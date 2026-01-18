כך תרוויח ישראל ממלחמת הסחר האימתנית שנפתחה בין טראמפ לאירופים

מלחמת סחר האימתנית שהכריז היום טראמפ על אירופה בדרישה להעניק לו את גרינלנד היא מדבר בעל פוטנציאל לשנות את החלוקה הכלכלית והגיאו־פוליטית של המערב — וישראל עשויה להיות מן היחידות שמצליחות לצאת מזה עם רווח אסטרטגי מובהק.

האירופים כבר מתחילים להבין שזה לא “עוד קפריזת טראמפ”. זו דוקטרינה חדשה: אם אירופה לא תתיישר עם האינטרסים של וושינגטון — היא תשלם בכסף, בסחורות, ובהשפעה.

מה בעצם קרה?

טראמפ הודיע על כוונה להטיל מכסים גבוהים על ייבוא אירופי — בעיקר בתחום הרכב, האנרגיה והחקלאות — תוך שימוש בלתי עקיף בקלף גרינלנד כמשאב אסטרטגי לצירי סחר חדשים בצפון. האירופים ניסו להכיל, אבל התקשורת בלונדון כבר מדווחת שהשיחות כשלו, ופרברי פריס מדברים בגלוי על “שוק טראומטי”.

הבִּקשה של טראמפ “להחזיק” את גרינלנד לא הייתה גימיק — היא הייתה תצפית על העתיד:

מי ששולט בצירים הארקטיים החדשים, שולט בגישה העתידית לשווקים של אסיה והאוקיינוס השקט.

במילים אחרות —

טראמפ מסתכל על 2050, בעוד אירופה עדיין מתווכחת על פלסטיק חד־פעמי.

למה זה קורה דווקא עכשיו?

אירופה נחלשה — הדמוגרפיה קופאת, הצמיחה רופפת, והצבאיות בדיחה. סין מתקרבת — ורוכשת נתחי תשתית באירופה עצמה. רוסיה מצחקקת — ורואה את נאט״ו מתנשפת. ארה״ב חוזרת למודל אימפריאלי־כלכלי — לא במושגים של קולוניאליזם, אלא במושגים של סחר, צירים ונתיבים. איראן נהנית מהכאוס — כל שבר במערב משחרר לחץ מהגרעין.

במילים אחרות —

ארה״ב קבעה שדי לשלם על אבטחת אירופה, די לסבסד תעשיות אירופיות, ודי לשחק כאילו בריסל מייצגת כוח גיאו־אסטרטגי.

ואיפה כל זה פוגש את ישראל?

דווקא כאן מגיע החלק המעניין:

1. פחות תיאום אירופי־אמריקאי בנושא איראן

כשהמערב עסוק אחד בשני —

הגרעין האיראני יורד בדרגת דחיפות.

פחות לחץ על וושינגטון “לא לנגוע”, פחות גינויים מבריסל, ופחות הצגות דיפלומטיות.

איראן מרוויחה זמן — אבל ישראל מרוויחה חופש פעולה.

2. אירופה חלשה = פחות מוסרנות כלפי ישראל

כשאירופה חוטפת מכסים, אינפלציה ולחץ על האירו —

היכולת שלה להתעסק בפלסטינים, בהכרזות ובהחלטות סמלי קירנש הופכת לנמוכה.

במילים פשוטות:

אירופה פחות preachy → ישראל יותר חופשית.

3. מרכז הכובד עובר לוושינגטון

וכשמרכז מקבל החלטות מול ישראל —

זה תמיד עדיף מאשר כשהן מתקבלות בבריסל.

4. ישראל הופכת לנתיב “עוקף אירופה”

כמו שזה נראה עכשיו, אסיה תעדיף נתיב סחר שיעבור דרך:

סין ↔ הודו ↔ המזרח התיכון ↔ ארה״ב

מה שפותח הזדמנות נדירה ל:

✔ נמלים

✔ לוגיסטיקה

✔ סייבר

✔ אנרגיה

✔ גז טבעי

✔ קווי תקשורת תת-ימיים

✔ טכנולוגיות צבאיות

מי תופסת בדיוק את כל השדות האלה?

ישראל.

5. רוסיה וסין ינסו לנגוס באירופה — ישראל תספק חלק מהמעבר

הקרמלין כבר לועג:

“אירופה לא מסוגלת להגן אפילו על עצמה.”

בייג׳ינג כבר מחייכת:

“אירופה תבין שבסוף יהיה עליה לבחור.”

