מזל טוב, כך חגג רינגו יומולדת 81

מזל טוב לרינגו סטאר. המתופף האגדי של הביטלס ציין יומולדת 81 בחוס אנג׳לס סתם ככה באיזה פארק עם ידידים קרובים וצלמי עיתונות.

בעקבות העפלת נבירת אנגליה לגמר היורו הוא נשאל האם הוא זוכר את ההצרגשות אחרי זככית אנגליה בגביע העולם היחיד שלה בלונדון בשנת 1966 השיב: ״לא כל כך״. ואכן, אלה הימים שבהם הביטלס היו בשיאם מה שעניין אותם היה בעיקר הם עצמם. מארבעת המופלאים נותרו שניים: הוא ופול מקרתני. שניהם נראים מצויין, בריאים, מופיעים ונערצים כתמיד. בקיצור, All you need is love

עניין מרכזי

