סקרים: הציבור מתבצר בעמדותיו והבחירות הבאות הן בזבוז זמן והשחתת מיליארדים

הציבור הישראלי עקשן ותקוע. אמנם מאז הבחירות האחרונות התקבע בני גנץ בתודעה כמי שמתאים ממש כמו ביבי או קרוב מאוד לו לראשות המנשלה ולהובלת המדינה, אבל בכל הנוגע לפתק ההצבעה שיוטל לקלפי ב-2 במארס התנודתיות כמעט שאינה קיימת.

המשמעות היא שהתיקו שריר וקיים ועד שנתניהו לא יעוף – המדינה תקועה והבחירות הבאות מיותרות ומהוות בזבוז זמן ומיליארדים.

כך למשל, סקר שבוצע עבור "המהדורה המרכזית" של חדשות 12: אחרי סגירת הרשימות מעלה שהליכוד מקבל פחות או יותר או דבר, כחול לבן רק טיפה יותר ליברמן, ש״ס, החרדים והערבים ללא שינוי. השמאל המאוחד נחלש מעט. הימין המאוחד יכול להתקרב ל-10 מנדטים.

לשאלה האם לדעתך הכנסת צריכה או לא צריכה לדון בהסרת החסינות לנתניהו עוד לפני הבחירות, יוצר ממחצית הנשאלים השיבו בחיוב ורק כשליש בשלילה. נתניהו מאוס על שני שלישים מהציבור.

חלוקת המנדטים לפי סקר רדיוו ללא הפסקה:

חלוקת המנדטים לפי סקר ערוץ 12:

כחול לבן 34

ליכוד 32

ערבים 13

ימינה 10

ש״ס, ליברמן והשמאל 8 כ״א

חרדים 7.

המצב מסובך ויתבהר רק אחרי שנתניהו ייאלץ להסתלק.