ישראל נמצאת במיקום שאף אחת מהן לא יכולה פשוט לעקוף.

להבין את האירופים: פחד + השפלה + אופק סגור

התגובות ביבשת מדברות בעד עצמן:

גרמניה: “מכת מכסים שאינה מידתית”

צרפת: “מהלך חסר אחריות”

איטליה: “עלינו להתאים את עצמנו למציאות החדשה”

בריטניה: “וושינגטון צודקת — אירופה חייבת להתעורר”

כלומר —

ארבעת הטונים של דמדומי אימפריה.

אין כאן חזון אירופי — יש כאן פאניקה דיפלומטית.

הסך הכול: מי מרוויח ומי מפסיד

מפסידים:

❌ האיחוד האירופי

❌ נאט״ו

❌ התעשייה האירופית

❌ הביורוקרטיה בבריסל

❌ רשתות המזון והחברות הרב-לאומיות באירופה

מרוויחים:

✔ ארה״ב (כוח, סחר, צירים, ציות)

✔ ישראל (לוגיסטיקה, דיפלומטיה, ביטחון, אנרגיה)

✔ רוסיה (החלשה של נאט״ו)

✔ סין (חדירה למערב דרך הכלכלה)

✔ איראן (פחות לחץ מערבי — זמנית)

ולסיום — כשאירופה מתווכחת על מכסים, טראמפ עובר לנתיבים חדשים, פוטין מרחיב את חיוכו, הסינים כבר מציירים את מפות 2050 — וישראל? אם היא תשחק נכון, היא עשויה להפוך מהצופה ביציע לשחקן על הדשא.

״המשחק הגדול: טראמפ, גרינלנד ומלחמת הסחר שמערערת את העולם״

דונלד טראמפ עושה שוב מה שהוא יודע לעשות הכי טוב: להפוך ויכוח גיאופוליטי גדול למשחק שבו אין חוקים — רק תמרון, לחץ וכלים כלכליים כבדים. הפעם המטרה אינה רק סחורות — היא טריטוריה. ואירופה, שניסתה עד עכשיו לשמור על איזון מול וושינגטון — מוצאת את עצמה פתאום במרכז סערה שמאיימת לשבור שנים של שיתוף פעולה כלכלי־בטחוני.

מה בדיוק קרה?

בשבוע האחרון טראמפ הציב תנאי חד־משמעי:

הוא יטיל מכסים של לפחות 10% על יבוא ממדינות אירופיות החל מה־1 בפברואר, ויגדיל אותם עד 25% ב־1 ביוני — אם לא יסכימו לאפשר לכאורה רכישה מלאה של גרינלנד על ידי ארצות הברית.

המדינות שנקראות במפורש בהודעה הן:

🇩🇰 דנמרק (שגרינלנד היא חלק ממנה), 🇫🇷 צרפת, 🇩🇪 גרמניה, 🇬🇧 בריטניה, 🇳🇴 נורבגיה, 🇸🇪 שוודיה, 🇫🇮 פינלנד ו🇳🇱 הולנד.

טריגר לפלונטר: כמה מהמדינות הללו שלחו כוחות צבאיים סמלים לגרינלנד במסגרת תרגילים צבאיים — מה שטראמפ פירש כפירוש מאיים על האינטרסים האמריקניים באזור הארקטי.

אז למה גרינלנד פתאום כל כך חשובה?

זה לא סתם אי בצפון. גרינלנד יושבת על אחד האזורים האסטרטגיים ביותר בעידן של תחרות בין מעצמות:

🔹 עמדות צבאיות ארקטיות — לשמור על גישה לים הקרח הצפוני.

🔹 משאבים טבעיים — מינרלים נדירים, גז, נפט.

🔹 מעבר לנתיבי סחר עתידיים — בעקבות ההיתכנות של הפשרת הקרחונים.

🔹 מערכות הגנה מודרניות — כמו מה שקרוי “כיפת־זהב” להגנת טילים — על פי התירוץ של הבית הלבן.

טראמפ טוען כי לארצות הברית מגיעים להבטיח את עתיד הביטחון הלאומי שלה דרך שליטה טריטוריאלית באזור, דבר שמעורר זעזוע במושגים הבינלאומיים הרגילים.

איך זה פוגע בכלכלה?

המכסים המוצעים אינם סתם נקמה — הם כלי לחימה כלכלי:

🔹 אם המכסים יכנסו לתוקף — הם יפגעו במובנים הבאים:

✔ תעשיית הרכב האירופית (יצוא מפתח).

