קרן המטבע הבינלאומית באזהרה דרמטית: הבינה המלאכותית עלולה להצית משבר פיננסי עולמי

13 באוקטובר 2026 | כלכלה עולמית

קרן המטבע הבינלאומית מפרסמת היום אזהרה חריגה: שילוב מסוכן של השקעות עתק בבינה מלאכותית, חובות ממשלתיים תופחים, ריביות גבוהות ואיומי סייבר עלול לערער את המערכת הפיננסית העולמית. האזהרה מתפרסמת בשעה שמניות השבבים סופגות מכה קשה באסיה, ומחירי האנרגיה מוסיפים ללחצי האינפלציה.

העולם עלול להתקרב למשבר פיננסי חדש, והפעם אחד ממקורות הסכנה המרכזיים הוא דווקא התעשייה שהבטיחה להוביל את האנושות לעידן של שגשוג חסר תקדים: הבינה המלאכותית. קרן המטבע הבינלאומית מזהירה בדוח היציבות הפיננסית שלה כי שוקי ההון מתמחרים ציפיות עצומות לרווחים עתידיים, בעוד היקפי ההשקעות, החובות והסיכונים גדלים במהירות.

האזהרה אינה תיאורטית בלבד. בבורסה בדרום קוריאה נרשמה היום נפילה של יותר מ־7% במדד המניות המרכזי, בעקבות חששות מפני התקדמות מהירה של תעשיית השבבים הסינית. גם מניות יצרניות השבבים האמריקניות ספגו ירידות. ההתפתחויות ממחישות עד כמה השווקים רגישים לשינוי בציפיות לגבי הרווחיות העתידית של מהפכת הבינה המלאכותית.

הבעיה המרכזית היא הפער האפשרי בין ההשקעות העצומות לבין ההכנסות שיידרשו כדי להצדיק אותן. חברות טכנולוגיה משקיעות מאות מיליארדי דולרים בהקמת מרכזי מחשוב, רכישת שבבים, תשתיות חשמל ומערכות תקשורת. חלק מהמימון מבוסס על חובות ועל הסכמים פיננסיים מורכבים בין חברות הקשורות זו בזו.

כל עוד המשקיעים מאמינים שהבינה המלאכותית תייצר רווחים עצומים, המערכת ממשיכה להזרים כסף. אבל אם יתברר שההכנסות מתפתחות לאט מהצפוי, שווי החברות עלול לרדת בחדות. נפילה כזאת עלולה לגרור הפסדים בקרנות השקעה, בקופות פנסיה ובמוסדות פיננסיים המחזיקים במניות ובחובות של החברות המעורבות.

קרן המטבע מצביעה גם על סכנה נוספת: הקשרים ההדוקים בין בנקים לבין גופי אשראי והשקעה שאינם בנקים. בתרחיש של משבר, גופים שונים עלולים להידרש למכור נכסים בעת ובעונה אחת, ובכך להעצים את הירידות.

לפי תרחישי הלחץ שמציגה הקרן, יותר מחמישית מנכסי הבנקים בעולם עלולים להימצא במוסדות שההון שלהם ירד מתחת לדרישות הרגולטוריות. אין מדובר בתחזית לקריסה מיידית, אלא בהמחשה לעוצמת הסיכון אם כמה זעזועים יתרחשו במקביל.

וזאת רק מחצית התמונה.

העולם מתמודד גם עם חובות ממשלתיים עצומים ועלייה בעלויות המימון. תשואות איגרות החוב הממשלתיות בארצות הברית ובמדינות מפותחות נוספות הגיעו בחודשים האחרונים לרמות שלא נראו שנים רבות. המשמעות פשוטה: ממשלות משלמות יותר ריבית, חברות מתקשות לגייס הון בזול ומשקי בית נאלצים להתמודד עם אשראי יקר.

כאשר חלק גדל מתקציב המדינה מופנה לתשלומי ריבית, נותר פחות כסף להשקעה בתשתיות, בחינוך, בבריאות ובצמיחה. זהו מעגל שעלול להזין את עצמו: חוב יקר מגדיל את הגירעון, והחשש מהגירעון עלול להעלות עוד יותר את עלות החוב.

לכך מצטרף משבר האנרגיה. מחירי הנפט נותרו גבוהים בעקבות המלחמה במזרח התיכון והשיבושים באספקה ובתובלה. נפט יקר מתגלגל למחירי התחבורה, המזון, הייצור והשירותים. האינפלציה מקשה על הבנקים המרכזיים להפחית ריבית, ובכך מגבירה את הלחץ על משקי הבית והעסקים.

גם איומי הסייבר תופסים מקום מרכזי באזהרת קרן המטבע. מתקפה משמעותית על מערכת תשלומים, בנק גדול או תשתית פיננסית חיונית עלולה לגרום לשיבושים נרחבים דווקא בשעה שהשווקים זקוקים ליציבות.

אלא שבתוך התמונה המדאיגה מסתתרת גם סתירה מרתקת: קרן המטבע דווקא העלתה היום את תחזית הצמיחה העולמית לשנת 2026 ל־3.1%, לעומת תחזית קודמת של 3%. כלומר, הכלכלה העולמית עדיין מגלה עמידות, אך הסיכונים המצטברים עלולים לבחון את גבולותיה.

המשמעות היא שאין כרגע קביעה שמשבר פיננסי בלתי נמנע. קיימת אפשרות שההשקעות בבינה מלאכותית יניבו פריצות דרך בפריון, ייצרו תעשיות חדשות ויצדיקו לפחות חלק מהשווי הגבוה של החברות. אולם קיימת גם אפשרות שהשווקים הקדימו בהרבה את המציאות הכלכלית.

ההיסטוריה מספקת לכך תקדים חשוב. בסוף שנות התשעים האינטרנט אכן חולל מהפכה אדירה, אבל הדבר לא מנע את התפוצצות בועת הדוט־קום בשנת 2000. הטכנולוגיה הייתה אמיתית, הפוטנציאל היה עצום, ובכל זאת משקיעים רבים הפסידו סכומי עתק משום ששילמו מחירים מופרזים עבור הבטחות עתידיות.

כעת עולה השאלה אם תעשיית הבינה המלאכותית עומדת בפני מבחן דומה, הפעם כאשר המערכת הפיננסית מתמודדת במקביל עם חובות גדולים, אנרגיה יקרה ומתיחות גיאופוליטית.

גם ישראל אינה חסינה. ירידות חדות בשוקי הטכנולוגיה עלולות להשפיע על הבורסה בתל אביב, על חסכונות הציבור, על השקעות בהייטק ועל יכולתן של חברות ישראליות לגייס הון. האטה עולמית עלולה לפגוע ביצוא, בתעסוקה ובהכנסות המדינה ממסים.

האזהרה הגדולה של קרן המטבע אינה שהבינה המלאכותית תיכשל. היא שגם מהפכה טכנולוגית מצליחה עלולה להפוך למקור למשבר פיננסי אם העולם ישקיע בה סכומים שאינם תואמים את קצב התממשות ההבטחות.

העולם כבר למד שאפשר להרוויח הון מטכנולוגיה חדשה. עכשיו הוא עומד ללמוד מחדש עד כמה מסוכן להמר עליה בכסף שאול.

אין לראות בנאמר ייעוץ מכל סוג שהוא.

״עניין מרכזי״ חדשות וסקופים מאז 1999.