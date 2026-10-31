פחות כאב, פחות ביופסיות? בדיקת מטוש מבקשת לשנות את הדרך לאבחון סרטן רירית הרחם

פיתוח ניסיוני מחפש סימנים מולקולריים של הגידול בדגימה נרתיקית פשוטה, בלי להיכנס לרחם. המטרה: לסייע בבירור דימום חריג ולחסוך לחלק מהנשים בדיקה פולשנית. ההבטחה משמעותית — מבחן הדיוק עוד לפניה.

בדיקת מטוש נרתיקי עשויה בעתיד לחסוך לחלק מהנשים ביופסיה של רירית הרחם. חברת האבחון פינק־די־אקס מפתחת בדיקה שנועדה לזהות סימנים מולקולריים הקשורים לסרטן רירית הרחם בדגימה פשוטה, ולהקל על בירור תסמינים כמו דימום חריג או דימום לאחר גיל המעבר.

הבשורה האפשרית נוגעת לחוויה מוכרת ולא נעימה: החשש מסרטן, ההמתנה לתשובה ובדיקה שעלולה לכאוב — ולעיתים אינה מספקת די רקמה לאבחון. השאיפה היא להוסיף לתהליך כלי פשוט יותר, שיעזור להחליט מי זקוקה להמשך בירור פולשני.

העיקרון מסקרן: גידול ברחם עשוי להשאיר עקבות מולקולריים שאפשר לאסוף מהנרתיק. במקום להגיע ישירות לרירית הרחם, החוקרים בודקים אם ניתוח הדגימה יכול לזהות את העקבות הללו באופן אמין. מחקר ראשוני שפורסם בכתב עת מדעי מצא שאפשר לאתר באמצעות מטוש חתימות מולקולריות הקשורות למחלה.

אבל היכולת לזהות אות בתנאי מחקר היא רק תחילת הדרך. בדיקה רפואית צריכה להצליח גם באוכלוסייה רחבה ומגוונת: לזהות חולות, לצמצם החמצות ולא לשלוח יותר מדי נשים לבדיקות מיותרות בעקבות תוצאה חיובית שגויה.

לשם כך מתקיים מחקר ההמשך, ״פרואקשן״, שנועד לפתח ולאמת את הבדיקה בנשים המגיעות לבירור בעקבות סימנים ותסמינים מחשידים. המטרה היא לברר מתי המטוש יכול לסייע בקבלת ההחלטה הרפואית ולחסוך ביופסיה בבטחה.

גם אם הפיתוח יצליח, תוצאה מחשידה תחייב בירור נוסף. הבדיקה הניסיונית אינה סיבה לדחות כיום בדיקה של דימום חריג, ובפרט דימום לאחר גיל המעבר.

המשמעות האפשרית רחבה מהחלפת מכשיר אחד באחר: בירור פחות מכאיב, פחות פעולות פולשניות ודרך נגישה יותר לקבלת תשובה. ההתקדמות תימדד ביכולת להקל על נשים בלי לפגוע בבטיחות האבחון.

ביום שבו תוכל בדיקה פשוטה לחסוך כאב וחרדה, תוך שמירה על דיוק מוכח, הרווח למטופלות יהיה גדול בהרבה מגודלו של המטוש.

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