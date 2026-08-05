מי היה מאמין שבאר שבע תנצח את הכוכב האדום?

באר שבע הדהימה את הכוכב האדום עם 0:1 ענק – ועשתה צעד משמעותי בדרך לפלייאוף ליגת האלופות הגומלין בבלגרד יהיה קשה אבל הכל אפשרי.

הפועל באר שבע רשמה אמש את אחד הניצחונות המרשימים שלה בשנים האחרונות, כשגברה 0:1 על הכוכב האדום בלגרד במשחק הראשון של סיבוב המוקדמות השלישי בליגת האלופות. שער של זאהי אחמד בדקה ה־38 העניק לאלופה הישראלית יתרון יקר לקראת הגומלין בבלגרד, במשחק שבו הפגינה הקבוצה שליטה טקטית, משמעת גבוהה ובעיקר אופי, גם לאחר שנותרה בעשרה שחקנים במשך יותר מחצי שעה.

הניצחון משמעותי לא רק בזכות התוצאה אלא גם בגלל זהות היריבה. הכוכב האדום היא אחת הקבוצות המנוסות והמצליחות ביותר במזרח אירופה, משתתפת קבועה במפעלים האירופיים ובעלת סגל איכותי ותקציב גבוה משמעותית מזה של באר שבע. לכן, גם יתרון של שער אחד בלבד נחשב להישג חשוב מאוד, במיוחד כשמדובר במשחק ראשון בהתמודדות כפולה.

המשחק נפתח בזהירות מצד שתי הקבוצות. הסרבים ניסו להניע כדור ולהכתיב את הקצב, בעוד באר שבע העדיפה להסתגר נכון, לצופף את מרכז המגרש ולצאת במהירות להתקפות מעבר. במשך דקות ארוכות הצליחו שחקניו של המאמן הישראלי לנטרל את מוקדי הכוח של הכוכב האדום, שכמעט ולא הצליחה להגיע למצבי הבקעה מסוכנים.

ככל שנקפו הדקות החלה באר שבע לגלות ביטחון. הלחץ על הגנת הסרבים גבר, ובדקה ה־38 הגיע הרגע ששינה את המשחק. טעות בהגנת הכוכב האדום נוצלה היטב, זאהי אחמד השתלט על הכדור ובקור רוח של חלוץ אמיתי הכניע את השוער הסרבי וקבע 0:1. השער הכניס את באר שבע לאקסטזה והוציא את יריבתה משיווי משקל.

במחצית השנייה נאלצה באר שבע להתמודד עם מבחן קשה בהרבה. בדקה ה־58 הורחק הלדר לופס בלטקסה (כרטיס צהוב שני), והקבוצה נותרה בעשרה שחקנים למשך יותר משלושים דקות. מאותו רגע הפך המשחק לקרב הישרדות.

דווקא אז בלטה באר שבע יותר מכל. שחקני ההגנה עמדו בלחץ, אופיר מרציאנו הפגין ביטחון בשער, הקישור עבד ללא הפסקה, והחלוצים המשיכו להטריד את ההגנה הסרבית גם במתפרצות. הכוכב האדום אמנם החזיקה יותר בכדור, אך התקשתה מאוד לייצר מצבים ממשיים מול ההגנה המאורגנת של באר שבע.

העובדה שהסרבים לא הצליחו לכבוש מול עשרה שחקנים במשך יותר מחצי שעה עוררה ביקורת קשה גם בתקשורת ובקרב אוהדי הכוכב האדום. בפורומים של האוהדים בסרביה תוארה ההופעה כ”מביכה” ו”חסרת רעיונות”, כאשר רבים הודו שבאר שבע הייתה הקבוצה הטובה יותר במשחק, למרות הנחיתות המספרית.

מן העבר השני, בבאר שבע יצאו מרוצים מאוד אך ניסו לשמור על פרופורציות. במועדון יודעים שהעבודה עדיין רחוקה מסיום. הגומלין בבלגרד צפוי להיות קשה בהרבה, באצטדיון ביתי לוהט ובאווירה עוינת במיוחד, מול קבוצה שתעלה להתקפה כבר מהדקה הראשונה במטרה למחוק את הפיגור.

היתרון הגדול של באר שבע הוא שהיא הוכיחה שהיא מסוגלת להתמודד מול יריבה איכותית גם מבחינה טקטית וגם מבחינה מנטלית. המשמעת, הלחימה והיכולת להמשיך לשחק כדורגל גם תחת לחץ ובנחיתות מספרית מעניקות לה סיבה אמיתית להאמין שאפשר להשלים את המשימה.

מעבר ליוקרה, העלייה לשלב הבא תהיה בעלת משמעות כלכלית עצומה. המשך הדרך במוקדמות ליגת האלופות מבטיח הכנסות של מיליוני אירו מזכויות שידור, מענקי אופ”א, מכירת כרטיסים וחשיפה בינלאומית. גם אם באר שבע לא תעפיל בסופו של דבר לשלב הבתים של ליגת האלופות, עצם ההתקדמות במפעל מקרבת אותה להבטחת השתתפות לפחות בשלב בתים של אחד המפעלים האירופיים האחרים.

אחרי שנים שבהן הכדורגל הישראלי התקשה לייצר הישגים בזירה האירופית, באר שבע סיפקה אמש תזכורת לכך שגם מול יריבות עדיפות על הנייר אפשר לנצח באמצעות משמעת, הקרבה ואמונה. כעת נותר לראות אם תצליח להשלים את המשימה בבלגרד ולהפוך את הניצחון המרשים הזה לצעד בדרך לעוד קמפיין אירופי גדול.

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