אמבפה והאלאנד העלו את צרפת ונורבגיה לרבע הגמר

צרפת העפילה הלילה לרבע גמר מונדיאל 2026 לאחר ניצחון משכנע 0:3 על שבדיה והמשיכה להיראות כמו אחת המועמדות הבולטות לזכייה בגביע העולם.

הצרפתים שלטו במשחק כמעט לכל אורכו, החזיקו יותר בכדור, הגיעו למספר רב של מצבים והפגינו עליונות מקצועית ברורה מול הנבחרת הסקנדינבית, שנאבקה אך התקשתה להתמודד עם העומק, המהירות והכישרון של הטריקולור.

השער הראשון הגיע ממש על סף הירידה להפסקה. בדקה ה-45 הצליחה צרפת לפרוץ את ההגנה השבדית כאשר קיליאן אמבפה קיבל כדור מצוין ברחבה וכבש את שער היתרון, שקבע 0:1 והעניק לצרפתים יתרון חשוב מאוד לקראת המחצית השנייה.

שמונה דקות בלבד לאחר החזרה מחדרי ההלבשה, בדקה ה-53, הגיעה המכה השנייה. ברדלי ברקולה ניצל התקפה מהירה ומסירה מדויקת כדי להכניע את השוער השבדי ולקבוע 0:2, שער שכמעט שבר לחלוטין את רוח הלחימה של השבדים.

שבדיה ניסתה להגיב, ביצעה חילופים התקפיים וניסתה ללחוץ, אך ההגנה הצרפתית עמדה היטב בכל הניסיונות. ככל שנקפו הדקות, נראו הצרפתים בטוחים יותר ויותר בעצמם.

בדקה ה-74 הגיע גם השער השלישי והאחרון. קיליאן אמבפה השלים צמד אישי לאחר התקפה מתפרצת נהדרת וחתם את התוצאה – 0:3 לצרפת.

אמבפה היה ללא ספק כוכב המשחק. הצמד שכבש העלה את מאזנו לשישה שערים בטורניר הנוכחי והמשיך לבסס את מעמדו כאחד השחקנים הבולטים במונדיאל הזה.

צרפת מצטרפת בכך לרשימת שמונה הגדולות של הטורניר וממשיכה לחלום על הנפת גביע העולם. הנבחרת מציגה עד כה שילוב מרשים של הגנה יציבה, קישור איכותי והתקפה קטלנית, ונראית כמי שמסוגלת ללכת עד הסוף.

עבור שבדיה מדובר בסיום מאכזב של המסע העולמי. למרות הופעות מכובדות בשלבים הקודמים, היא לא הצליחה למצוא תשובות לעליונות הצרפתית ונפרדת מהמונדיאל כבר בשלב שמינית הגמר.

כעת כל העיניים בצרפת נשואות לעבר רבע הגמר, שם תנסה אלופת העולם לשעבר לעשות עוד צעד לעבר תואר עולמי נוסף.

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