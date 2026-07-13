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השב״כ נכנס לעובי הקורה במלחמה נגד רבבות כלי הנשק שבידי העולם התחתון

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רמי יצהר 13 ביולי 2026

כוחות משטרה גדולים הכוללים מאות שוטרים מחוזקים בלוחמי מג"ב פשטו הלילה והבוקר על עשרות מוקדים ברחבי הארץ במטרה לחשוף. לאתר ולהחרים כלי נשק, רימונים ומטעני נפץ שהצטברו על ידי העולם התחתון הישראלי.

נמסר על מעצרם של 30 חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים וסמים מסוכנים. החקירה הסמויה התנהלה לאורך זמן בסיוע סוכנים סמויים בהובלת מחלק סוכנים אח"מ ויחידת אתג"ר בלהב 433.

הפשיטה התמקדה בפזורה הבדואית ובמזרח ירושלים. איש המפתח הוא סוכן מהמגזר שהופעל במשך חודשים רבים.

להערכת כוחות הביטחון מצויי בידי כנופיות העבריינים ובמגזר הערבי כולו רבבות כלי נשק ואולי אף יותר.

״עניין מרכזי״

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רמי יצהר

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

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