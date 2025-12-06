חמאס חיסל את מנהיג המליציות שפעלו בשת״פ עם ישראל

על פי ידיעות בלתי מאושרות בתקשורת הערבית הצליחו אנשי חמאס לממש את איומיהם וחיסלו את מנהיג המליציות ברצועת עזה יאסר אבו שבאב שפעל לצד ישראל.

• יאסר אבו שבאב, בן שבט הבדואים תראבין ברפיח, עלה לתודעה כחלק מהמּיליציות המתחרות בחמאס מאז 2024–2025. ￼

• המיליציה בראשותו — “הכוחות העממיים” או “Popular Forces” — הוקמה בתקופת המלחמה בעקבות החלל שנוצר בעזה. לפי מקורות, מדובר בכ-100–300 פעילים (ובדיווחים אחרים: עד ~500-700) שפעלו בעיקר במזרח רפיח. ￼

• המיליציה הציגה את עצמה ככוח שיגן על אזרחים, יסייע בחלוקת סיוע וימנע שחיתות — וגם קראה לפינוי תושבים לאזורים “בטוחים” תחת שליטתה. ￼

• מצד שני — נגד אבו שבאב הועלו טענות קשות: כולל ביזת סיוע הומניטרי, שחיתות, שיתוף פעולה עם כוחות זרים, ואף שהמיליציה שלו קיבלה נשק מShin Bet והכוחות הישראלים (טענה שהוא עצמו הכחיש). ￼

• לפי הדיווחים — גם בני שבטו וראשי השבט תראבין עצמו דחו אותו, בטענה שהוא “מייצג רק את עצמו” ולא את השבט. ￼

⸻

⚠️ המלחמה נגד חמאס, לחצים — וסיכון אישי

• חמאס ראה במיליציות כמו של אבו שבאב איום על שליטתו ובעקבות זאת הצהיר עליו כ-“מטרה לחיסול”. ￼

• לפני כן, חוסלו על-ידיו של חמאס כמה מבני משפחתו ופעילים במחוזות השייכים למיליציה. ￼

• במקביל — התמיכה הגלויה יחסית של ישראל במיליציות כמו של אבו שבאב עוררה ביקורת, גם בישראל וגם בזירה הבינלאומית, על רקע חשש שהדבר מפיצל עוד יותר את החברה הפלסטינית ויוצר ‘מודל שבטי’ חלופי לחמאס, עם השלכות קשות לטווח הארוך. ￼

⸻

📰 מה ידוע על הדיווחים על מותו

• לדברי מקורות בינלאומיים, מאז תום המלחמה וחזרת כוחות חמאס לחלקים מהרצועה — חלה החמרה במרדפים אחרי מיליציות אנטי-חמאס, במטרה להשיב את השליטה של חמאס. ￼

• במקביל, דיווח אחד מציין שמיליציית אבו שבאב — “Popular Forces” — נחשבת כ־“הכי בולטת” בין הכוחות הנתמכים על-ידי ישראל בדרום עזה.

״עניין מרכזי״