מאזן ביניים מחריד – 10 הסעיפים המוכיחים שהמתקפה הנוכחית היתה טעות איומה של טראמפ ועוד יותר של נתניהו

המסר מטהרן כבר לא מרומז, לא עטוף בדיפלומטיה ולא מתנצל. הוא חד, פומבי, ובעיקר מתריס: איומי דונלד טראמפ לא מפחידים – והמלחמה, מבחינת איראן, רק בתחילתה. גם בעקבות הידיעות על תחילת משא ומתן עקיף לסיום סבב הקרבות הנוכחי מודיעה איראן חד משמעית שתנאי המינימום שלה לסיום המלחמה הם לא פחות מכניעה מבישה לנשיא טראמפ ולא פחות מזה לנתניהו.

אז נכון שטראמפ יעשה ספין שיקרי ילדותי ויספר לעצמו ולאמריקאים שניצח אבל העולם יודע את האמת – איראן שרדה את המתקפה הגדולה בהיסטוריה הצבאית שלאחר מלחמת העולם השנייה ובעצם לא הוכנעה בשום תחום חשוב עבורה:

1. השלטון לא רק ששרד אלא שעבר בלעדית לידי משמרות המהפיכה והפך קיצוני יותר, מאיים יותר ומסוכן יותר לעולם כולו.

2. הריגת חמינאי לא הניבה את התוצאה המקווה וכך גם חיסולים נוספים שישראל וארצות הברית התגאו בהם.

3. איראן הצליחה להפוך את המלחמה מצבאית לכלכלית וניצחה בו בגדול. מיצרי הורמוז סגורים לכווולם למעט האיראנים עצמם.

4. טראמפ בנסיונו להציל את הקריסה הכלכלית והאנרגטית של העולם ביטל את הסנקציות על איראן ועל פוטין והשתיים מוכרות עתה נפט במחירים מלאים.

5. טראמפ מוטט לחלוטין את התדמית של שומרת העולם החופשי. מדינות המפרץ שבטחו באמריקה הפכו הקורבן העיקרי של המבצע הנוכחי וכבר ברור שהתוצאה העתידית תהיה בעייתית לשליטה האמריקנית הכלכלית בעולם.

6. למרות מה 16,000 הפצצות ברחבי איראן היא ממשיכה לירות טילים ככל העולה על רוחה ופוגעת בישראל, מטלטלת את כלכלתה, מכניסה מיליוני ישראלים למקלטים שוב ושוב ופוגעת במטרות צבאיות, אזרחיות וכלכליות.

7. חיזבאללה שנרתם להיכנס למערכה מצליח לחולל שבר בכל צפון הארץ וכל המתקפות, ההפצצות, הפלישות הקרקעיות והחיסולים אינם משנים את התמונה הגדולה.

8. דברי הרהב, השוויץ, השחץ וההתפארות של נתניהו הפכו בדיחה בעולם כולו. בישראל אמנם הוא מצליח לשמר חזות של גיבור מנצח אבל לא לזמן רב – כבר עתה ברור שהמתקפה הזו היתה מקח טעות חמור שטראמפ לעולם לא יסלח לנתניהו שגרר אותו להרפתקה שהרסה לאמריקה את התדמית שנסדקה גם כך.

9. גרירת אמריקה להרפתקה תעלה לישראל בשבר ביטחוני וכלכלי עתידי עם אמריקה. שום נשיא אמריקני לא יאמין יותר להבטחות הסרק של נתניהו, שמשלים דיקטטוריזציה מושלמת וצפוי להישאר השליט הישראלי עד יומו האחרון.

10. גם אחרי כל ההפצצות, החיסולים והההודעות השחצניות של ביבי, ישראל כ”ץ ודובר צה”ל – איראן מגחכת לביבי לטראמפ ולעולם כולו בפרצוף וממשיכה לאחוז בכ-400 קילו אורניום מועשר היכול להפוך בתום שבועיים לפצצ. אטום.

המסקנה הבלתי נמנעת היא שבינתיים ישראל וארצות הברית כשלו בכל תוכניותיהם וכל זה נאמר עוד בטרם הופעלו החות’ים היכולים לגרום לעולם נזק כלכלי כמעט בלתי הפיך ברגע שמשמרות המהפיכה יחליטו לתת לתימנית את אות ההפעלה.

אז מה לעשות אתם שואלים? בקיצור – הפוך ממה שנתניהו עושה ואז הכל יסתדר. פחות או יותר.

פוסט רשמי שפורסם ברשת X, הבהיר הנשיא האיראני מסעוד פזשכיאן כי “האשליה שניתן למחוק את איראן מהמפה רק מעידה על ייאוש מול רצונה של אומה שעושה היסטוריה”, והוסיף כי “איומים וטרור רק מחזקים את האחדות שלנו”. הוא לא עצר שם: מצר הורמוז, לדבריו, “פתוח לכולם – למעט מי שמפר את אדמתנו”, ואיראן “תתמודד בנחישות עם איומים הזויים בשדה הקרב”.

