התרמית האופנה המעצבנת של חולצות הטריקו: כך מוסיפים למשקלך 5 קילו מיותרים בלי שהשמנת כלל

יש תופעה אופנתית מוזרה שכמעט כל גבר מכיר, אבל משום מה איש כמעט אינו מדבר עליה. אתה מודד חולצת טריקו חדשה, מביט במראה – ובתוך שניות נדמה שעלית חמישה קילוגרמים. לא בפנים, לא בכתפיים ואפילו לא בחזה. דווקא באזור הכי פחות מחמיא לגבר: הבטן, המותניים והאגן. במקום להיראות חטוב, אתה נראה פתאום מרובע. במקום גוף גברי, מתקבלת צללית של שק תפוח.

התחושה הזו אינה רק בראש שלך. למעשה, יש לה אפילו שם: אשליית השק. זו תופעה שבה החלק התחתון של חולצת הטריקו רחב מדי, מתרחק מהגוף ומתנפנף לצדדים. במקום להדגיש את היתרון הגדול ביותר של מבנה הגוף הגברי – כתפיים רחבות ומותניים צרות – הוא מוחק את כל ההבדלים והופך כמעט כל גבר למלבן.

וכאן מגיע החלק המתסכל באמת: ככל שהחולצה רחבה יותר באזור הבטן, כך היא דווקא מושכת אליה יותר תשומת לב. העין האנושית אינה מודדת את הגוף עצמו אלא את קווי המתאר של הבגד. ברגע שהבד בולט החוצה, המוח מפרש את כל הנפח הזה כחלק מהגוף. במילים אחרות, החולצה משקרת – והעין מאמינה לה.

התוצאה היא שאתה נראה כבד יותר, נמוך יותר, מבוגר יותר ופחות ספורטיבי. ובעולם שבו הרושם הראשוני נוצר בתוך שניות, גם פחות מושך. לא משום שעלית במשקל, אלא משום שכמה סנטימטרים מיותרים של בד הצליחו ליצור אשליה אופטית חזקה במיוחד.

האירוניה היא שרבים מהגברים מגיבים בדיוק כפי שהיצרנים אינם מתכוונים אך בהחלט מאפשרים: הם מאשימים את עצמם. “כנראה השמנתי”, “אולי אני כבר לא בכושר”, “פעם זה ישב עליי טוב יותר”. בפועל, לא הגוף השתנה – אלא הגזרה.

אז למה זה קורה? האם מעצבי האופנה באמת חושבים שזו גזרה מחמיאה, או שמא מדובר בפשרה תעשייתית שהפכה עם השנים לסטנדרט עולמי?

התשובה המפתיעה היא שאין כאן קונספירציה של מעצבים, אלא מפגש בין כלכלה, פסיכולוגיה ושיווק.

הסיבה הראשונה היא כסף. הרבה כסף. קל, מהיר וזול בהרבה לייצר חולצה בגזרה ישרה מאשר חולצה שמתאימה את עצמה למבנה הגוף. כל עיקול נוסף בגזרה דורש תכנון, גזירה ותפירה מדויקים יותר. כאשר מפעל מייצר מיליוני חולצות בשנה, אפילו חיסכון של שניות בודדות בכל פריט מתורגם לרווח של מיליוני דולרים.

אבל זו רק ההתחלה.

יצרני האופנה אינם מתכננים חולצה עבורך. הם מתכננים אותה כך שתתאים למספר הגדול ביותר של לקוחות. אם החלק התחתון יהיה צר מדי, אלפי לקוחות עם היקף מותניים גדול יותר לא יצליחו ללבוש אותה או ירגישו שאינה נוחה. לעומת זאת, חולצה רחבה תמיד אפשר למכור גם לרזה וגם למלא. מבחינת היצרן, עדיף שעשרה רזים ייראו קצת פחות טוב מאשר שמלא אחד לא יקנה את החולצה כלל.

