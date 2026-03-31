ליל הסדר 2026 בצל אזעקות, התראות ותחושה קשה של פספוס היסטורי

ערב פסח 2026.

מיליונים במקלטים. ישראל חזרה לבוץ הלבנוני והביטחון של תושבי הצפון רעוע ומסוכן מאי פעם.

טראמפ נכנע לנתניהו ומוביל למהלך שכל כולו תבוסה מחפירה למשמרות המהפיכה. הכניעה המבישה קרובה וההתערבות הקרקעית מתרחקת.

מה שהחל בחיסולים והפצצות, התרברבות בלתי פוסקת ותחושת אני ואפסי עוד – מתברר חודש לאחר מכן כטעות איומה שמובילה להצלחה כלכלית גדולה של איראן ורוסיה, התחזקות סינית וזעם פנימי בארצות הברית זאת לצד מכה קשה למדינות המפרץ ולמשבר חסר תקדים בין ארצות הברית לאירופה ולקנדה.

אם לא יושם קץ למחדל המתגלגל נתניהו יואשם על ידי העולם כולו באחריות למחדל בעוד שטראמפ כבר מזמן הפך בדיחה שאף אחד לא יכול אפילו לגחך אודותיה.

את ליל הסדר נבלה במקלטים כי משמרות הרצח האיראניות גנבו לנו את האפיקומן – ואין מושיע.

ולסיכום: רק בישראל מצליח נתניהו למכור את הפיאסקו כהצלחה מסחררת. התרגלנו לזה. כרגע, זה מה יש.

פסח לא שמח.

