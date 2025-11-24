קמפ נואו נפתח ומחירי הכרטיסים אפילו למשחקי ליגה זניחים – בשמיים

ברצלונה חוזרת לארח בקמפ נואו בתום 900 ימי שיפוצים באיצטדיון הביתי שלה כדי לקרוע את אתלטיק בילבאו 0:4 בליגה הספרדית. איזו הצגה נפלאה של ברסה.

אגב, מחיר הכרטיסים למשחקים האמירו בעיקר לתיירים וכבר אי אפשר להשיג כרטיס אפילו במקום הכי זול בפחות מ-500 שקלים. מקום סביר כבר יעלה לך יותר מאלף שקל. מוגזם לגמרי.

ריאל מדריד הסתפקה בתיקו 2:2 ומאכזב נגד אלצ׳ה ועכשיו ברסה רחוקה מהבלנקוס ומהפיסגה מרחק נקודה אחת בלבד.

ובאנגליה המובילה ארסנל קרעה את טוטנהם 1:4 בדרבי הלונדוני שנערך באיצטדיונם של התותחנים.

