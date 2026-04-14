חיזבאללה משנה את כללי הקרב בצפון: הפעיל רחפן אופטי בלתי ניתן ליירוט

זה קורה, כנראה לא במקרה, דווקא ביום שלפני פתיחת שיחות השלום הישירות וההיסטוריות בין ישראל ללבנון בוושינגטון. ארגון טרור השיעי משנה את כללי המשחק ורומז – בלעדינו אין לשום הסכם שתגיעו אליו שום ערך אמיתי.

חיזבאללה הפעיל לראשונה רחפן אופטי בלתי ניתן ליירוט המשנה את התמונה בצפון: מדובר בכלי נשק בלתי ניתן לעצירה הנושא עד 5 ק״ג חומר נפץ. אפילו נער ברמת גיימר יכול להפעילו ביעילות בעוד שההגנה האווירית של צה״ל נותרת חסרת אונים.

זהו הנשק החדש של חיזבאללה. הוא משוגר ממרחק עשרות קילומטרים מעבר לליטאני בכל מזג אוויר ללא צורך במשגר וללא שום יכולת לנטרלו.

זה קרה אתמול בקריית שמונה. המתקפה האחרונה של עשרות הרחפנים מלבנון אינה עוד “עוד סבב” – אלא סימן ברור לשינוי דרמטי בשדה הקרב. לראשונה, חיזבאללה מפעיל רחפנים מבוססי סיב אופטי – טכנולוגיה שנולדה בשדות הקרב באוקראינה – והמשמעות היא אחת: חלק ממערכות ההגנה של ישראל נותרות חסרות אונים מול סוג האיום הזה.

מדובר ברחפנים מסוג FPV (First Person View) – כלי טיס קטנים, זריזים וזולים יחסית, שהמפעיל רואה דרכם בזמן אמת ושולט בהם בדיוק של משחק מחשב. אלא שהשדרוג הקריטי הוא החיבור לסיב אופטי: כבל דק שנגרר מהרחפן אל המפעיל ומאפשר שליטה ישירה שאינה תלויה בתדרי רדיו או GPS.

וכאן מגיע הנתון המטלטל באמת:

רחפן כזה, כולל סיב אופטי, עולה בין 1,000 ל־1,800 דולר בלבד (כ־3,500–6,500 שקל) בממוצע. גרסאות פשוטות יותר של רחפני FPV ללא סיב אופטי יכולות לעלות אפילו פחות מ־500 דולר בלבד, בעוד צבאות מערביים מדברים על תקרת מחיר של עד כ־4,000 דולר ליחידה גם בדגמים מתקדמים.

במילים אחרות:

מדובר בנשק זול בצורה קיצונית – שיכול להשמיד מטרות בשווי מיליונים.

ולא פחות חשוב:

הפעלתו אינה דורשת טייס קרב – אלא מיומנות של גיימר. באוקראינה, מי שהפכו למפעילים היעילים ביותר הם צעירים עם ניסיון במשחקי מחשב, שהסתגלו במהירות לשליטה דרך משקפי FPV וג’ויסטיקים. המשמעות המפחידה: ניתן לשגר ולהפעיל רחפן כזה מכל מקום כמעט – מבית, מחצר, ממבנה נטוש או מעמדת מסתור, ובקלות יחסית.

הטכנולוגיה עצמה אינה המצאה של מדינה אחת – אלא אבולוציה מהירה של שוק אזרחי: רחפני FPV פותחו במקור לשוק התחביבים והצילום, בעיקר על ידי חברות סיניות. עם פרוץ המלחמה באוקראינה, רוסיה ואוקראינה הפכו אותם לנשק המוני – ובהמשך פיתחו גם גרסאות מבוססות סיב אופטי כדי להתגבר על לוחמה אלקטרונית.

