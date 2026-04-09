חזבאללה הודיע: מחדשים את השיגורים לעבר ישראל

החזרה לחיים סדירים היתה מוקדמת מדי. נתניהו הצליח לבטל את הפסקת האש הצפונית בידיעה ברורה שהוא חייב מלחמה תמידית ומתמשכת כדי לשרוד פוליטית ועל מנת לרצות את הימין הקיצוני הישראלי שבזכותו בלבד הוא עדיין בכסאו הרם.

הזירה הצפונית מתלקחת מחדש: חיזבאללה קיבל אחריות רשמית לשיגור רקטות לפנות בוקר לעבר קיבוץ מנרה, במהלך שמערער באופן ישיר את הפסקת האש השברירית שנרקמה בין ארה״ב לאיראן — וממחיש עד כמה הזירה הלבנונית מתנהלת על מסלול עצמאי ומסוכן.

בהודעה רשמית שפרסם הארגון תחת הכותרת “ההתנגדות האסלאמית”, נכתב כי הירי בוצע “בתגובה להפרת הסכם הפסקת האש מצד האויב”, תוך הדגשה כי חיזבאללה עצמו היה מחויב להפסקה — אך בחר לשוב לירי לאחר שלטענתו ישראל המשיכה בפעילות התקפית בלבנון.

🔴 נוסח ההודעה: האש תימשך

בהודעה, שפורסמה בערוצים המזוהים עם חיזבאללה, נכתב:

“התגובה תימשך עד להפסקת התוקפנות הישראלית והאמריקאית על לבנון”

“ההתנגדות עמדה בהפסקת האש — אך האויב לא כיבד אותה”

“הירי לעבר מנרה בוצע כתגובה ממוקדת”

בנוסף, צוין כי השיגור בוצע בשעה 02:30 לפנות בוקר, לעבר “התנחלות מנרה”, תוך שימוש בניסוח שמדגיש את הנרטיב הלבנוני־איראני.

ההודעה אף כוללת מסר דתי־אידיאולוגי ברור, עם ציטוטים מהקוראן והדגשה כי מדובר במאבק “הגנתי” על לבנון.

🔴 בישראל: לא מופתעים — ונערכים להסלמה

במערכת הביטחון לא הופתעו מהירי, ובכירים מציינים כי היה ברור שחיזבאללה לא יישאר מחוץ למשוואה.

לפי הערכות בישראל:

הירי נועד לבחון גבולות

לשדר נוכחות והרתעה

ולייצר לחץ על רקע המו״מ בין ארה״ב לאיראן

גורמים ביטחוניים מדגישים כי “הפסקת אש אמריקנית־איראנית אינה מחייבת את חיזבאללה”, וכי הארגון שומר לעצמו חופש פעולה מלא.

במקביל, צה״ל כבר ביצע ביממה האחרונה תקיפות רחבות בלבנון, כולל פגיעה בכ־100 מטרות של הארגון — מה שמחזק את טענת חיזבאללה כי ישראל היא זו שהסלימה.

🔴 בלבנון: נרטיב של “תגובה לגיטימית”

בתקשורת הלבנונית ובערוצים המזוהים עם חיזבאללה מוצגת תמונה שונה לחלוטין:

ישראל היא זו שהפרה את ההבנות

התקיפות הישראליות הן שגררו את התגובה

והירי לעבר מנרה הוא “תגובה מידתית”

גורמים פוליטיים בלבנון אף טוענים כי

“אי אפשר לדבר על הפסקת אש אזורית תוך המשך תקיפות בלבנון” — מסר שמתחבר ישירות לדרישה האיראנית לכלול את הזירה הלבנונית בהסדר.

🔴 איראן: תיאום מסרים — אבל לא בהכרח שליטה מלאה

בטהרן נמנעים לפי שעה מתגובה ישירה לירי עצמו, אך המסרים שיוצאים משם ברורים:

יש לבלום את “התוקפנות הישראלית”

יש לכלול את לבנון בכל הסדר

ואין הפסקת אש אמיתית ללא עצירת הפעילות בצפון

עם זאת, גורמים מערביים מעריכים כי

חיזבאללה אינו פועל רק כהוצאה לפועל של הוראות — אלא גם מתוך שיקולים עצמאיים.

🔴 הקשר הרחב: קריסת ההפרדה בין הזירות

האירוע הזה ממחיש נקודה קריטית:

הניסיון האמריקני לייצר הפרדה בין:

איראן ↔ ארה״ב

לבין

לבין ישראל ↔ חיזבאללה

פשוט לא מחזיק.

חיזבאללה, בגיבוי איראני, מנסה לכפות מציאות אחרת:

הכול קשור — וכל הסדר חייב לכלול את כל הזירות.

🔴 ומה הלאה?

התרחישים האפשריים:

הסלמה מבוקרת – ירי ותגובות נקודתיות התרחבות מהירה – מעבר לעימות רחב בצפון בלימה דיפלומטית – לחץ אמריקני על ישראל לרסן

אך נכון לעכשיו — המגמה ברורה: עלייה במתח.

השורה התחתונה

הירי למנרה אינו אירוע נקודתי — אלא סימן אזהרה.

הפסקת האש האזורית מתערערת,

הזירה הלבנונית בוערת,

והפער בין דיפלומטיה למציאות — הולך וגדל.

והמשפט שמסכם את המצב:

ההסכמים נכתבים בוושינגטון — אבל נבחנים בגבול הצפון.

