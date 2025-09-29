המסר של החות׳ים הלילה לנתניהו: סיים את המלחמה או שתמשיכו לרוץ לנצח למקלטים בלילות

1 אחר חצות. החות׳ים משגרים טיל אחד שאמנם מיורט ללא קושי אבל הם את שלהם משיגים: מיליונים מוזעקים ממיטותיהם לממ״דים ולמקלטים.

המסר לישראלים ברור וחד משמעי: כל עוד תמשיכו לאפשר לממשלת הימין הקיצוני בראשות נתניהו להשתולל בעזה ללא סיום המלחמה – אתם תמשיכו לרוץ למקלטים ולהכניס את עצמכם ואת ילדיכם לטראומה שלא תישכח לעולם.

די עם זה, די!

*מיקום:* תל אביב – דרום העיר ויפו, תל אביב – מזרח, תל אביב – מרכז העיר, תל אביב – עבר הירקון [ועוד אזורים רבים]

*מיקום:* רמת השרון, שילת, שעלבים [ועוד אזורים רבים]

*מיקום:* כפר עציון, כרמי צור, מגדל עוז [ועוד אזורים]

הלילה אמור להיות יום מכריע בתולדות המלחמה הארורה והבלתי נגמרת הזו. נתניהו ממאן לסיים אותה והחות׳ים משגרים מסר ברור לישראלים תגידו לנתניהו שיגמור עם הסיוט או שתמשיכו לרוץ למקלטים בחיילות עד סוף הדורות וילדיכם לעולם לא יחלימו מהטראומות שאנחנו נביא על ראשיהם עם הטילים והכתב״מים שלנו.