גם עולם ההחזרות משחק כאן תפקיד מרכזי. רשתות האופנה שונאות החזרות. חולצה שלוחצת על הבטן או על האגן חוזרת למדף מהר מאוד. חולצה מעט רחבה, לעומת זאת, מתקבלת בדרך כלל בהשלמה. הלקוח אולי פחות מרוצה, אבל הוא גם פחות מחזיר אותה. מבחינת הרשת – זו עסקה מצוינת.

אלא שכאן מתחיל העימות בין המסחר לבין האסתטיקה.

במשך אלפי שנים, כמעט בכל תרבות, גוף גברי נחשב מושך יותר כאשר נוצר ניגוד ברור בין כתפיים רחבות למותניים צרות. זו אינה רק מוסכמה אופנתית אלא גם תוצאה של האופן שבו המוח האנושי מפרש כוח, בריאות ואתלטיות. בדיוק כפי שחליפה טובה בנויה כך שתיצור אשליה של כתפיים רחבות יותר, כך גם חולצת טריקו טובה אמורה להוביל את העין כלפי מעלה ולא כלפי מטה.

אלא שהאופנה של השנים האחרונות עשתה בדיוק את ההפך.

גזרת ה־Box Fit, הגזרה המרובעת, שנולדה בבגדי עבודה ובתרבות הסקייטרים, השתלטה בהדרגה גם על רשתות האופנה הגדולות. אחר כך הגיעה אופנת האוברסייז, שהפכה כל בד נוסף לסמל של “קוליות”. על דוגמן בגובה מטר ותשעים עם שבעה אחוזי שומן זה אולי נראה נהדר. על גבר ממוצע בגובה מטר שבעים וחמישה עם מבנה גוף רגיל – התוצאה בדרך כלל שונה לחלוטין.

זו גם הסיבה לכך שלא מעט גברים לובשים חולצת טריקו ישנה בת חמש או עשר שנים ומרגישים שהם נראים בה טוב יותר מאשר בחולצה חדשה שעלתה מאות שקלים. לא משום שהבד איכותי יותר, אלא משום שהגזרה הישנה הייתה קרובה יותר לגוף.

יש דרך פשוטה לבדוק אם החולצה מחמיאה לך באמת.

עמוד מול המראה והסתכל לא על הבטן, אלא על הקו שיוצר הבד מהחזה ועד האגן. אם החולצה יורדת בקו כמעט ישר או אפילו מתרחבת כלפי מטה, היא יוצרת את “אפקט השק”. אם היא מתקרבת מעט לגוף באזור המותניים ורק אחר כך משתחררת בעדינות, היא כבר מחמיאה הרבה יותר.

זו גם הסיבה שמעצבי תלבושות בקולנוע כמעט אף פעם אינם מלבישים כוכבים בחולצות רחבות באמת, גם כשהמראה אמור להיות יומיומי. הם יודעים שהמצלמה, בדיוק כמו העין האנושית, מאמינה לקווי המתאר של הבגד הרבה יותר מאשר לגוף שמתחתיו.

בשנים האחרונות מתחילים יותר ויותר מותגים להבין את הבעיה. מופיעות גזרות חדשות כמו Athletic Fit, Modern Fit ו־Tailored Fit, שמנסות להחזיר את הפרופורציות הנכונות. גם שירותי התאמה אישית ותפירה קלה הופכים לפופולריים יותר, משום שדי לעיתים בהצרה של שניים או שלושה סנטימטרים בחלק התחתון כדי לשנות לחלוטין את המראה.

ואולי כאן מסתתר הלקח החשוב ביותר.

אנחנו חיים בעידן שבו גברים משקיעים באימונים, בתזונה, בתוספי חלבון ובאינספור שעות בחדר הכושר כדי להוריד שני קילוגרמים או להוסיף סנטימטר אחד להיקף הכתפיים. ואז הם לובשים חולצה שמוחקת בתוך רגע את כל המאמץ.

אולי הגיע הזמן שמעצבי האופנה יפסיקו לעצב חולצות שמתאימות לכולם, ובפועל אינן מחמיאות כמעט לאיש.

כי בסופו של דבר, לפעמים לא הגוף שלך הוא שצריך דיאטה.

זו פשוט החולצה.

״עניין מרכזי״ – חדשות, פרשנות וסקופים מאז 1999.