מאז 2024 הפכו הרחפנים האופטיים לכלי לחימה מרכזי בשדה הקרב באוקראינה, עם ייצור המוני ושימוש רחב. איראן אימצה את הידע, שילבה אותו בתעשיות הצבאיות שלה – ומשם הדרך לחיזבאללה הייתה קצרה: העברת ידע, רכיבים ולעיתים מערכות שלמות דרך סוריה ולבנון.

למה זה כל כך מסוכן?

היתרון הגדול של הרחפן האופטי הוא גם הסיוט הגדול של מערכות ההגנה:

• חסינות ללוחמה אלקטרונית – אין אות רדיו לשבש, אין GPS לחסום

• שליטה מדויקת בזמן אמת – פגיעה ישירה בחלון, רכב או כוח

• קושי בזיהוי – קטן, נמוך ושקט יחסית

• יכולת תמרון בתוך שטח בנוי

• עלות זניחה מול נזק אדיר

המשמעות המבצעית דרמטית: כל לוחם, רכב או בית הופכים למטרה ישירה.

איך זה עובד בפועל?

הרחפן נושא מצלמה ומטען נפץ (לעיתים 3–5 ק”ג), והמפעיל יושב הרחק – לעיתים בבונקר. הסיב האופטי נפרש לאורך קילומטרים ומאפשר שליטה רציפה עד הפגיעה.

אין אות – אין שיבוש.

אין שידור – אין גילוי.

למה זה שינוי אסטרטגי?

• עליונות טכנולוגית → נשחקת

• מערכות הגנה → מתקשות להתמודד ולעיתים חסרות אונים

• שליטה בשטח → הופכת מסוכנת

זה נשק של שחיקה – אבל כזה שמכרסם בביטחון בעקביות.

ומה אפשר לעשות נגד זה?

אין פתרון מושלם:

• ירי פיזי

• מערכות זיהוי מתקדמות

• לייזר (בעתיד)

• מודיעין מוקדם

• פתרונות “פרימיטיביים” – כולל חיתוך כבל הסיב

אפילו באוקראינה חיילים נושאים מספריים כדי לנתק את הכבל – עדות לאבסורד: טכנולוגיה מתקדמת מול פתרונות בסיסיים.

הצפון תחת מתקפת רחפנים חסרת תקדים: חיזבאללה משדרג את שדה הקרב – וישראל מתמודדת עם איום חדש ומסוכן במיוחד

המלחמה בצפון נכנסת לשלב מדאיג במיוחד: כ־40 כלי טיס בלתי מאוישים שוגרו אתמול משטח לבנון לעבר יישובי הגליל והגולן, ורק חלקם יורטו. המשמעות ברורה – חיזבאללה לא רק ממשיך בלחץ, אלא מעלה מדרגה טכנולוגית שמאתגרת את מערכות ההגנה הישראליות.

על פי דיווח ב”כאן 11”, מדובר לראשונה גם בשימוש ברחפן אופטי מתקדם ששוגר לעבר קריית שמונה – כלי טיס שאינו נשען על תקשורת אלקטרונית רגילה ולכן חסין לשיבושים. במילים אחרות: אמצעי ההגנה האלקטרוניים של צה”ל כמעט ואינם רלוונטיים מולו.

הרחפן החדש, כך לפי הפרטים שנחשפו, מסוגל לשאת מטען של עד 5 קילוגרמים של חומר נפץ – כמות קטלנית בסביבה אזרחית צפופה. יתרונו המרכזי טמון ביכולת התמרון הגבוהה בתוך שטח בנוי ובטווח פעולה של עשרות קילומטרים.

בצה”ל מבינים: זה כבר לא איום עתידי – אלא מציאות.

ביישובי הצפון התחושה קשה. הרחפן כמעט ואינו נראה, אינו נשמע – ולעיתים מופיע רק ברגע האחרון.

והשאלה הגדולה כבר כאן:

אם כל נער עם שלט וגישה לטכנולוגיה יכול להפעיל נשק כזה – איך עוצרים את זה בזמן?

״עניין מרכזי״

