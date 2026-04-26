ההחטאות של באר שבע מול בית״ר עלו לה באובדן 2 נקודות

זה מדהים שברק בכר עוד לא מפוטר. ככה זה כשיענקל׳ה מתעקש להיאחז שלא למסור את הניהול בפועל של מכבי חיפה לדור הבא.

תרומתו של שחר ענקית אבל אדם חייב לדעת מתי להרפות מאחיזתו. אגב. זה נכון גם לגבי שימון מזרחי במכבי תל אביב כדורסל. אבל זה כבר עניין לכתבה נפרדת.

נחזור לכדורגל. תוצאות משחקי השבת בליגת העל פלייאוף עליון:

שלושה משחקים מרתקים נערכו במוצאי שבת בפלייאוף העליון, לצד דרמה גדולה בחצי גמר הגביע האנגלי. הפועל באר שבע החמיצה הזדמנות להגדיל את הפער בפסגה, מכבי תל אביב המשיכה במומנטום החיובי שלה, והפועל תל אביב שברה בצורת ארוכה בניצחון דרמטי.

הפועל באר שבע 2:2 בית”ר ירושלים (אצטדיון טרנר)

משחק העונה בפלייאוף העליון הסתיים בתיקו דרמטי. הפועל באר שבע עלתה ליתרון כפול במחצית הראשונה (שערים של זלאטנוביץ’ בדקות 33 ו-44).

במחצית השנייה בית”ר חזרה למשחק: עומר אצילי צימק בדקה ה-54, והמשחק נשאר פתוח.

בדקה ה-90+4 הורחק בוריס אינו מבית”ר (שני צהובים).

בדקה ה-90+6 השווה טימוטי מוזי והעניק לבית”ר נקודה יקרה בטרנר.

הפער בין המוליכה באר שבע (63 נקודות) לבית”ר (61 נקודות) נשאר 2 נקודות בלבד, והמאבק על האליפות נשאר פתוח לחלוטין.

מכבי חיפה 1:3 מכבי תל אביב (אצטדיון סמי עופר)

הצהובים של מכבי תל אביב רשמו ניצחון חוץ חשוב מול הירוקים המאכזבים.

לילו וארלה כבש את הראשון בדקה ה-15, סייד אבו פרחי הוסיף בדקה ה-45+3, ועידו שחר (פנדל) קבע 1:3 בדקה ה-84.

גיא מלמד צימק בדקה ה-77 למכבי חיפה.

בדקה ה-58 הורחק טריבאנטה סטיוארט מהירוקים.

מכבי תל אביב עלתה ל-55 נקודות והתבססה במקום השלישי, בעוד מכבי חיפה נותרה עם 42 נקודות ורחוקה 10 נקודות מהמקום הרביעי.

הפועל פתח תקווה 0:1 הפועל תל אביב

הפועל תל אביב השיגה ניצחון בכורה בפלייאוף העליון העונה והתאוששה מהדרבי.

האדומים לחצו לאורך רוב המשחק, טוריאל פגע במשקוף, אך השער הגיע רק בדקה ה-88: דניאל דאפה שבר בצורת של כ-7 חודשים (מאז המחזור הרביעי) וכבש את שער הניצחון.

לקראת הסיום הורחק שאנדה סילבה מהפועל תל אביב (אחרי חילוף) בעקבות מחווה של אצבע משולשת.

ניצחון יקר שמקרב את האדומים (כעת 52 נקודות) להבטחת המקום הרביעי והכרטיס לאירופה.

טבלה עדכנית אחרי מחזור 28 (פלייאוף עליון)

1. הפועל באר שבע – 63 נקודות

2. בית”ר ירושלים – 61 נקודות

3. מכבי תל אביב – 55 נקודות

4. הפועל תל אביב – 52 נקודות

5. מכבי חיפה – 42 נקודות

6. הפועל פתח תקווה – 37 נקודות

חצי גמר גביע אנגלי (FA Cup) – וומבלי

מנצ’סטר סיטי 2:1 סאות’המפטון

השוער הישראלי דניאל פרץ ושחקני סאות’המפטון (מהצ’מפיונשיפ) כמעט חוללו סנסציה. פין עזאז העלה את הקדושים ל-0:1 בדקה ה-79, אך סיטי חזרה במהירות:

ג’רמי דוקו (דקה 83, אחרי הטייה) ושער ניצחון מדהים של ניקו גונסאלס (דקה 87, בעיטה חזקה מ-25 מטר).

פרץ ביצע הצלות חשובות במהלך המשחק (כולל מול מרמוש וחבריו), אך לא הצליח למנוע את ההפסד. מנצ’סטר סיטי עלתה לגמר הגביע בפעם הרביעית ברציפות.

תגובות ראשוניות

• באר שבע: אכזבה מהשוויון ברגע האחרון, אך הפער נשמר והמוליכה עדיין בשליטה.

• בית”ר ירושלים: גאווה על החזרה האופיינית והנקודה החשובה בטרנר.

• הפועל תל אביב: שמחה גדולה על שער דאפה ועל הניצחון שמחזיר ביטחון.

• דניאל פרץ: שבחים רבים על ההצלות, אך אכזבה קשה מההדחה בסיום דרמטי.

הפלייאוף העליון נשאר צמוד ומסקרן, עם 8 משחקים נוספים עד סיום העונה. המחזור הבא (29) יתקיים ב-28-29 באפריל.

