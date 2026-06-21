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באיחור משווע – החלו ההפגנות נגד שקיעת צה״ל בבוץ הלבנוני הקטלני

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רמי יצהר 21 ביוני 2026

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ערוץ 12 מדווח כי עשרות אימהות של לוחמים מתנועת "אימא ערה" הפגינו מול ביתו של הרמטכ"ל זמיר בקריאה "לקבל אחריות ולהגן על חיי הלוחמים מהחלטות פוליטיות מסוכנות בלבנון".

ד"ר רותם סיון, ממייסדות התנועה: "המנהיגות נמדדת ביכולת להביא פתרונות, לא בהפיכת גבול הצפון למכונת מלחמה מקולקלת שמדממת את דם ילדינו".

בשלב זה מדובר בתנועה חדשה בחיתוליה. נציין ונדגיש כי תנועת ״ארבע אימהות״ הביאה בפעילותה הנחושה והרצופה לסיום ההרפתקה הכושלת הקודמת של ישראל בלבנון ובסופו של דבר להחלטה 1701 שהביאה לרגיעה רבת שנים וממושכת בגבול הצפוני.

עתה סיבך נתניהו את ישראל בפלישה חדשה שבה אין לצבא יכולת התגוננות אמיתית מול פעולות הגרילה של חיזבאללה. התוצאה שמדווחת רק בחדרי חדרים ומאחורי הקלעים של פחד וחרדה גוברת מצד הקצינים והלוחמים בשטח.

מספר הקורבנות עולה ובפועל לא קורה שום דבר אסטרטגי המסכל את המשך השליטה המוחלטת והבלתי ניתנת לערעור של הארגון השיעי בלבנון.

חמורה לא פחות היכולת האפסית להתגונן ולהגן על ישובי הצפון ממתקפות טרוריסטיות. המחאה החדשה מרמזת יותר מכל את המיאוס הגובר ממלחמת נתניהו שנוחלת רק תבוסות והפסדים בכל זירה צבאית, כלכלית, מדינית, פוליטית וחברתית.

בנט ואיזנקוט – הגיע הזמן שתשמיעו קולכם. דקלומי ימין קיצוני לא יביאו ישועה לעם ישראל.

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רמי יצהר

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

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מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

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