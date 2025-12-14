 דילוג לתוכן
יום ראשון, 14 בדצמבר 2025
אייזנקוט נגד נתניהו: אתה משתמש בערבים לקדם אינטרסים פוליטיים שלך

יהושע יונתן 14 בדצמבר 2025

רא״ל (מיל׳) גדי איזנקוט, ישר! עם איזנקוט:*

נתניהו,
לא אני תמכתי בשתי מדינות לשני עמים, אתה כן!
לא אני העדפתי את שלטון חמאס בעזה במשך שנים, אתה כן!
לא אני שלחתי פוליטיקאים לגייס ח״כים ערבים להעברת חוק השתמטות שפוגע בביטחון ישראל, אתה כן!
לא אני חיזרתי אחר מפלגות ערביות בסבב בחירות רביעי אליו דרדרת את המדינה, אתה כן!
לא אני הובלתי בעיוורון את ישראל לקרע החמור שהביא למחדל הנורא מאז הקמת המדינה, אתה כן!
לא אני בורח מאימת הדין והאמת, אתה כן!

אין שום תכנית סודית, *יש תכנית ברורה שתבטיח את עתיד ישראל כיהודית ודמוקרטית, בטוחה ומשגשגת*:
*להחליף את הממשלה הרעה שהביאה את רצף האסונות על עם ישראל, ברוב ציוני מובהק ולהחזיר את התקווה ואת הגאווה הישראלית*.

*הברית היחידה שהממשלה הבאה תדאג לה היא ברית אוהבי המדינה, משרתיה, הפטריוטים האמיתיים. ברור למה זה כל כך מסוכן בעיניך*.
גם את זה ניישר!

״עניין מרכזי״

יהושע יונתן

