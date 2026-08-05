נהר הדנובה מתייבש ועשר המדינות האירופיות שבתחומן הוא עובר מידרדרות במהירות כשההשלכות יגיעו בקרוב מאוד גם לישראל

אירופה מתיבשת: הדנובה בשפל היסטורי – והיבשת מגלה שנהר אחד שמתייבש עלול למוטט מדינות שלמות ולייצר תוהו ובוהו חברתי, פוליטי, ביטחוני וכמובן כלכלי.

זה קרה בעוצמה מפתיעה למרות שהכל נצפה מראש חוץ מקוצר הראיה של הפוליטיקאים.במידה רבה מזכיר את הסחרור שמפורר את ישראל בשל מחדלי נתניהו ואת ארה״ב שנפלה שולל להבטחות שווא של נרקסיסט גרנדיוזי חסר תקנה.

אירופה מגלה בקיץ הזה אמת שלא העלתה על דעתה במשך מאות שנים: נהר אחד מחזיק חלק עצום מהכלכלה של יבשת שלמה. כאשר הדנובה מתייבשת, לא נתקעות רק אוניות. מפעלים מאטים את פעילותם, ייצור החשמל נפגע, שדות מתייבשים, מחירי המזון מטפסים, שרשראות האספקה משתבשות והתיירות סופגת מכה קשה. וכל זה, כך מזהירים מומחים, עלול להיות רק הפרק הראשון במשבר גדול בהרבה.

גל החום החריג הפוקד את אירופה הקיץ הזה – ובעיקר בשבועות האחרונים – כבר איננו עוד אירוע עונתי קיצוני. המדענים הזהירו במשך עשרות שנים שהתחממות כדור הארץ תוביל לבצורות, לגלי חום ממושכים ולהתייבשות עורקי המים המרכזיים של היבשת. למרות זאת, ממשלות רבות דחו החלטות קשות, ופוליטיקאים בולטים, בהם גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הטילו ספק בחומרת המשבר או העניקו עדיפות לשיקולים כלכליים קצרי טווח. כעת הוויכוח כמעט ואינו רלוונטי. המציאות חזקה מכל מחלוקת פוליטית.

בכמה תחנות מדידה לאורך הדנובה נרשמו מפלסים הנמוכים במטר עד שלושה מטרים מהממוצע לעונה. באזורים ברומניה, סרביה ובולגריה נמדדו מפלסים מהנמוכים ביותר מאז החלו המדידות המודרניות. איים חוליים צצו במרכז הנהר, שרטונות עצומים נחשפו, ובמקומות מסוימים נגלו לעין שרידי כלי שיט ממלחמת העולם השנייה שהיו קבורים במים כמעט שמונים שנה.

אבל התמונות הדרמטיות הן רק הסימפטום. המחלה עצמה חמורה הרבה יותר.

הדנובה אינה רק נהר. היא עורק החיים של מרכז אירופה. לאורך כ־2,850 קילומטרים היא מחברת עשר מדינות, מזינה מיליוני בני אדם, מובילה חומרי גלם, מספקת מים לחקלאות, מקררת תחנות כוח, מניעה תיירות ומהווה אחד מנתיבי הסחר החשובים ביותר ביבשת.

כאשר מפלס הנהר יורד, ההשפעה מתפשטת במהירות כמו גל הדף.

אחד הסיפורים המדהימים ביותר מגיע מרומניה.

תחנת הכוח הגרעינית בצ’רנבודה, המספקת כחמישית מהחשמל במדינה, תלויה במימי הדנובה לצורך קירור הכורים. כאשר מפלס המים המשיך לרדת, הרשויות הגיעו למסקנה שהזרימה עלולה שלא להספיק.

בצעד חריג ביותר, שכמעט לא היה לו תקדים באירופה, נשלח ציוד הנדסי כבד אל הנהר. סלעים פוצצו בקרקעית כדי להעמיק את ערוץ הדנובה ולאפשר לכמות מים מספקת להגיע אל מערכת הקירור של התחנה הגרעינית.

עצם העובדה שמדינה אירופית משנה את תוואי הנהר כדי להבטיח את המשך אספקת החשמל שלה ממחישה עד כמה המשבר חצה מזמן את גבולות איכות הסביבה. מדובר כבר בשאלות של ביטחון אנרגטי, יציבות כלכלית וביטחון לאומי.

גם התחבורה מתחילה לקרוס.

אלפי דוברות מובילות מדי יום לאורך הדנובה תבואה, פלדה, דלק, פחם, מכוניות, מלט וחומרי גלם. כאשר הנהר רדוד מדי, הספינות אינן יכולות לשאת את המטען הרגיל. בחלק מהמקטעים הן מפליגות עם שליש מהקיבולת בלבד, ובאזורים אחרים הן כלל אינן מסוגלות להמשיך בשיט.

