הופצץ מפעל איראני לייצור חומרים לתהליך העשרת אורניום

חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן, תקף לפני זמן קצר מפעל למיצוי אורניום ממחצבים הממוקם ביזד שבמרכז איראן.

המפעל הינו היחיד מסוגו באיראן, בו חומרי גלם שנחצבים מהאדמה עוברים תהליכי עיבוד מכניים וכימיים על מנת שבהמשך ישמשו כחומרי מוצא להעשרת האורניום.

מדובר בתהליך חשוב ביותר לתוכנית הנשק הגרעיני שמקודמת על ידי המשטר, ומהווה את תחילת שרשרת הערך הנדרשת עבור ייצור נשק גרעיני.

התקיפות כוונו לעבר התשתיות המרכזיות המשמשות את תהליכי הייצור הייחודיים באתר.

אורניום מועשר מהווה רכיב מרכזי וקריטי בתהליכי פיתוח נשק גרעיני – תקיפת האתר גורעת מיכולתו של משטר הטרור האיראני להשיג את חומר הגלם הדרוש לתהליכים אלה ומעמיקה את הפגיעה בתכנית הנשק הגרעיני של המשטר.

צה"ל לא יאפשר למשטר הטרור האיראני להמשיך בנסיונותיו לקדם את תוכנית הנשק הגרעיני המהווה איום קיומי על מדינת ישראל והעולם כולו.

