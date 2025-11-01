אוקראינה מנחיתה מכות קשות על פוטין: פגיעה בצינורות אנרגיה והפסקות חשמל ממושכות במוסקבה

החמרת המלחמת אוקראינה: קייב טוענת: “פוצצנו את צינור הדלק הטבעתי סביב מוסקבה”; במקביל: דיווחים על הפסקות חשמל נרחבות באזור הבירה הרוסית.

הרוסים כהרגלם אינם מאשרים כשלונות מסוג זה אך שרשרת מקורות מצביעה על פגיעה חריגה בעומק העורף, בזמן שמלחמת התשתיות מתעצמת משני הצדדים.

במכת עומק מתואמת, שהוגדרה בקייב כ“מכה הקשה ביותר ללוגיסטיקה הצבאית הרוסית מאז תחילת השנה”, הודיע שירות המודיעין הצבאי האוקראיני (HUR/DIU) כי יחידותיו פוצצו בו־זמנית שלושה קווים בצינור הדלק הטבעתי (Koltsevoy/Ring pipeline) במרחב מחוז רמנסקי מדרום־מזרח למוסקבה. לפי הודעת HUR, מדובר במערכת באורך כ־400 ק״מ שהזרימה בנזין, סולר ודלק סילוני מבתי הזיקוק בריאזאן, ניז’ני נובגורוד ומוסקבה אל מאגרי ויחידות צבא בכל אזור המרכז הרוסי. בגירסת קייב, התשתית “הושבתה” לאחר פיצוצים מתוזמנים שפגעו בשלושת הקווים בעת ובעונה אחת.

כדי להבין את גודל הפגיעה – פרסומים אוקראיניים ואוקראיניים-ליביים מציינים קיבולות הזרמה שנתיות בהיקפים של מיליוני טונות (עד כ-3 מיליון טון דלק סילוני, 2.8 מיליון טון סולר וכ-1.6 מיליון טון בנזין), והם מדגישים שהצינור שימש “עורק חיים” לאספקה לחיל האוויר ולוגיסטיקת הקרקע הרוסית סביב הבירה. יש להדגיש: אלה נתוני צד א’ (אוקראינה), שטרם קיבלו אימות בלתי תלוי.

במקביל, דיווחים רבים מרשתות ורופרי ידיעות אזוריים טענו להפסקות חשמל נרחבות במחוז מוסקבה, במיוחד בעיר ז’וקובסקי וסביבתה, בליל 31 באוקטובר–1 בנובמבר, בעת מתקפת כטב״מים אוקראינית על תשתיות אנרגיה. סרטונים ותמונות לוויינים וכבישים חשוכים הופצו בטלגרם רוסי ובאתרים אזוריים — כאשר הרשויות במוסקבה מצדן מיהרו למסגר את האירוע כ“מצב בשליטה” או “ניסיון שהסוכל ברובו”.

כצפוי וכהרגלם, הגורמים הרשמיים ברוסיה אינם מודים בנזק משמעותי: משרד ההגנה במוסקבה מדווח על “יירוט עשרות רחפנים” וממעיט בעוצמת הפגיעה. הדפוס הזה מוכר היטב לכל עוקב אחר המלחמה — הכחשה, עמעום, דיבור על “ניסיון שסוכל” — ולכן היעדר הודאה רוסית איננו סתירה כשהוא לעצמו, אך מחייב אותנו להסתמך על הצלבה רחבה עם מקורות מערביים ואוקראיניים עצמאיים לפני קביעה נחרצת על היקף ההשפעה.

מה חדש כאן – ולמה זה חשוב

עומק הפגיעה: פגיעה בצינור טבעתי שמקיף את הבירה הרוסית — ולא רק במאגר או מתקן יחיד — משבשת צירי הובלה פנימיים של דלקים צבאיים. לפי HUR, מדובר בפעולה מתוזמנת בו־זמנית נגד שלושה קווים — מה שמקשה על תיקון מהיר. תמונת חשמל חשוכה: לילה של Blackout בז’וקובסקי ובנקודות נוספות במחוז מוסקבה הוצמד בזמן למתקפת רחפנים. גם אם חלק מהדיווחים נשענים על טלגרם/אתרים אזוריים, דפוס פגיעה בתשתיות חשמל סביב מוסקבה ידוע ומתועד חודשים — ראו למשל תקיפת תת־תחנה בסרגייב־פוסאד ביולי השנה שגרמה להשבתות נקודתיות, שאושרה ע״י רויטרס. הקשר רחב — מלחמת נפט ואנרגיה: 2025 התאפיינה בהסלמה יזומה של אוקראינה נגד בתי זיקוק, מסופים וקווי דלק ברוסיה, במקביל למסעות הטילים/רחפנים הרוסיים נגד רשת החשמל האוקראינית. לפי נתוני גורמי ביטחון בקייב, קרוב ל־160 מתקני נפט רוסים נפגעו מתחילת השנה (נתון אוקראיני, דרוש אימות חיצוני). בצד השני, רוסיה הכתה שוב ושוב בתחנות כוח באוקראינה בסתיו האחרון.

