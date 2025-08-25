כווולם נגד גנץ ואף אחד לא רוצה אותו כולל נתניהו

הגסיסה הפוליטית של בני גנץ מעציבה. כרגיל הוא נכשל בכל מהלך שלו והרושם הוא שהאיש סיים את הקריירה הפוליטית באופן מביש לגמרי.

בעוד שסער ברח לו, הצליח לחבור לנתניהו, דורג לשר חוץ וחזר לליכוד, בעוד שבאייזנקוט נמלט ממנו ובסקרים לפחות הוא בכיוון חיובי, גנץ הוא פגר פוליטי לא רק שבסקרים הוא מתחת לאחוז החסימה אלא שהיום כולם מסתלבטים עליו.

סמוטריץ׳ ובן גביר קפצו להתנגד, לפיד הודיע לביבי שאין לו צורך בגנץ והוא מעניק לו הגנה של 24 ח״כים לכל עסקת חטופים. טביב אומר: לא אפרק את הקואליציה והברית עם הימין הקיצוני כדי לצרפו.

וכך יוצא היום גנץ לבדיחה מהלכת כמעט חסרת תקדים באופן שבו היא מתנהלת.

״עניין מרכזי״