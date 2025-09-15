 דילוג לתוכן
יום שני, 15 בספטמבר 2025
לפיד: אמירה מטורפת של נתניהו על הבידוד העולמי המתקרב

IMG_6468
רמי יצהר 15 בספטמבר 2025

ישראל דוהרת לתהום באמצעות מדיניות נתניהו ההופכת את ישראל ואת יהודי העולם מוקצים מחמת מיאוס. אם עד היום הוא עוד טרח להשלות את העם היום הוא כבר נאלץ להודות שהמצב חמור אבל הוא את מדיניותו לא ישנה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בכנס החשב הכללי של משרד האוצר:

"אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שבו נהיה חסומים בהיבט התעשייתי ולא רק במחקר ופיתוח. אלא גם בייצור ממש. קודם כל נצטרך לפתח את היכולות שלנו להתמודד עם עצמנו".

לדברי נתניהו: "אנחנו בתקופה ששני דברים שהיו מתחת לפני השטח ופרצו לתודעה אחרי המלחמה: השפעה שלילית ביותר על מדיניות החוץ באירופה, כתוצאה מהגירה בלתי מוגבלת של מיעוטים משמעותיים ומאוד לוחמניים לאירופה. הדבר הזה מכופף את הממשלות. זה לא קשור רק לעזה, מוקד שלהם זה ביטול הציונות ואג׳נדה אסלאמית קיצונית.

נתניהו המשיך: "אני מדבר עם המנהיגים באירופה, זה משפיע עליהם מאוד וחלקם גם מודים בזה בשיחות סגורות. זה יוצר סנקציות על ישראל. זה משנה את המצב הבינלאומי של ישראל. הדבר השני: מדינות אויב, ביניהן קטאר, השקיעו השקעות עתק להשפיע על השיח העולמי דרך רשתות חברתיות. זה מכניס אותנו לסוג של בידוד".

ראש הממשלה הוסיף: "המצב הזה מאיים עלינו בניצנים של סנקציות כלכליות ובעיות לייבא נשק וחלקי נשק. נוכל לצאת מהבידוד הזה, צריך להשקיע בסכומים גדולים במאבק נגדי הבטיחה התקשורתית ברשתות החברתיות”.

נתניהו סיכם:"העולם מתחלק לבלוקים, ואנחנו לא נמצאים באף בלוק. ככה נוצר יתרון כשרוצים לבודד אותנו. יש לנו גם יתרון טכנולוגי מדעי שיוצר אצל אחרים תלות ואינטרס אצלנו".

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד הגיב לדברי ראש הממשלה ואמר: "אמירתו של נתניהו שישראל נכנסת לבידוד וצריכה להסתגל לכלכלת בידוד היא אמירה מטורפת. הבידוד אינו צו גורל, הוא תוצר של מדיניות שגויה וכושלת של נתניהו וממשלתו, הם הופכים את ישראל למדינת עולם שלישי ואפילו לא מנסים לשנות את המצב. ‏אפשר אחרת. ישראל יכולה לחזור להיות מצליחה, אהודה, עם כלכלת עולם ראשון משגשגת".

רמי יצהר Rami Yitzhar
״עניין מרכזי״
www.news-israel.net

רמי יצהר
