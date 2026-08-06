ראש הביון הבריטי מזהירה: העולם נכנס לעידן המסוכן ביותר זה עשרות שנים – ובריטניה עלולה לשלם מחיר כבד

נאום חריג של ראש שירות הביון האלקטרוני הבריטי אינו נשמע בדרך כלל כמו עוד אזהרה ביטחונית שגרתית. כאשר אן קיסט־באטלר, העומדת בראש GCHQ – אחד מארגוני המודיעין החשובים והחשאיים בעולם – אומרת כי “הסיכון לטעות אסטרטגית הוא הגבוה ביותר שראיתי בכל הקריירה שלי” וכי העולם נכנס ל”עידן חדש של אי־ודאות קיצונית, גיאופוליטיקה מתנגשת וטכנולוגיה המשתנה במהירות”, בלונדון ובבירות המערב מקשיבים היטב. מבחינת בריטניה, מדובר לא רק באיום ביטחוני אלא באזהרה מפני שינוי סדר עולמי שעלול לערער את מעמדה של המדינה דווקא בתקופה הרגישה ביותר שלה מאז הברקזיט.

הנאום מגיע כאשר בריטניה מנסה להתאושש משורה של משברים שנערמו זה על גבי זה: היציאה מהאיחוד האירופי, האטה כלכלית, עלייה ביוקר המחיה, מערכת בריאות ציבורית הסובלת ממחסור כרוני בכוח אדם, הגירה בלתי חוקית המעסיקה את הממשלה כמעט מדי יום, והחרפה ביחסים עם רוסיה וסין. במקביל מכהנת בלונדון ממשלה חדשה המנסה לייצב את המדינה מבית ולהגדיר מחדש את מקומה בעולם, דווקא כאשר הסביבה הבינלאומית הופכת נפיצה יותר.

אן קיסט־באטלר אינה פוליטיקאית ואינה גנרלית. היא אחת מנשות המודיעין המנוסות ביותר בבריטניה, בעלת קריירה של יותר משלושה עשורים בקהילת הביטחון הלאומי. לאורך השנים מילאה שורת תפקידי מפתח בתחומי הסייבר, המודיעין וההגנה על תשתיות קריטיות, לפני שמונתה בשנת 2023 למנהלת GCHQ – האישה הראשונה בתולדות הארגון שמונתה לעמוד בראשו מאז הקמתו לפני יותר ממאה שנה. בקהילת המודיעין הבריטית היא נחשבת לאחת המומחיות הגדולות בעולם בתחום הלוחמה הדיגיטלית והמודיעין הטכנולוגי.

GCHQ, שמרכזו בעיר צ’לטנהאם, הוא הרבה יותר מיחידת האזנות. זהו המקביל הבריטי ל־NSA האמריקנית. הארגון אחראי לאיסוף מודיעין אותות, פענוח תקשורת, הגנת סייבר לאומית, אבטחת מערכות המדינה ופיתוח יכולות טכנולוגיות מתקדמות. הוא מהווה אחד משלושת עמודי התווך של קהילת המודיעין הבריטית לצד MI5, האחראי לביטחון הפנים, ו־MI6, המופקד על ריגול מחוץ לבריטניה. שלושת הגופים משתפים פעולה באופן הדוק עם ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה וניו זילנד במסגרת ברית המודיעין “חמש העיניים”, הנחשבת לרשת שיתוף המודיעין החשובה בעולם.

לא במקרה בחרה קיסט־באטלר לשאת את נאומה בבלצ’לי פארק – המקום שבו פעלו אלן טיורינג וצוות מפצחי הצפנים הבריטים במלחמת העולם השנייה. מבחינתה, זהו סמל לכך שהמאבק על עליונות טכנולוגית היה מאז ומתמיד מרכיב מכריע בביטחון הלאומי, אלא שכיום שדה הקרב עבר מהצפנים ומהרדיו אל הבינה המלאכותית, מחשבי העל, הלוויינים, הכבלים התת־ימיים, מרכזי הנתונים והרשתות החברתיות.

