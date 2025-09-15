באר שבע דוהרת הפעם על חשבונה של הפועל ירושלים שהפכה הפח של הליגה בעונה הזו

באר שבע רועמת בטדי: 1:5 אדיר על הפועל ירושלים – דן ביטון עם שלושער היסטורי

הפועל באר שבע סימנה אמש וי ענק בליגת העל כשדרסה את הפועל ירושלים 1:5 באצטדיון טדי. האדומים מבירת הנגב פתחו את העונה בסערה, והערב הזה ייזכר כמשחק שבו דן ביטון רשם שלושער ראשון בקריירה, הוביל את קבוצתו להצגה התקפית, והוכיח שהיא מועמדת רצינית לאליפות.

פתיחה חמה, סיום מתפוצץ

כבר בדקה ה-6 דאג דן ביטון לקבוע את הטון עם שער מקרוב אחרי הדיפה רשלנית. ירושלים עוד ניסתה להתארגן, אך בדקה ה-28 גיא מזרחי הוסיף בעיטה אדירה לפינה הרחוקה שהכניעה את זמיר וקבעה 0:2.

המחצית השנייה הייתה תצוגת תכלית של באר שבע: בדקה ה-55 קינגס קנגווה העביר כדור רוחב מושלם, וביטון דחק לרשת והשלים צמד. גיא בדש עוד צימק זמנית עבור ירושלים, אבל באר שבע לא עצרה.

בדקה ה-86 ביטון השלים שלושער אישי מהנקודה הלבנה, ובתוספת הזמן טעות אומללה של השוער נדב זמיר שניסה לקלוט קרן הסתיימה בשער עצמי – 1:5 מהדהד בסיום.

כוכבי הערב

דן ביטון – האיש של המשחק, שלושער ראשון בקריירה בליגת העל, משחק מלא ביטחון ומנהיגות התקפית.

גיא מזרחי – שער בכורה במדי באר שבע, בעיטה מבריקה שהראתה את העוצמה.

קינגס קנגווה – בישול נהדר ושלט בקישור עם מהירות ודיוק.

נדב זמיר – ערב עגום לשוער ירושלים עם טעות קשה ושער עצמי כואב.

הקולות מהדשא

מאמן באר שבע, רן קוז’וך: ״אנחנו באים לנצח בכל משחק. כמות השערים היא בונוס, אבל מה שחשוב זו הגישה – והיום היא הייתה מושלמת״.

דן ביטון, גיבור הערב: ״הרגשה מדהימה. חיכיתי לרגע הזה הרבה זמן, ואני מקדיש את השלושער לגדי קינדה. זה ערב שאזכור לכל החיים״.

מן הצד השני, בהפועל ירושלים ניסו להסביר: ״אנחנו צריכים לעשות חושבים. זה לא רק ההגנה – כל הקבוצה חייבת להתאפס״.

לאן זה הולך?

באר שבע עם שלושה ניצחונות משלושה משחקים ויחס שערים אדיר, נראית כמו קבוצה מחוברת עם אופי התקפי מרשים. אוהדיה כבר מריחים עונה גדולה.

מנגד, ירושלים צוללת עם שלושה הפסדים רצופים וצריכה למצוא פתרונות מהירים כדי לא להיקלע למאבקי תחתית כבר בתחילת העונה.

סיכום

זה היה ערב חד־צדדי באצטדיון טדי: הפועל באר שבע הציגה התקפה קטלנית, דן ביטון פרח עם שלושער חלומי, והקבוצה של רן קוז’וך שלחה מסר ברור לכל הליגה – היא כאן כדי להיאבק על התואר.

לעומת זאת, הפועל ירושלים היא העונה פח הזבל של הליגה בושה גדולה.

Inyan Merkazi www.news-israel.net