מכבי הושפלה שוב ביורוליג וזה יימשך כל עוד מתעקשים להשאיר את קטש

עוד הפסד צורב: מכבי תל אביב שוב קורסת ביורוליג שבוע אחרי ההפתעה על היריבה העירונית.

ברצלונה רמסה את הצהובים 72:91 – שלושה הפסדים בארבעה משחקים

״עניין מרכזי״ – חדשות וסקופים מאז 1999

תחושת דה־ז׳ה־וו צורבת

זה כבר לא מקרה. זה דפוס.

מכבי תל אביב, מי שנחשבה במשך עשורים שם נרדף לגדולה אירופית, ממשיכה להידרדר לפתיחה מביכה ביורוליג.

אמש היא שוב ספגה תבוסה – הפעם 91:72 לברצלונה, בפער שהיה נראה כבר מהרבע הראשון כבלתי ניתן לסגירה.

שלושה הפסדים בארבעה משחקים – זה הנתון היבש.

אבל מאחורי המספרים מסתתרת מציאות קשה בהרבה: קבוצה חסרת נשמה, חסרת רעיון התקפי, וחסרת הנהגה אמיתית.

הניצחון היחיד עד כה? רק מול היריבה העירונית הפועל תל אביב. כל היתר – פיאסקו עלוב אחד ארוך.

ברצלונה שיחקה, מכבי צפתה

מהרגע הראשון נראתה ברצלונה חדה, מאומנת ועם תיאבון של קבוצה שיודעת לאן היא הולכת.

מנגד, מכבי שוב איבדה את עצמה לדעת – בלי הגנה, בלי ריכוז ובלי תגובה בזמן.

כבר בתום הרבע הראשון הוביל המועדון הקטלוני 18:31, ובהמשך הפער רק תפח.

במחצית זה כבר היה 32:60.

הצהובים נראו כמו צל של עצמם, בלי אנרגיה, בלי קצב, עם שפת גוף של מי שמחכה שהסיוט ייגמר.

ברצלונה שיחקה עליהם כמו חתול בעכבר, ונהנתה מערב קליעות אדיר של ניקולה מירוטיץ’ ושל שחקני הספסל שתרמו כל אחד חלקו.

קטש ניסה להסביר, אבל השעון מתקתק

מאמן מכבי, עודד קטש, נראה מתוסכל בסיום:

“לא באנו מספיק מוכנים. הם שלטו בקצב מההתחלה, ולא הצלחנו לעצור את הדימום. אין תירוצים – זה היה משחק רע שלנו.”

הדברים נאמרו בקור רוח, אבל הלחץ במערכת גואה.

מאחורי הקלעים מתחילים דיבורים על רענון משמעותי – ואולי גם על החזרת סמלים מהעבר לצוות המקצועי.

גורם בכיר בקבוצה אמר ל״עניין מרכזי״:

“הבעיה היא לא רק בכדורסל. יש כאן בעיה של גישה, של מנטליות. זה לא מכבי שאנחנו רגילים לראות.”

הקהל מאבד סבלנות

ברשתות החברתיות התפוצצו אוהדים בזעם:

“נמאס לשמוע תירוצים. זו לא קבוצה רעבה, זו קבוצה שבעה!”

“אין מנהיג, אין נשמה, אין מאמן שצועק. זה לא מכבי שלנו!”

בחדר ההלבשה הורגשה שתיקה כבדה. שחקנים ספגו ביקורת קשה על חוסר אחריות, ובעיקר על האדישות שהוקרנה בדקות האחרונות, כשברצלונה חגגה מול עיניהם.

הפרשנים: “קבוצה בלי זהות”

פרשני הכדורסל באירופה תיארו את המשחק כ**“הצגה חד צדדית”**.

גם בתקשורת הספרדית נכתב כי “מכבי נראית אבודה – לא זו שהייתה מאיימת בעבר על הצמרת האירופית”.

מנגד, בברצלונה לא הסתירו את הסיפוק:

“ידענו שאם נלחץ מוקדם, הם יישברו. וזה בדיוק מה שקרה”, אמר מאמן בארסה ז’ואן פֶּנָרוֹיה.

מה הלאה?

המסע ביורוליג רק בתחילתו, אבל סימני האזהרה מהבהבים באור אדום.

מכבי חייבת התעוררות, אחרת תמצא את עצמה נלחמת על כבוד – לא על תארים.

הקבוצה הבאה שמחכה לה ביורוליג היא פנרבחצ’ה, והחשש הוא שאם גם שם תבוא תבוסה, האוהדים פשוט יפסיקו להאמין.

סיכום ענייני

מכבי תל אביב – קבוצה במשבר.

ברצלונה – קבוצה בהילוך שני, ועדיין מנצחת בקלות.

המאמן – יודע שהשעון מתקתק.

האוהדים – מאבדים תקווה.

היורוליג – נראה רחוק מתמיד.

🟨 ״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999 —

רמי יצהר | www.news-israel.net