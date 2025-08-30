עשרות נפגעים והרס רב בעיר עזה במהלך ניסיון לחסל את דובר חמאס אבו עוביידה

הפלסטינים מפרסמים תיעוד מסמר שיער של תוצאות הפצצה ישראלית בלב העיר עזה כשיעד החיסול היה דובר חמאס אבו עוביידה.

לטענת הפלסטינים נהרגו ונפצעו בהפצצה מן האוויר עשרות בני אדם ורבים נוספים. פצעו. הרס גדול נגרם בסביבה העירונית המאוכלסת בצפיפות.

דובר צה"ל טען לאחר התקיפה: "ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של מוסדות אזרחיים והאוכלוסייה כמגן אנושי לפעולות טרור. טרם התקיפה ננקטו צעדים רבים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף". התוצאה עם זאת היתה רבת נפגעים ולפי שעה לא ברור אם המטרה הושגה.

״עניין מרכזי״