 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
שבת, 30 באוגוסט 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

עשרות נפגעים והרס רב בעיר עזה במהלך ניסיון לחסל את דובר חמאס אבו עוביידה

IMG_6305
יהושע יונתן 30 באוגוסט 2025

הפלסטינים מפרסמים תיעוד מסמר שיער של תוצאות הפצצה ישראלית בלב העיר עזה כשיעד החיסול היה דובר חמאס אבו עוביידה.

לטענת הפלסטינים נהרגו ונפצעו בהפצצה מן האוויר עשרות בני אדם ורבים נוספים. פצעו. הרס גדול נגרם בסביבה העירונית המאוכלסת בצפיפות.

דובר צה"ל טען לאחר התקיפה: "ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של מוסדות אזרחיים והאוכלוסייה כמגן אנושי לפעולות טרור. טרם התקיפה ננקטו צעדים רבים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף". התוצאה עם זאת היתה רבת נפגעים ולפי שעה לא ברור אם המטרה הושגה.

״עניין מרכזי״

מבזקחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של יהושע יונתן
יהושע יונתן

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה