הפועל ת״א מביסה והירוקים עם ניצחון שני ברציפות

מכבי חיפה חוזרת למסלול הנכון עם ניצחון שני רצוף לאחר סדרת כשלונות ממושכת.

הפועל תל אביב כתשה את הפועל פתח תקווה ובהחלט נחשבת לבעלת פוטנציאל להתקרב לצמרת.

שני משחקים, שתי הצהרות שונות – אבל מסר אחד ברור:

הליגה נכנסת לישורת שבה אופי, עומק ולחץ עושים את ההבדל.

🟢 מכבי חיפה – קריית שמונה: 0:1 של אופי, לא של פאר. מכבי חיפה הגיעה למשחק עם הרבה יותר לחץ מהנקודות. הקהל דרש תגובה. המערכת חיפשה יציבות. והמאמן ידע:

עוד מעידה – והספינה מתחילה לנטות.

קריית שמונה באה סגורה, חכמה, ממושמעת:

קווי הגנה צפופים

לחץ רק במעברים

והרבה ניסיון למשוך את חיפה לעצבים

מחצית ראשונה

שליטה ירוקה בכדור – אבל בלי חדות.

מעט מצבים, הרבה תסכול, והקהל כבר מתחיל לאבד סבלנות.

מחצית שנייה – ההכרעה

דווקא אז, כשהעצבים גברו – הגיע השער.

מהלך מהיר מהאגף, כדור לרחבה ודחיקה פנימה.

0:1 למכבי חיפה – שער של קני סייף ששווה הרבה יותר משלוש נקודות. שער של שחרור לחץ עצום.

מכאן:

חיפה ירדה מעט לאחור

קריית שמונה ניסתה להגיב

אבל ההגנה הירוקה עמדה בלחץ

והסיום:

ניצחון שני רצוף לחיפה – ותחושה ברורה: הירוקים לא אמרו את המילה האחרונה.

🔴 הפועל תל אביב – הפועל פתח תקווה: 0:4 מהסוג שמטלטל ליגה

אם בסמי עופר זה היה מאבק –

בבלומפילד זה היה חד-צדדי מהרגע הראשון.

מחצית ראשונה: 0:2 מהיר, מוחץ

הפועל תל אביב פתחה עם:

לחץ אגרסיבי

קצב גבוה

התקפות מעבר מהירות

והשערים הגיעו מוקדם.

פתח תקווה עוד ניסתה לייצב קווים –

אבל הפועל שיחקה אותה על כל המגרש.

מחצית שנייה: המשך ההתפרקות – עד 0:4

האדומים לא הורידו רגל מהגז:

שליטה מוחלטת

לחץ בלתי פוסק

ועוד שני שערים בדרך ל-0:4 חד וחלק.

זה היה מסוג הערבים שבהם:

קבוצה אחת נהנית –

והשנייה מבינה שהיא בבעיה רצינית.

📊 המשמעות בטבלה

מכבי חיפה – חוזרת לנשום באזור הצמרת

הפועל תל אביב – לא רק ניצחה, אלא שלחה מסר:

👉 היא לא באה רק לשרוד – היא באה לרדוף

👉 היא לא באה רק לשרוד – היא באה לרדוף קריית שמונה והפועל פתח תקווה – נכנסות לאזור המסוכן באמת

כשכל משחק הופך לקרב הישרדות.

🧾

🔥 וכעת – כל הליגה מחכה ל־ הפועל באר שבע – מכבי תל אביב

משחק של:

מאבק ישיר בצמרת

קרב מנטלי

שאלה של אופי

באר שבע:

לוחמת

אגרסיבית

ביתית בטירוף

מכבי תל אביב:

עמוקה

עתירת כוכבים

עם לחץ עצום לנצח

זה משחק שאחרי השריקה שלו –

הטבלה יכולה להתהפך בפעם הראשונה ברצינות העונה.

