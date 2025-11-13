החתונה של קירל – הפאדיחות של דניאל פרץ

נועה קירל התחתנה. השוער היה סתם ניצב נבוך בהצגה הגדולה שכל כולה קירל קירל קירל. הבעיה היחידה: מרוב הכנות, התרגשות וקודקודים מסביב דניאל פרץ נתן בחודשיים האחרונים את ההופעות הנוראיות בחייו והפך סמרטוט מבויש בעולם הכדורגל. מביך עבורו וקצת גם עבור הכלה חסרת המעצורים.

כדאי להתעדכן:

בשעות שבהן כל עין בארץ צפתה, נועה קירל – כוכבת הפופ שמילאה במוזיקה את חיינו – נכנסה לעידן חדש: ביום שלישי התקיימה חופה אינטימית, וביום רביעי – הפקה אדירה של אלף מוזמנים, אירוע שלא ידע שנה.

הקמפיין התחיל בשקט, אך הסתיים ברעש – והפך למוקד שמסקרן מדינה שלמה.

– העיקריות: מה קרה באמת

שני אירועים – שני עולמות אתמול (שלישי) התקיימה חתונה אינטימית – כ-100 מוזמנים בלבד, קרובי משפחה וחברים טובים.

יממה לאחר מכן, בערב רביעי, אירוע גדול ומפורש: במקום בוטיקי – אולם של אלף איש במלון הילטון תל אביב, תל-אביב. מיקום והפקה החתונה הראשונה התקיימה ב”בית על הים” ביפו – מרחב יפיפיה ונוסטלגי.

האירוע המרכזי: באולם מהודר, עם כניסה מגיל 21 ומעלה בלבד, השערה בקוד ברקוד אישי.

ההפקה נוצרה על-ידי חברת “סקיי פרודקשן”. סטייל, שמלות ושירים הכלה תחליף לא פחות מחמש שמלות – כשאחת-שנתיים עוצבו בידי אלון ליבנה.

בחופה: הופעה של עידן רייכל. בערב הגדול – הופעת אושר כהן. קוד, פרטיות, מוזמנים מוזמנים נדרשו לאשר הגעה מראש, לשאת ברקוד אישי לנייד וללא רכב פרטי – חברת Gett אף עיצבה מוניות חד קרן במיוחד לאירוע.

ההזמנה כללה גיל מינימום (21+) ומניעת סקרנים.

– פרטים שלא שמתם לב

תחילת החגיגות: טבילה במקווה, הפרשת חלה, ערב חינה – כך התכוננו השניים לקראת האירוע.

את מידת ההפקה ניתן לחוש גם בצילומים: הבית שבו נועה התארגנה – מבנה עתיק ביפו, 150 מ״ר עם פרטי וינטג’ ואמנות מיוחדת.

שם השיר החדש שכלה פשטה אליו עולה מהכתבות: “בריידזילה” (Bridezilla) – שיר שכתב במיוחד לאירוע.

היום שבה נועה קירל ודניאל פרץ הפכו לבעל ואישה איננו סתם עוד חגיגה – הוא סגירת מעגל, קפיצה לעידן חדש, סיפור אהבה ברצף פומבי.

ובכל זאת, בין הקטעים המוזיקליים, הבדים הנוצצים וההפקה הענקית – שאלה פתוחה נשארת: מה יביא עידן הנישואים לשניים שמצאו את עצמם בין הפלאשים והפלייבקים?

הזוג כבר עבר שלב הזוגיות והשידוך – וכעת עומד לקראת מסע חדש, שיצטרך להוכיח שהוא לא רק מופע אלא גם מחויבות אמיתית.

