנייני מגורים, מבני ציבור ותשתיות אזרחיות בכמה רובעים של קייב. חלונות נופצו במאות דירות, מכוניות עלו באש, קווי חשמל נפגעו ובחלק מהאזורים הופסקה זמנית אספקת החשמל. בעיר נשמעו במשך שעות פיצוצים עזים, הן כתוצאה מפגיעות ישירות והן בעקבות יירוטים של מערכות ההגנה האווירית.

קייב, שבה חיים כיום כשלושה מיליון תושבים, חזרה למעשה לשגרת מלחמה מלאה. אזעקות ממושכות אילצו תושבים לרדת למקלטים ולתחנות הרכבת התחתית, בעוד משפחות רבות בילו חלק גדול מהלילה מתחת לאדמה עד להסרת ההתרעות.

בצבא אוקראינה מעריכים כי השימוש המשולב בטילים ובכטב”מים אינו מקרי. מדובר בטקטיקה שנועדה להעמיס על מערכות ההגנה האווירית, לאלץ אותן להתמודד עם מספר רב של מטרות בו־זמנית ולהגדיל את הסיכוי שחלק מהטילים יחדרו את מעטפת ההגנה. שיטה זו הפכה בחודשים האחרונים לאחד המאפיינים המרכזיים של התקיפות הרוסיות.

גם אם רוב הטילים יורטו, עצם הפעלת מערכות ההגנה כרוכה בשימוש במיירטים יקרים ובשחיקה מתמשכת של מלאי התחמושת האוקראיני. גורמי ביטחון במערב מזהירים זה חודשים כי קצב ייצור המיירטים במדינות נאט”ו מתקשה להדביק את קצב השימוש בהם בשדה הקרב.

מבחינת הקרמלין, התקיפות על קייב משרתות כמה מטרות במקביל. מעבר לניסיון לגרום נזק פיזי, הן נועדו להפעיל לחץ פסיכולוגי על האוכלוסייה האזרחית, לפגוע בתחושת הביטחון בבירה ולהמחיש כי גם לאחר שנים של מלחמה רוסיה מסוגלת להגיע כמעט לכל נקודה באוקראינה.

העיתוי של המתקפה מושך תשומת לב מיוחדת. היא מתרחשת בשעה שמאחורי הקלעים נמשכים מאמצים בינלאומיים לבחון אפשרויות להסדר עתידי או לפחות להפחתת עוצמת הלחימה. למרות המגעים המדיניים, המציאות בשטח מלמדת כי שני הצדדים ממשיכים לנסות לשפר את עמדותיהם הצבאיות באמצעות הפעלת כוח.

בימים האחרונים הגבירה גם אוקראינה את מתקפות הכטב”מים שלה לעומק רוסיה, כולל לעבר מתקנים צבאיים, מחסני דלק ותשתיות לוגיסטיות. מוסקבה מציגה את התקיפות האחרונות על קייב כחלק ממדיניות תגובה למהלכים אלה, בעוד אוקראינה טוענת כי מדובר בהמשך המתקפות השיטתיות נגד אוכלוסייה אזרחית.

במערב עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, בעיקר משום שהמשך ההתקפות מגביר את הלחץ על מדינות אירופה וארצות הברית להמשיך לספק לאוקראינה מערכות הגנה אווירית, מיירטים וציוד צבאי מתקדם. במקביל מתחדדת השאלה האם קצב הסיוע יוכל להמשיך לעמוד לאורך זמן מול היקף התקיפות הרוסיות.

לפי שעה לא נראה שהמתקפה האחרונה משנה את מאזן הכוחות בשדה הקרב, אך היא ממחישה פעם נוספת כי גם לאחר שנים של מלחמה, קייב נותרה יעד מרכזי עבור רוסיה. כל עוד לא יושג הסדר מדיני אמיתי, תושבי הבירה האוקראינית צפויים להמשיך לחיות בין שגרה מתוחה לבין לילות של אזעקות, יירוטים ופיצוצים.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!