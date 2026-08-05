זה הפך לטרנד מסוכן בארה״ב: כדי לנצח בפריימריז המתמודדים מתחרים מי מתעב יותר את ממשלת נתניהו

עוד מכה למחנה הפרו־ישראלי בארה״ב: רופא ערבי ניצח בפריימריז במישיגן כשהפסקת התמיכה הצבאית בממשלת נתניהו הופכת אופנתית ומתפשטת כמגיפה בתעמולת הבחירות

המחנה הפרו־ישראלי בארצות הברית ספג הלילה מכה פוליטית נוספת, כאשר עבדול אל־סייד ניצח בפער קטן את חברת הקונגרס היילי סטיבנס בפריימריז הדמוקרטיים לסנאט במדינת מישיגן – אחת ממדינות המפתח בפוליטיקה האמריקנית. הניצחון מעניק לאל־סייד את מועמדות המפלגה הדמוקרטית לבחירות הכלליות, ומסמן התחזקות נוספת של האגף הפרוגרסיבי, המבקר בחריפות את מדיניות ישראל.

אל־סייד, רופא ולשעבר מנהל מערכת בריאות ציבורית, ביסס את הקמפיין שלו על מסרים פרוגרסיביים בנושאי בריאות, כלכלה וצדק חברתי, אך גם על התנגדות להמשך הסיוע הצבאי האמריקני לישראל במתכונתו הנוכחית. מנגד, סטיבנס נחשבה לאחת המועמדות הבולטות של המחנה הפרו־ישראלי וזכתה לתמיכת בכירי הממסד הדמוקרטי וארגונים פרו־ישראליים.

מישיגן אינה עוד מדינה. מדובר באחת ממדינות המפתח בבחירות בארצות הברית, שבה מתגוררת אחת הקהילות הערביות והמוסלמיות הגדולות במדינה. מאז פרוץ המלחמה בעזה הפכה מישיגן לזירת עימות פוליטית מרכזית סביב היחס לישראל, ותוצאות הפריימריז נתפסות כמבחן חשוב לכיוון שאליו צועדת המפלגה הדמוקרטית.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מיהר לנצל את התוצאה כדי לתקוף את הדמוקרטים. לדבריו, מדובר ב”חדשות נהדרות למפלגה הרפובליקנית”. טראמפ כינה את אל־סייד “קומוניסט, שונא יהודים ושונא ישראל”, וטען כי ניצחונו ממחיש עד כמה המפלגה הדמוקרטית ממשיכה להקצין שמאלה.

מנגד, במחנה הפרוגרסיבי חגגו את הניצחון כהוכחה לכך שגם השקעות של עשרות מיליוני דולרים מצד גורמים פרו־ישראליים אינן מבטיחות ניצחון כאשר ציבור הבוחרים מבקש שינוי. מבחינתם, ניצחונו של אל־סייד מסמן שינוי עמוק במאזן הכוחות בתוך המפלגה הדמוקרטית.

מבחינת ישראל, מדובר בהתפתחות מדאיגה נוספת. בשנים האחרונות הולך ומתרחב הקרע בתוך המפלגה הדמוקרטית בין המחנה המסורתי, שתמך במשך עשרות שנים בברית האסטרטגית עם ישראל, לבין דור חדש של פוליטיקאים ופעילים המבקרים בחריפות את מדיניות ירושלים ודורשים לשנות באופן מהותי את היחסים בין שתי המדינות.

בישראל עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות הללו. גם אם מערכת בחירות אחת אינה משנה את התמונה כולה, רצף ההצלחות של מועמדים פרוגרסיביים המבקרים את ישראל מעיד על מגמה פוליטית שהולכת ומתחזקת, במיוחד במדינות מפתח.

אם אל־סייד ינצח גם בבחירות הכלליות, יהיה זה הישג משמעותי נוסף למחנה הפרוגרסיבי ונדבך נוסף בשינוי שעוברת המפלגה הדמוקרטית – שינוי שעלול להשפיע בעתיד גם על אופייה של התמיכה האמריקנית בישראל.

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