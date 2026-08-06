מטען ממולכד בדרום לבנון גבה את חייהם של שני קציני מילואים ו-4 לוחמים נוספים נפצעו קשה

שני קציני מילואים נהרגו וארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה בתקרית קשה שאירעה אתמול בדרום לבנון, כאשר כוח צה”ל פעל בתוך אחד הכפרים שבאזור הביטחון. מדובר באחת התקריות הקשות ביותר בגזרה הלבנונית בשבועות האחרונים, והיא ממחישה כי למרות המאמצים לייצב את המצב הביטחוני לאורך הגבול, השטח ממשיך להיות רווי איומים ומלכודות קטלניות.

על פי התחקיר הראשוני, כוח מילואים שפעל במרחב הכפר מג’דל זון נכנס למבנה במסגרת פעילות מבצעית. זמן קצר לאחר כניסת הלוחמים הופעל מטען חבלה רב־עוצמה שהוטמן במקום מבעוד מועד. הפיצוץ גרם לקריסת חלקים מהמבנה ולנפגעים רבים בתוך שניות. ארבעת הפצועים פונו במסוקים לבתי החולים לאחר טיפול ראשוני בשטח, ומצבם הוגדר קשה.

בהמשך הותרו לפרסום שמותיהם של ההרוגים: רב־סרן (מיל’) הראל בירנשטוק, בן 34, ורב־נגד (מיל’) תמיר וקנין, בן 33. שניהם נפלו במהלך הפעילות המבצעית בדרום לבנון.

במערכת הביטחון בודקים כיצד הצליחו המחבלים להכין את הזירה מראש ולהטמין מטען עוצמתי במבנה שבו פעל הכוח. אחת ההערכות היא שמדובר במטען שהוכן זמן רב מראש כחלק ממערך מלכודים שבנה חיזבאללה באזור, מתוך הנחה שכוחות צה”ל ימשיכו לפעול בכפרים גם לאחר ההבנות שהושגו בין הצדדים. התחקיר יבחן גם את המודיעין שקדם לפעילות, את אופן סריקת המבנה לפני הכניסה אליו ואת השאלה האם ניתן היה לזהות סימנים מחשידים מראש.

התקרית ממחישה שוב את מורכבות הלחימה בדרום לבנון. גם כאשר אין קרבות רחבי היקף, כל כניסה של כוח קרקעי לשטח בנוי כרוכה בסיכון גבוה במיוחד. מטעני חבלה, פירי מנהרות, אמצעי תצפית ומבנים ממולכדים מאפשרים לאנשי חיזבאללה לגרום לנפגעים גם ללא עימות חזיתי, תוך ניצול ההיכרות המעמיקה שלהם עם השטח.

לאחר האירוע הגביר צה”ל את פעילותו באזור וביצע תקיפות נגד יעדים של חיזבאללה בדרום לבנון. במקביל נמשכים המאמצים המדיניים למנוע הידרדרות מחודשת לעימות רחב, אולם התקרית הקשה ממחישה עד כמה הגבול הצפוני עדיין רחוק מיציבות מלאה ועד כמה כל פעילות מבצעית עלולה לגבות מחיר כבד גם בתקופה שבה אין מלחמה כוללת.

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