השב״כ נכנס לעובי הקורה במלחמה נגד רבבות כלי הנשק שבידי העולם התחתון

כוחות משטרה גדולים הכוללים מאות שוטרים מחוזקים בלוחמי מג"ב פשטו הלילה והבוקר על עשרות מוקדים ברחבי הארץ במטרה לחשוף. לאתר ולהחרים כלי נשק, רימונים ומטעני נפץ שהצטברו על ידי העולם התחתון הישראלי.
נמסר על מעצרם של 30 חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וסמים מסוכנים. החקירה הסמויה התנהלה לאורך זמן בסיוע סוכנים סמויים בהובלת מחלק סוכנים אח"מ ויחידת אתג"ר בלהב 433.
הפשיטה התמקדה בפזורה הבדואית ובמזרח ירושלים. איש המפתח הוא סוכן מהמגזר שהופעל במשך חודשים רבים.
להערכת כוחות הביטחון מצויי בידי כנופיות העבריינים ובמגזר הערבי כולו רבבות כלי נשק ואולי אף יותר.
״עניין מרכזי״