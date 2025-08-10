הסרט החדש עם אל פאצ׳ינו ודה נירו שמשנה את הכללים הקולנועיים מהיסוד

ככה פתאום, ללא הודעה מוקדמת ובהפתעה גמורה צץ לו ביוטיוב סרט חדש בכיכובם של אל פאצ׳ינו ורוברט דה נירו בשם X-MAN

האלגוריתם הקפיץ לי את הסרט ואני נכנעתי מייד וברצון ושקעתי בחלום שארך יותר משלוש שעות והביא את הסיפור הלא ייאמן בתולדות הפשע האמריקני: סיפור חיסולו של ג׳ימי הופה ראש איגוד הנהגים העוצמתי בידי מחבל של המאפייה שהפך חברו האישי ובסוף נאלץ לרצוח אותו והצטער על כך. סרט חובה כל עוד הוא ברשת.

אם כך ביוטיוב: החזרה המטלטלת של הופה – סקורסזה, פצ’ינו, דה־נירו וגל חדש של תדהמה

בלי קמפיין, בלי רמזים ובלי הודעה לעיתונות, עלה בשקט ליוטיוב סרט באורך שלוש שעות ו־17 דקות בשם X-MAN | Robert De Niro & Al Pacino | Epic Gangster Drama Full – ומאז העולם הקולנועי לא רגוע. כמעט מיליון צופים בשבוע, עשרות אלפי תגובות, וגל המלצות מפה לאוזן. לא מדובר בעוד קליפ מעריצים – אלא בעריכת־על ליצירתו של מרטין סקורסזה The Irishman, שמסירה שכבות עלילה משניות ומפקסת את הצופה על ציר אחד: עלייתו ונפילתו של ג’ימי הופה, כפי שנראים דרך עיניו של האיש שטען שחיסל אותו – פרנק “האירי” שירן.

הסרט – נקודת המבט של הרוצח

בגרסת סקורסזה המקורית, אל פצ’ינו מגלם את הופה – מנהיג איגוד נהגי המשאיות (Teamsters) כריזמטי, יהיר ונחוש, שמסרב להיכנע למאפיה בניסיון לחזור לשלטון. רוברט דה־נירו מגלם את שירן – חייל בשירות משפחת בופלינו, שמתקרב להופה עד שקשרי הנאמנות שלו נקרעים בין החבר לבין הבוסים. כשהמאפיה מחליטה שהופה הפך לבעיה, שירן מקבל את “הטלפון שאין ממנו דרך חזרה” – ומבצע את החיסול. סקורסזה, בסגנונו המוכר, מספר את הכל מנקודת מבטו של השכיר, לא של החוקרים.

X-MAN – החידוש שמרתק את הרשת

העריכה שעלתה כעת ליו־טיוב היא יצירת אומנות בפני עצמה. היא משילה עלילות צדדיות, משחיזה מבטים, שתיקות וקלוז־אפים, וגורמת לסצנות המוכרות להרגיש חדשות לגמרי. חוויית הצפייה מתרחשת כמעט בזמן אמת – ואתה מוצא את עצמך שקוע עד הצוואר, כאילו זו הפעם הראשונה שאתה שומע את הסיפור הזה.

מאחורי הקלעים – בין קולנוע למציאות

הסרט המקורי מבוסס על ספרו של צ’רלס ברנדט “I Heard You Paint Houses”, שבו שירן סיפר – בגרסה שנויה במחלוקת – שהוא חיסל את הופה. ב־The Irishman שולבו טכנולוגיות De-Aging פורצות דרך כדי להצעיר את פצ’ינו, דה־נירו וג’ו פשי לאורך עשורים, והסיפור נפרש בפסיפס של זמנים, פוליטיקה ומאפיה. סקורסזה לא מתיימר לקבוע מהי האמת – אלא בונה דרמה אנושית על נאמנות, בגידה וזמן שאוכל הכל.

הופה שוב בכותרות – 50 שנה אחרי

העיתוי לא יכול היה להיות דרמטי יותר: ממש בשבועות האחרונים התקשורת בארה”ב ובאירופה פרסמה דיווחים על “ראיות חדשות” לכאורה, בקשות לחשיפת מסמכי FBI, וטענות שיכולות – אולי – לשפוך אור על היעלמותו של הופה ב־1975. השילוב בין הגל התקשורתי הזה לבין העלייה המסתורית של X-MAN ליוטיוב – יצר סקרנות אדירה שהקפיצה את הצפיות.

למה כולם נשארים עד הסוף

הקסם של X-MAN טמון בפשטות: כשהעלילה מצטמצמת לקו אחד ברור – הופה ושירן – הטרגדיה האישית בוקעת החוצה. לא עוד שלושה קווי־עלילה שמתחרים על תשומת הלב, אלא מסלול טרגי אחד שמתחיל בחברות ובאמון מוחלט – ומסתיים בירייה קרה בחדר סגור.

ציר הזמן – היעלמות הופה

14 בפברואר 1913 – הופה נולד באינדיאנה, ארה”ב.

שנות ה־50 וה־60 – מתמנה לראש איגוד נהגי המשאיות (Teamsters), בונה אימפריה של כוח פוליטי, כלכלי ופלילי.

1967 – נשלח לכלא בגין שוחד, הונאה והשפעה על חבר מושבעים.

1971 – מקבל חנינה מנשיא ארה”ב ריצ’רד ניקסון, אך נאסר עליו לחזור לכהונה באיגוד עד 1980.

1975, 30 ביולי – נצפה בפעם האחרונה בחניון מסעדה בפרברי דטרויט, בדרכו לפגישה עם בכירי המאפיה.

1982 – הוכרז רשמית כמת.

מאז ועד היום – אין גופה, אין הודאה רשמית, רק אינספור תיאוריות – מהטמנה במגרש פוטבול ועד קבורה באתרי בנייה.

מי זה מי

ג’ימי הופה (אל פצ’ינו) – מנהיג איגוד כריזמטי, חזק, ובלתי מתפשר. נאבק להשיב לעצמו את השליטה ב־Teamsters, אך מתנגש עם המאפיה.

פרנק “האירי” שירן (רוברט דה־נירו) – חייל נאמן למשפחת בופלינו, מכיר את הופה, מתחבר אליו – ולבסוף, לפי גרסתו, נשלח לחסלו.

ראסל בופלינו (ג’ו פשי) – הבוס של שירן, דמות שקטה אך רבת־עוצמה, מתווך בין המאפיה לפוליטיקאים, ומי שמחליט בסופו של דבר שהופה חייב להיעלם.

ההמלצה של “עניין מרכזי”

אל תפספסו. כבו התראות, שימו את המסך הכי גדול שיש לכם, ותנו לשלוש השעות הללו לבלוע אתכם. גם אם כבר ראיתם את The Irishman, הגרסה הזו ביוטיוב היא חוויה שונה לחלוטין – מהודקת, מצמררת ומרוקנת רגשית. בסוף, תישארו עם שאלה פתוחה: האם האמת סופרה כאן – או שהאגדה גדלה שוב, בדיוק כפי שהופה היה רוצה?

הסרט הזה והפצתו הם מהלך ראשון בהתהוות החדשה של הבינה המלאכותית ויכולותיה המדהימות. מישהו אלמוני לקח סרט ישן וזניח עם כוכבים גדולים, פירק אותו ויצר אותו מחדש עם טקסטים, פנים, זירות ועלילה חדשה ומדהימה. העתיד כבר כאן – תן טוף לך ותהנה כמו שלא נהנית מעולם.

רמי יצהר Rami Yitzhar

״עניין מרכזי״