✔ מוצרי יוקרה וצריכה (צרפת, איטליה).

✔ כימיקלים וציוד תעשייתי (גרמניה).

🔹 המשקיעים כבר מראים סימני עצבנות: עלייה בביקוש לזהב ונכסים “בטוחים”.

🔹 וריאציות אפשריות של מלחמת סחר — תגובות נגדיות מצד אירופה — כבר נמצאות על השולחן.

למה טראמפ חושב שמגיע לו לגרינלנד?

התשובה כאן אינה טכנוקרטית, אלא תודעתית ופוליטית:

1.

תודעת עליונות כלכלית־צבאית

טראמפ מאמין שארה״ב חייבת לשלוט בשווקים וגם במוקדי כוח גיאו־אסטרטגיים. לגרינלנד יש חשיבות צבאית, ולכן הוא רואה בה “לא רק יעד אלא בסיס”.

2.

שימוש במכסים ככלי דיפלומטי לגיטימי

במהלך כהונתו הוא כבר השתמש במכסים כ”נשק” בסחר מול סין, קנדה ומקסיקו. כאן הוא מנסה להשתמש בו כנשק פוליטי מול מדינות נאט״ו — עובדה שמטרידה מומחים.

3.

תגובה גיאו-פוליטית לרוסיה ולסין

חיזוק הנוכחות האמריקאית באזור הארקטי עשוי להביס השפעות רוסיות וסיניות שהולכות וגדלות בשנים האחרונות — וטראמפ מכתיב את זה כעניין ביטחוני, לא רק כלכלי.

התגובה האירופית — מאוחדת, חזקה — ומלאת חששות

התגובה הרשמית של האיחוד האירופי לא איחרה להגיע — והייתה חריפה. נשיאת הנציבות האירופית והנשיא הדגישו:

“המכסים יערערו את היחסים הטרנס־אטלנטיים ויכולים לגרום ל’ספירלה מסוכנת’ של עימות.”

נשיא צרפת מקרון הבהיר בפירוש:

“אין כמות של הפחדה שתשפיע על עמדתנו — לא באוקראינה ולא בגרינלנד.”

גם מדינות אחרות — כולל נורבגיה, שוודיה ובלגיה — דחו את המכסים כ”איומים בלתי-מקובלים” והדגישו את תחושת הסולידריות עם דנמרק ועם עקרון הריבונות.

הפרלמנט האירופי אף שוקל לעצור את אישור הסכם הסחר שהושג עם ארה״ב בשנה שעברה בגלל האיום הזה.

הדולר מול היורו — מי מרוויח ומה יקרה לשווקים?

המכסים הללו — אם ייושמו — עלולים להוביל ל:

🔹 תנודתיות חזקה בשווקים — מניות יורדות, מטבעות משתנים.

🔹 משקיעים מחפשים נכסים בטוחים כמו זהב.

🔹 פגיעה בסחורות מסוימות — במיוחד שהן תלויות בייצוא.

🔹 צעדים נגדיים מצד האיחוד (סנקציות, מכסים משלימים).

במילים אחרות — לא מדובר רק בצעדי סחר, אלא במשחק בהימור אסטרטגי בין שתי מערכות כלכליות אדירות.

ההשלכות הגיאו-פוליטיות העמוקות:

המשבר סביב גרינלנד מראה משהו גדול יותר:

📍 אירופה חשופה יותר ממה שנדמה למבט חיצוני.

היא נאלצת לאזן בין שיתוף פעולה עם ארה״ב לבין הגנה על ריבונותה מול לחצים כלכליים שנראים כטקטיקה פוליטית.

📍 נאט״ו בסכנת שחיקה פנימית עצומה.

איום שמכוון נגד בעלות ברית עלול לפגוע בחוזק הקולקטיבי של הברית.

📍 רוסיה וסין יכולים להרוויח מהקרע.

כאשר אירופה וכוחות המערב נתקלים בחולשה פנימית — היריבים המסורתיים עלולים לנצל פערים ולהרחיב השפעה.

הסוף? לא קרה עדיין — אבל זו כבר הסכמה

המשבר גרף את שגרירי האיחוד למושב חירום, הוביל להפגנות המוניות בדנמרק וגרינלנד תחת הכותרת “Hands Off Greenland”, והכניס לשורה של דיונים באשר לעתיד היחסים הטרנס-אטלנטיים.

