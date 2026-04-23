טראמפ והאיראנים הודיעו: הפסקת אש תסתיים כבר ביום ראשון

אחרי שטראמפ הכריז על הפסקת אש עד יום ראשון, הודיעו האיראנים על הסכמתם לכך. הפסקת האש כוללת גם את הזירה הלבנונית אך תקריות מקומיות לא ייעצרו.

והלילה הדיח טראמפ את מזכיר הצי האמריקני, ג’ון פלן. האיש הוא מקורב, תורם כספים חסר כל ניסיון בתחום הצי בפרט, הצבא והביטחון הלאומי בכלל. ההדחה היתה מיידית, לא הוסברה, ורק נמסר כי לאיש שהודח נמסר על כך לפני פרסום ההודעה לציבור.

ג'ון פלן (62) הוא איש עסקים ופוליטיקאי שארגן במשך שנים אירועי גיוס כספים עבור המפלגה הרפובליקנית. תרם כספים למערכות הבחירות של הנשיא טראמפ, שמינה אותו בשלהי 2024 למזכיר הצי.

