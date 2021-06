ממשלת בנט הושבעה אחרי יום שחור בתולדות הכנסת

נתניה הואו כבר לא ראש ממשלת ישראל. אבל הוא לא ידע להפסיד כמו גבר והפך את יום חילופי השלטון לשערורייה צעקנית המבזה את כבוד כנסת ישראל. הביזיון היה מנת חלקם של ביבי עצמו בנאום שקרני, דמגוגי ורצוף עיוותי הסטוריה שאותו קינח בהבטחה באנגלית כשהוא מצטט ומשפץ את שוורצנגר: Will be back soon.

אחרי ההתנהגות הבאבונית האופיינית שלוותה בסילוק חברי כנסת ואפילו שרים בשעתם האחרונה מן המליאה, הוחלף יושב הכנסת לוין במיקי לוי מיש עתיד ואחר כך באה ההצבעה על אישור ממשלת בנט.

התוצאה: 60-59 וחבר כנסת אחד מרע״ם שנמנע. ממשלת בנט לפיד הושבעה על 28 שריה וישראל יצאה לעידן חדש. נתניהו הוא עתה ראש האופוזיציה. תוקפנותו נועדה בעיקר להבהיר ליריביו בליכוד שהוא לא הולך לשום מקום. נתניהו הותיר את ישראל חבולה ופצועה. הוא הקפיד בשנים האחרונות להרוס כל חלקה טובה כדמטרתו היחידה היא טובתו האישית אבל בשעה 20:52 ביום ה_13 ביוני 2021 כל זה נגמר לו. עכשיו הוא יישב ביציע כאחרון החוליגנים של להפמילייה כשמטרתו היחידה היא לקלקל, להרוס, להשמיץ, להתסיס ולקוות לחזור לעוד קדנציה אומללה.

עם השבעת הממשלה החדשה יצאו אלפים לחגוג בכיכר רבין בתל אביב את סילוקה של ממשלת השחיתות ותחילתו של עידן האחדות שהכל מקווים כי יארך זמן רב ככל האפשר. כמה מאות הפגינו במקביל מול ביתו של ביבי בירושלים.

הנשיא ביידן מיהר לברך את נפתלי בנט שנשא נאום שכולו אחדות לישראל וכבוד לראש הממשלה היוצא ביבי הגיב בזלזול ובחוסר כבוד כלפיו כמה אופייני לאיש שהיה צריך לפנות את כסאו מזמן.

עניין מרכזי