מה אומרים הצדדים

קייב (HUR): “הצינור הטבעתי הושבת; שלושת הקווים התפוצצו בו־זמנית; זהו ‘מכת עומק’ ללוגיסטיקת הדלק של הצבא הרוסי.” (הודעת HUR שצוטטה ע״י AP/ABC/Kyiv Independent/Kyiv Post).

מוסקבה: “מערכת ההגנה האווירית יירטה עשרות רחפנים; אין נזק אסטרטגי,” תוך הימנעות מהודאה גלויה בהשבתת קווים/מתקנים. (סיכום הודעות משרד ההגנה הרוסי בכלי תקשורת רוסים/אוקראיניים).

מקורות מערביים בלתי תלויים: AP ו-ABC מדווחות על עצם טענת HUR ועל פרטי הצינור (אורך ~400 ק״מ, דלק סילוני/בנזין/סולר) — אך מדגישות שמדובר בהודעת אוקראינה ושהיקף ההשבתה בפועל עדיין נבדק.

מה המשמעויות למלחמה — לוגיסטיקה, תודעה וכלכלה

לוגיסטיקה צבאית: אם אכן שלושת הקווים הושבתו סביב רמנסקי, שרשרת האספקה של דלק סילוני לשדות תעופה צבאיים סביב מוסקבה תידרש לעקיפות יבשתיות יקרות ומסורבלות (משאיות/רכבת). גם אם רוסיה תצליח לתקן בתוך ימים/שבועות — האפקט המיידי הוא חיכוך לוגיסטי וסטיות משאבים. (הטענה על שלושה קווים — לפי HUR ופרסומים אוקראיניים).

מלחמת התודעה: פגיעה בעומק מוסקבה, לצד תמונות חשכה בפרברי הבירה, מייצרת לחץ ציבורי ומסמנת פגיעוּת — גם אם הקרמלין מכריז חדשות לבקרים על “יירוטים מוצלחים”. רויטרס תיעדה כבר ביולי פגיעות חשמל נקודתיות סביב מוסקבה; הזיכרון הציבורי טרי.

כלכלה ושוק האנרגיה: כל זעזוע בתשתית דלק רוסית — גם אם זמני — מגדיל עלויות תפעול, דוחף לאילתורים ומוסיף סיכון ביטחוני סביב מתקני דלק. מנגד, רוסיה הוכיחה יכולת תיקון מהירה במספר אירועים קודמים; המדד האמיתי יהיה משך ההשבתה בפועל — נתון שעדיין אין לו אישור מערבי עצמאי.

מסגור נכון לקוראי “עניין מרכזי”

הרוסים, כרגיל, לא מודים בנזק משמעותי — זה דפוס, לא חידוש. לכן הדיווח שלנו ננסח כך:

“לפי שירותי המודיעין האוקראיניים, שלושה קווי הצינור הטבעתי סביב מוסקבה פוצצו והשבתו את עורק הדלק המרכזי לצבא הרוסי; במקביל דווח על הפסקות חשמל בז’וקובסקי וביישובים נוספים במחוז מוסקבה במהלך מתקפת כטב״מים. רוסיה מכחישה נזק מהותי ומדווחת על יירוט עשרות רחפנים.”

זהו ניסוח מדויק, יציב, ואחראי — עד שיתקבל אימות בלתי תלוי על היקף ההשבתה והנזק.

מה לבדוק בימים הקרובים

תנועת רכבות/שיירות דלק כתחליף להזרמה בצינור — סימן לשיבוש מתמשך.

פרסומי לוויין/OSINT על פעילות תחזוקה במקטעי רמנסקי–ריאזאן–ניז’ני.

שקיפות חלקית של הקרמלין: אם יופיעו הודעות עקיפות (לדוגמה “עבודות תחזוקה מתוכננות”), זו לעיתים אינדיקציה לנזק אמיתי.

היקף ההאפלה: האם החשמל חזר לז’וקובסקי ושכנותיה באופן מלא, ומה אומרים נתוני רשת ההולכה האזורית. (נכון ל-01:05, 1 בנובמבר, NV דיווחה על הפסקות רחבות בלילה הקודם).

הערכת אמינות (על-פי הצלבת מקורות)

פיצוץ הצינור הטבעתי (Koltsevoy) – סביר מאוד שהתרחש: טענת HUR מגובה בפרסומי AP/ABC/Kyiv Independent/Kyiv Post ובמקורות OSINT/אזוריים; הרוסים אינם מאשרים. רמת ביטחון: בינונית-גבוהה עד לאימות הנזק בפועל.

האפלת חשמל בז’וקובסקי/מחוז מוסקבה – התרחשה בליל 31.10–1.11 לפי מקורות אזוריים: NV, Telegrafi, CensorNET וערוצי טלגרם מדווחים; הרשויות ברוסיה מצמצמות. רמת ביטחון: בינונית (מחכים לאימות מערבי/חיצוני).

דפוס היסטורי של פגיעות אנרגיה סביב מוסקבה קיבל אישוש מערבי (רויטרס, סרגייב־פוסאד ביולי), ומספק הקשר. רמת ביטחון: גבוהה.