לדבריה, רוסיה מגבירה מדי יום את פעילותה ההיברידית נגד בריטניה ואירופה. לא מדובר רק בפריצות סייבר, אלא גם בניסיונות חבלה בתשתיות, מתקפות מידע, מבצעי השפעה, פגיעה בשרשראות אספקה וניסיונות לערער את אמון הציבור במוסדות הדמוקרטיים. במקביל הזהירה כי סין סוגרת במהירות את הפער הטכנולוגי מול המערב באמצעות השקעות עתק בבינה מלאכותית, מחשוב קוונטי, חלל וטכנולוגיות צבאיות מתקדמות.

אחת האמירות הדרמטיות ביותר בנאום הייתה שהעולם נמצא כיום “בין שלום למלחמה”. לדבריה, מדינות אינן חייבות עוד להכריז מלחמה כדי לפגוע ביריבותיהן. מתקפות סייבר, חבלה בתשתיות, גניבת מידע, מבצעי השפעה והפצת דיסאינפורמציה הפכו לכלי נשק אסטרטגיים, ולעיתים הם מסוכנים לא פחות מטילים וממטוסים. במציאות כזו, הזהירה, טעות אחת של מנהיג, הערכת חסר מודיעינית או תגובת יתר עלולות להצית משבר בינלאומי רחב.

האזהרה מקבלת משמעות מיוחדת נוכח מצבה של בריטניה. מאז הברקזיט מתקשה המדינה לשחזר את קצב הצמיחה שאפיין אותה במשך שנים. חברות בינלאומיות צמצמו פעילות, חלק מההשקעות הופנו ליבשת האירופית, הסחר עם האיחוד האירופי הפך מורכב יותר, המחסור בכוח אדם החריף והלחץ על התקציב הציבורי גדל. כל אלה מצמצמים את יכולתה של לונדון להשקיע במהירות במרוץ הטכנולוגי שעליו מדברת ראש GCHQ.

גם מבחינה פוליטית בריטניה עדיין מחפשת יציבות. חילופי ממשלות תכופים בשנים האחרונות, הקיטוב הציבורי והוויכוח הבלתי פוסק על תוצאות הברקזיט הותירו מדינה שמנסה להגדיר מחדש את תפקידה בזירה העולמית. במקביל היא מבקשת להמשיך ולהוביל את אירופה בתחום הביטחון, לשמור על מעמדה כשותפתה הקרובה ביותר של ארצות הברית ביבשת ולהתמודד עם מציאות ביטחונית שהופכת מורכבת יותר כמעט מדי חודש.

לכן, נאומה של קיסט־באטלר נתפס הרבה מעבר לעוד סקירת מודיעין שנתית. הוא מהווה קריאת השכמה אסטרטגית. המסר שלה ברור: המעצמות אינן רק מתחרות על טריטוריה, אלא על שליטה בטכנולוגיה. מי שישלוט בבינה מלאכותית, במחשוב הקוונטי, בסייבר ובחלל, ישיג יתרון ביטחוני, כלכלי ומדיני שעשוי לעצב את מאזן הכוחות העולמי בעשורים הקרובים.

כאשר ראש אחד מארגוני המודיעין המתוחכמים והמשפיעים בעולם קובע כי “הסיכון לטעות אסטרטגית הוא הגבוה ביותר שראה מימיו”, קשה לראות בכך עוד הצהרה דרמטית לתקשורת. מדובר בהערכה מקצועית של מי שנחשפת מדי יום למודיעין הרגיש ביותר של בריטניה ובעלות בריתה – ואזהרה שלפיה העולם מתקרב לנקודת מפנה שבה הגבול בין שלום, מלחמה וסייבר הולך ומיטשטש במהירות.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999. לחיצה על לייק תביא אותך לידיעה הבאה, שכנראה לא תמצא במקום אחר. מומלץ!