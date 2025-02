סולן גרין דיי שבר את ליבם של מאות אלפי מעריציו הישראליים כשהתעטף בדגל התועבה במהלך הופעה

בילי ג’ו ארמסטרונג, סולן להקת גרין דיי, מעולם לא היה דמות שמרנית או מתונה. במהלך הקריירה הארוכה שלו, הוא ידוע כמי שלא מהסס להביע דעות נוקבות, להתנגח ברשויות ולייצר רגעים פרובוקטיביים על הבמה ומחוצה לה. ההתעטפות בדגל פלסטין היא רק עוד חוליה בשרשרת ארוכה של צעדים מעוררי מחלוקת. הפעם זה קרה בהופעה בקואלה חומםור בירת מלזיה מהקהל נזרק אליו דגל פלסטין הוא התעטף בן ודבק אליו עד סוף ההופעה. בישראל הדבר גרם אכזבה מרה למאות אלפי מעריצי הלהקה. כנראה שהלהיט ״אידיוט אמריקאי״ של גרין דיי שיועד בעבר לנשיא בוש מאפיין היום יותר מכל את הסולן הפרובוקטיבי של להקת הרוק האהודה בעולם כולו.

אגב, לא ברור אם ארמסטרונג סתם השתגע הפעם או שזו דעתו מכל מקום הוא בהחלט לא דעתן מוחצן בנושא ישראל כמו למשל אריק קלפטון שמתחילת המלחמה מופיע תמיד עם גיטרה הצבועה בצבעי הדגל הפלסטיני או דייויד גילמור סולן פינק פלויד שאינו חדל לרגע מתמיכה בפלסטינים ומהבעת טינה לישראל.

נחזור לתקרית של גרין דיין וסולנה ארמסטרונג במלזיה ובהיסטוריה המשוגעת שלו.

1. התנגדות חריפה לממשל האמריקאי

ארמסטרונג היה מבקר קולני של ממשלים אמריקאיים לאורך השנים. בשנת 2004, להקת גרין דיי הוציאה את האלבום American Idiot, שבו היא תוקפת בחריפות את הנשיא דאז ג’ורג’ בוש ואת מדיניות המלחמה שלו בעיראק. השיר הנושא, American Idiot, הפך להמנון מחאה עולמי, בעוד שהבלדה Wake Me Up When September Ends נכתבה כתגובה אישית למות אביו של ארמסטרונג, אך אומצה על ידי רבים כסמל להתנגדות למלחמות.

בשנת 2016, במהלך קמפיין הבחירות בארה”ב, ארמסטרונג תקף בחריפות את דונלד טראמפ והשווה אותו להיטלר. בהופעות רבות של הלהקה, הוא שינה את מילות השירים כדי לכלול מסרים אנטי-טראמפיים, ולעיתים קרובות קרא קריאות כמו “No Trump, No KKK, No Fascist USA” במהלך הופעות.

2. תקרית ה-VMA וההשפלה על הבמה

ב-2012, במהלך טקס פרסי הווידאו של MTV (VMA), ארמסטרונג עלה לבמה להופעה והשתולל בזעם לאחר שנאמר לו שהלהקה נותרה עם פחות מדקה להופיע. הוא ניפץ את הגיטרה שלו על הבמה, צעק “I’m not f*ing Justin Bieber!”, והופעת הלהקה נקטעה בשידור חי. בעקבות האירוע, נכנס ארמסטרונג למכון גמילה, וציין כי התקרית נבעה משימוש מופרז באלכוהול וסמים.

3. ההתבטאויות על ישראל וסערת ביטול ההופעה

במהלך השנים, גרין דיי לא הופיעה בישראל, והסיבה לכך לא תמיד הייתה ברורה. בעוד שלא נרשמו התבטאויות אנטי-ישראליות חד-משמעיות מצד הלהקה, ארמסטרונג לא נמנע מהזדהות עם אג’נדות ליברליות שנוטות לבקר את ישראל. ההתעטפות בדגל פלסטין במהלך ההופעה האחרונה עוררה סערה בקרב מעריצים ישראלים, שהביעו תחושת בגידה. רבים מהם ציינו כי מדובר בצעד פוליטי שמעיד על תמיכה חד-צדדית, ולא רק במחאה כללית נגד מלחמות או סבל אזרחי.

4. משחקי דגלים בהופעות – פלסטין, מקסיקו ומה הלאה?

זו אינה הפעם הראשונה שבה ארמסטרונג משתמש בדגלים כדרך להביע עמדה. לפני מספר שנים, הופצה תמונה שלו מתעטף בדגל מקסיקו, כאות מחאה נגד מדיניות ההגירה של ארה”ב. אותו רגע עורר מחלוקת, אך התקבל בחיוב בקהילה הלטינית. לעומת זאת, הצעד האחרון, עם דגל פלסטין, נתפס כחציית קו, מאחר שהוא מתייחס לסכסוך פעיל ומורכב הרבה יותר, בו מדובר על תמיכה אפשרית בצד אחד בלבד.

5. האם מדובר באקט פוליטי אמיתי או בחיפוש אחרי פרובוקציות?

מעריצים ותיקים של גרין דיי יודעים שהלהקה חיה ונושמת פרובוקציות. חלק מהמהלכים של ארמסטרונג לאורך השנים נעשו מתוך עמדות אידיאולוגיות ברורות, אך אחרים נראו יותר כניסיון למשוך תשומת לב ולתחזק את דמות המורד הבלתי-מתפשר. במקרה הזה, האכזבה של המעריצים הישראלים נובעת מתחושה שארמסטרונג לא רק הביע דעה, אלא גם התעלם לחלוטין מהצד השני של המפה – הצד שלהם.

האם זה ישפיע על הצלחת הלהקה?

גרין דיי היא אחת הלהקות הגדולות בעולם, עם מיליוני מעריצים נאמנים. עם זאת, הדור החדש של חובבי המוזיקה רגיש יותר למסרים פוליטיים, ורבים מהם לא מקבלים בקלות צעדים כאלה. אם הלהקה תמשיך לנקוט בעמדות חד-צדדיות, ייתכן שהדבר יפגע בהצלחתה בשווקים מסוימים – כמו ישראל.

האם נראה התנצלות?

נכון לעכשיו, לא התקבלה תגובה רשמית מגרין דיי על הביקורת שנשמעה בישראל. האם ארמסטרונג יבחר להתייחס לנושא, או שימשיך בדרכו הפרובוקטיבית בלי להביט לאחור? רק הזמן יגיד.