זו אינה עוד תגובה. זו הצהרת כוונות.

🔥 בין אולטימטום להשפלה: טראמפ מאבד הרתעה

הדברים מגיעים על רקע האולטימטום הדרמטי של דונלד טראמפ, שאיים כי אם איראן לא תפתח את מצר הורמוז בתוך 48 שעות – ארצות הברית תפגע בתחנות הכוח שלה, “החל מהגדולה ביותר”.

אבל במקום כניעה – הגיעה לעג.

במקום נסיגה – הגיעו טילים.

התגובה האיראנית המיידית, הכוללת גם שיגורים לעבר ישראל ואיומים כלפי מדינות המפרץ, מציירת תמונה ברורה: טהרן אינה מתכוונת למצמץ. היא לא רק מתעלמת מהאיום – היא משתמשת בו כדי לחזק את הנרטיב שלה: אמריקה מאיימת, איראן עומדת.

וזה, מבחינת טראמפ, עלול להיתפס כהשפלה אישית.

⚡ הורמוז כזירת עימות – ולא רק נתיב ימי

מצר הורמוז הפך בימים האחרונים מנקודת מעבר אסטרטגית – לזירת קרב תודעתית.

הצהרת פזשכיאן אינה סוגרת את המצר לחלוטין, אך מבהירה:

השליטה בידינו. אנחנו קובעים מי עובר – ומי לא.

המשמעות הגלובלית דרמטית:

כ־20% מתנועת הנפט העולמית תלויה במעבר הזה

כל הפרעה → זינוק במחירים

כל איום → לחץ על ממשלות המערב

כלומר, איראן לא חייבת לירות כדי לפגוע.

מספיק לה לאיים.

💣 המפרץ בוער – ואיראן משנה את כללי המשחק

במקביל להצהרות, המציאות בשטח מדברת:

מתקני גז ונפט במפרץ נפגעו

מדינות כמו קטאר, בחריין והאמירויות מתמודדות עם שיבושים

ישראל ספגה פגיעות ישירות, כולל בדימונה ובערד עם עשרות נפגעים

המסר האיראני ברור:

זו לא תגובה – זו אסטרטגיה.

פגיעה בצינור אחד → זעזוע עולמי.

פגיעה בנקודה אחת → לחץ על כל המערכת.

🧠 הקרב האמיתי: תודעה, יוקרה ושליטה

מאחורי הטילים והאיומים מתנהל קרב עמוק יותר:

טראמפ מנסה לכפות סיום מהיר, חד, דרמטי.

איראן מנסה להוכיח שהיא חסינה ללחץ – ואף נהנית ממנו.

הפוסט של פזשכיאן אינו רק מסר לעולם – הוא מסר פנימי:

המשטר חזק. האויב מאיים כי הוא חלש. אנחנו לא נישבר.

וזה עובד.

כי כל עוד איראן ממשיכה לפעול – והאיום האמריקני לא מתממש מיד –

היא בונה תדמית של עמידות.

🌍 העולם מגיב – אבל בזהירות

מדינות ה־G7 כבר גינו בחריפות את התקיפות האיראניות על תשתיות אזרחיות ואנרגיה.

אבל מעבר למילים – העולם עדיין מהסס.

אף אחד לא ממהר להיכנס לעימות ישיר.

אף אחד לא רוצה להיות זה שמדליק את האש הגדולה באמת.

ובינתיים – השווקים מגיבים, המחירים עולים, והלחץ גובר.

🧨 מה צפוי עכשיו?

כאן מתחילה הדרמה האמיתית.

אם טראמפ לא יגיב – הוא נראה חלש.

אם כן יגיב – הוא עלול להצית מלחמה אזורית כוללת.

האפשרויות על השולחן:

תקיפה ממוקדת של תשתיות חשמל באיראן

הרחבת הפעילות הצבאית סביב הורמוז

ניסיון לעסקת ביניים שתאפשר ירידה מהעץ

אבל כל אפשרות כזו מגיעה עם מחיר.

והבעיה הגדולה:

איראן כבר הראתה שהיא מוכנה לשלם.

👥 ובינתיים – האנשים משלמים

מאחורי כל כותרת:

משפחות בערד שמחפשות ביטחון

עובדים במפרץ שחוששים למקום העבודה

אזרחים באיראן שעלולים למצוא עצמם בלי חשמל

המלחמה הזו כבר מזמן לא “של מנהיגים”.

היא של אנשים.

🎯 השורה התחתונה

איראן לא רק מצפצפת על טראמפ.

היא מאתגרת אותו.

היא אומרת לו:

תאיים כמה שתרצה – אנחנו כאן, ואנחנו ממשיכים.

ועכשיו הכדור במגרש האמריקני.

השאלה הגדולה:

האם טראמפ יבלע את ההשפלה –

או ילחץ על המתג שישנה את כללי המשחק.