המשמעות היא עלייה מיידית בעלויות.

כדי להעביר אותה כמות מטען נדרשות יותר הפלגות. חברות הספנות מייקרות מחירים. חברות הביטוח מעלות פרמיות. הובלה עוברת למשאיות ולרכבות, שגם כך פועלות בעומס. העלויות מתגלגלות אל המפעלים, משם ליבואנים ובסופו של דבר אל הצרכן.

בגרמניה כבר מדווחים מפעלי פלדה, כימיקלים ותעשיית הרכב על התייקרות משמעותית בעלויות ההובלה. באוסטריה נפגעת תפוקת תחנות הכוח ההידרואלקטריות, הנאלצות להשלים את החסר באמצעות מקורות אנרגיה יקרים ומזהמים יותר.

בהונגריה ובסלובקיה גוברת הדאגה ליבולים החקלאיים. פחות מים פירושם פחות השקיה, פחות תוצרת ועלייה נוספת במחירי המזון.

בסרביה ובבולגריה מתקשים הנמלים לתפקד. ספינות נאלצות לפרוק חלק מהמטען כדי שלא יעלו על שרטון. אחרות ממתינות ימים שלמים עד שמפלס המים יאפשר את המשך ההפלגה.

גם באוקראינה למשבר יש משמעות עולמית. מאז המלחמה עם רוסיה הפכה הדנובה לאחד מעורקי היצוא המרכזיים של התבואה האוקראינית. ככל שהנהר נעשה רדוד יותר, כך מתקשה אוקראינה להזרים חיטה ודגנים לשווקים העולמיים – מצב שעלול להשפיע על מחירי המזון במדינות רבות.

ענף התיירות אינו חסין.

ספינות הנהר המפליגות בין וינה, ברטיסלבה, בודפשט ובלגרד נאלצות לבטל הפלגות, לשנות מסלולים או להעביר נוסעים באוטובוסים בין מקטעים שבהם השיט כבר אינו אפשרי.

ואז מגיעה הפגיעה השקטה ביותר – אך אולי גם המסוכנת ביותר.

מים רדודים מתחממים במהירות. ריכוז החמצן בהם יורד. דגים מתים, אצות מתפשטות, ומערכות אקולוגיות שלמות מתחילות להשתנות. מדענים מזהירים כי אם שנות הבצורת יחזרו ברציפות, חלק מהנזקים עלולים להיות בלתי הפיכים.

לכאורה, כל זה רחוק מישראל.

בפועל, ההשפעה ישירה.

אירופה היא שותפת הסחר הגדולה ביותר של ישראל. כל עיכוב בשינוע חומרי גלם, כל התייקרות בהובלה וכל האטה בפעילות התעשייתית באירופה מתגלגלים בסופו של דבר גם אל היבואנים בישראל ואל המחירים שמשלמים הצרכנים.

וזו בדיוק הבעיה הגדולה באמת.

אין כרגע סימנים לכך שהמשבר עומד להסתיים. להפך. ככל שהקיץ נמשך, מפלסי המים ממשיכים לרדת. כל סנטימטר נוסף שנגרע מן הדנובה מצרף עוד מפעל, עוד נמל, עוד תחנת כוח ועוד ענף כלכלי לרשימת הנפגעים.

אם התחזיות האקלימיות יתממשו, אירופה תיאלץ להשקיע בשנים הקרובות מאות מיליארדי אירו בהעמקת נתיבי שיט, בבניית מאגרי מים חדשים, בשיקום תשתיות, בהתאמת תחנות כוח ובשינוי שיטות החקלאות – השקעות שבעבר נחשבו דמיוניות וכיום הופכות לצורך קיומי.

גם אם יתברר שמדיניות אקלים אחרת הייתה יכולה רק להאט את התהליך ולא למנוע אותו לחלוטין, דבר אחד כבר ברור: השנים שבהן ממשלות יכלו להתייחס לאזהרות המדענים כאל עוד ויכוח פוליטי הסתיימו. המציאות חזקה מכל נאום ומכל ציוץ.

הדנובה הייתה במשך אלפיים שנה סמל לשפע, למסחר ולחיבור בין עמים. בקיץ 2026 היא הפכה למד החום של אירופה. אם גם נהר כזה יכול להתכווץ עד כדי איום על תחנות כוח גרעיניות, נמלים, מפעלים ושרשראות אספקה – איש כבר אינו יכול לטעון שמשבר האקלים הוא בעיה של הדורות הבאים.

הוא כבר כאן.

והמחיר שלו הולך ומתייקר בכל יום.

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