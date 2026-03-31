 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שלישי, 31 במרץ 2026
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

ליל הסדר 2026 בצל אזעקות, התראות ותחושה קשה של פספוס היסטורי

IMG_9903
רמי יצהר 31 במרץ 2026

ערב פסח 2026.
מיליונים במקלטים. ישראל חזרה לבוץ הלבנוני והביטחון של תושבי הצפון רעוע ומסוכן מאי פעם.

טראמפ נכנע לנתניהו ומוביל למהלך שכל כולו תבוסה מחפירה למשמרות המהפיכה. הכניעה המבישה קרובה וההתערבות הקרקעית מתרחקת.

מה שהחל בחיסולים והפצצות, התרברבות בלתי פוסקת ותחושת אני ואפסי עוד – מתברר חודש לאחר מכן כטעות איומה שמובילה להצלחה כלכלית גדולה של איראן ורוסיה, התחזקות סינית וזעם פנימי בארצות הברית זאת לצד מכה קשה למדינות המפרץ ולמשבר חסר תקדים בין ארצות הברית לאירופה ולקנדה.

אם לא יושם קץ למחדל המתגלגל נתניהו יואשם על ידי העולם כולו באחריות למחדל בעוד שטראמפ כבר מזמן הפך בדיחה שאף אחד לא יכול אפילו לגחך אודותיה.

את ליל הסדר נבלה במקלטים כי משמרות הרצח האיראניות גנבו לנו את האפיקומן – ואין מושיע.

ולסיכום: רק בישראל מצליח נתניהו למכור את הפיאסקו כהצלחה מסחררת. התרגלנו לזה. כרגע, זה מה יש.

פסח לא שמח.

״עניין מרכזי״

מבזקמשפחהחדשותבריאותפרשנות

שתפו את המאמר

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
