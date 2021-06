הופעות קיץ חינמיות לבאי פארק הגן הלאומי ירקון

קיץ של הופעות לכל המשפחה:

*רשות הטבע והגנים פותחת את הקיץ עם מגוון הופעות מוסיקה

בשקיעה בגן הלאומי ירקון כמחווה ללהקות ולזמרים שכולם אוהבים*

התגעגעתם? הנה הם חוזרות! בימי חמישי של יולי ואוגוסט תקיים רשות הטבע והגנים בשעה 19:30, סדרה של הופעות מוסיקה עם קאברים ומחוות ללהקות ולזמרים הגדולים בכל התקופות. הופעות המוסיקה תתקיימנה בשעות השקיעה על הדשא מול האגם בגן הלאומי ירקון – מתחם תל אפק. כל מה שנשאר לכם הוא לבחור את המופעים המועדפים, להזמין חברים ומשפחה, להזמין מקום מראש במערכת תיאום הביקור באתר רשות הטבע והגנים, להצטייד במחצלת , נשנושים ומצב רוח טוב וליהנות מהופעות מוסיקה מלהיבות באוויר הפתוח ועם שקיעה מרהיבה.

להלן המופעים שיוצגו:

*8 ביולי – מסע בצוללת הצהובה*

מופע ביטלס לכל המשפחה, מסע תרבות וכיף להורים ולילדים ובשיתופם, עם כל הלהיטים המדליקים והצבעוניים של הלהקה ששינתה את פני הרוקנרול לעולמים. השירים הבולטים שיתנגנו במופע:

‏Yellow submarine, Hey Jude, Lady Madonna, Lucy in the sky with diamonds

הלהקה המופיעה: אומהגומה

* 15 ביולי – חברים בכוורת*

מופע שמח ונוסטלגי לכל המשפחה עם הלהיטים הגדולים ביותר של להקת כוורת ומקריירות הסולו של דני, גידי, אפרים, אלון, יוני, ויצחק: שיר המכולת, נתתי לה חיי, יו יה, רוני, 1000 כבאים, גלשן ועוד.

הלהקה המופיעה: אומהגומה

*22 ביולי – כשאריק פגש את שלום*

מופע מחווה מדהים לצמד המנצח: שלום חנוך ואריק איינשטיין. חגיגה מוסיקלית לכל המשפחה, עם הקלאסיקות ששינו את פני המוסיקה בישראל. עם רפרטואר שמח, קליל ומדליק של הצמד ושל כל אחד מהם לחוד: מה אתה עושה שאתה קם בבוקר, אבשלום, קח לך אישה, אדון שוקו ועוד.

הלהקה המופיעה: אומהגומה

*29 ביולי – וודסטוק – פסטיבל המוזיקה הגדול בכל הזמנים*

מופע שהוא מסיבת רוקנרול צבעונית, עם כל הלהיטים והכוכבים הבלתי נשכחים של הפסטיבל ששינה את פני הרוקנרול לעולמים. משיריהם של ג’ו קוקר, סנטנה, ג’ימי אנדריקס, קרוסבי סטילס, להקת המי, ג’ניס ג’ופלין.

הלהקה המופיעה: אומהגומה

*5 באוגוסט – פינק פלויד*

מקור השם של הלהקה – אומהגומה הוא אלבומה הרביעי של פינק פלויד. הלהקה תבצע קטעים מכל אלבומי הלהקה, החל מתקליטם הראשון. המופע כולל את הלהיטים הגדולים של הלהקה שהפכו מזמן לתרבות מוסיקלית.

מופע שכולו חוויית פינק פלויד נדירה, שמשאירה חותם מוזיקלי לשנים רבות. המופע קיבל ביקורות נלהבות ממיטב העיתונים, אתרי אינטרנט ומחסידי הפינק פלויד.

הלהקה המופיעה: אומהגומה

היכן: הגן הלאומי ירקון-תל אפק (אנטיפטריס), מול האגם/מאחורי המצודה.

מתי: כל יום חמישי, במהלך חודשי הקיץ יולי- אוגוסט: 8.7, 15.7, 22.7, 29.7, 5.8. ההופעות יחלו בשעה 19:30.

מחיר: מבוגר – 28 ₪, ילד – 14 ₪. ההופעות ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויי המטמון.

הישיבה על הדשא, מומלץ להצטייד במחצלת.

הגן הלאומי יהיה פתוח למבקרים משעה 08:00 ועד תום המופע.

יש לתאם ביקור לפני הגעה לאתר.

יש להציג את אישור ההזמנה בכניסה לאתר ולבטל במידה שלא תוכלו להגיע.

שימו לב: ללא הזמנה מראש – הכניסה לגן הלאומי אינה מובטחת.

צילום: גרינשפן, רשות הטבע והגנים.