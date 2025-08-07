עומר אדם הבקיע לעצמו גול עצמי בהופעתו הגרועה באיצטדיון ר״ג

אכזבת ענק: גול עצמי של עומר אדם באצטדיון רמת גן בהופעה יומרנית של אגו מנופח, בלאגן בעריכה ומיקרופון שבוגד. רבים הרגישו נבגדים והביקורות בהתאם.

עומר אדם, אולי השם הכי מסחרי בפופ הים־תיכוני, הבטיח את מופע הענק של השנה – חמישה ערבים ברציפות באצטדיון רמת גן. אבל בפועל, מי ששילם מאות שקלים לכרטיס – יצא עם תחושת החמצה צורבת. מבולבל, נטול עוגן, עם גימיקים קוסמטיים שמסתירים בעיקר חוסר עומק – ועם תחושה כללית שהכוכב לא באמת היה שם.

“זה לא היה מופע, זו הייתה חזרה גנרלית שנשכחה בדרך”

(מתוך ביקורת חריפה ב־MAKO)

💬 תקלות מביכות, שירים שנשכחים, והקהל נבוך

הביקורות קטלו, ובצדק. אדם – שבחר לעלות על במה המעוצבת כמו סלון עם ספה ומנורות – שכח את המילים לשיר “השיר שאת אהבת”, דיבר לקהל עם מיקרופון מקולקל במשך דקות ארוכות, והשתמש בגימיק מוזר של “טבעת מזל” לבחירת שירים אקראית.

“אין נרטיב, אין קו, אין סיפור – רק בלגן עטוף בנצנצים”

(JFeed)

מופע של כוכב בסדר גודל כזה אמור לייצר רגעים של קתרזיס – כאן הרגש היחיד שבלט היה מבוכה.

🧃 בין גאג לבושה

במקום מוזיקה שמלטפת את הלב, קיבל הקהל סלט סצנות מבולבלות, הדמיית בית חסרת קונטקסט (שעליה נרמז שמועתקת מבאד באני), ומונולוגים חלולים שנשמעו כמו סיסמאות של יועץ תקשורת:

“אני לא חושב שאף מדינה יכולה לעבור את מה שאנחנו עוברים”

(עומר אדם, במה שנשמע כמו ניסיון נואש למסר לאומי מאולץ)

💸 ומה עם הכסף?

כרטיסים שנמכרו במחירים גבוהים – בין 250 ל־650 ש”ח – הפכו לתזכורת מהדהדת לכך שגם כוכב גדול יכול ליפול כשאין בסיס אמנותי. זו לא רק הופעה לא טובה – זו עלבון לאינטליגנציה של הקהל ששילם, חיכה, והאמין.

“אם היה מדובר בזמר מתחיל – עוד היה אפשר למחול. אבל זו אחת ההפקות הכי יקרות, וזה מה שקיבלנו? לא פחות ממביך”

(Ice)

🚧 וגם מחוץ לאצטדיון – כאוס לוגיסטי

הביקורת לא הסתיימה בבמה. מאות תושבים בבני ברק דיווחו על סגירות כבישים שנמשכו שעות, תסכול והיעדר תיאום משטרתי. המשטרה והעירייה הבטיחו “שלא יחזור שוב” – אבל הנזק התדמיתי כבר נעשה.

🧯 סיכום – מופע של אגו מתנפץ

מה שאמור היה להיות רגע שיא בקריירה של אדם הפך לאירוע שמעלה שאלות נוקבות על גבולות ההייפ, על אחריותו של אמן לקהל שלו, ועל ההבדל בין פופולריות לבין איכות.

אם זו הייתה הופעת קאמבק, היא בעיקר מזמינה פסק זמן.

״אפשר להדליק עוד אלף מנורות על הבמה – אבל בלי נשמה, הן רק מסנוורות״.

InyanMerkazi | עניין מרכזי

www.news-israel.net