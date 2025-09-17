עוד רביעייה מוחצת למכבי תל אביב מוכיחה: סילוק הפנסיונר היה מהלך מבריק של גולדהאר ולאזטיץ׳

בלי הפנסיונר מכבי תל אביב היא קבוצה דורסנית שכייף לצפות בה

⸻

מכבי תל אביב מחצה את הפועל פתח תקווה 0:4 – הצהובים שולחים מסר ברור לליגה

הצהובים מתל אביב ממשיכים את מסע ההפגנת כוח שלהם בליגת העל עם ניצחון שלישי ברציפות, וכל אחד מהם עם רביעייה. אמש בפתח תקווה זה נגמר ב־0:4 חלק וברור על הפועל המקומית, במשחק שהוכרע עוד לפני השריקה לסיום. הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ לא רק מציגה התקפה קטלנית – היא משדרת ליריבות: מכבי כאן כדי לקחת אליפות.

⸻

מהלך המשחק: דוידה פתח, פרץ סגר

המשחק החל בזהירות מצד פתח תקווה שניסתה להפתיע במתפרצות, אבל כבר בדקה ה־19 אושר דוידה שבר את הקרח עם מהלך אישי מהיר וסיומת מדויקת, 0:1 למכבי.

במחצית השנייה, כשהקבוצה המארחת ניסתה לחזור לעניינים, דור פרץ הכפיל בדקה ה־56 אחרי בישול חכם של שגיב יחזקאל – מהלך שגמר את האוויר לאורחים.

הדומיננטיות של מכבי נמשכה, ובדקה ה־82 שוב היה זה דוידה עם פעולה מבריקה שהשאיר את פרץ מול שער חשוף – 0:3 מוחץ.

בדקה ה־87 רוי רביבו הוכשל ברחבה. עידו שחר לקח את הכדור, בעט בקור רוח פנימה, וחתם את התוצאה על 0:4 מהדהד.

⸻

מה אומרים הגיבורים

מאמן מכבי, ז’רקו לאזטיץ’, לא הסתיר את שביעות רצונו:

“זה מה שאני מצפה לראות מהשחקנים שלי – מחויבות, רעב לנצח, ויכולת להרוג משחקים. אנחנו צריכים להמשיך באותה דרך, לא לנוח על זרי הדפנה”.

דור פרץ, שכבש צמד, סיכם:

“הקבוצה נראית טוב, אנחנו מחוברים. זה רק תחילת הדרך, וחשוב שנמשיך עם אותה אינטנסיביות גם מול הגדולות”.

מן הצד השני, מאמן פתח תקווה עומר פרץ הודה:

“פגשנו קבוצה עדיפה. ניסינו לשחק את המשחק שלנו אבל כל טעות נענשה. נצטרך להרים את הראש ולהתכונן למחזור הבא”.

⸻

המספרים לא משקרים

• מכבי תל אביב פתחה את העונה עם שלושה משחקים רצופים של 4 שערים – 12 שערים בסך הכל.

• ההגנה הצהובה עדיין לא ספגה בליגה.

• דוידה ופרץ הופכים לצמד קטלני שמכתיב את הקצב.

⸻

לאן זה הולך מכאן?

מכבי תל אביב כבר ביססה לעצמה תדמית של קבוצת התקפה חסרת רחמים. השאלה הגדולה היא האם מישהו בליגה מסוגל לעצור אותה. היריבה הבאה תצטרך למצוא דרך להתמודד לא רק עם החוד הקטלני, אלא גם עם הביטחון העצום שהשחקנים משדרים בכל דקה על הדשא.

פתח תקווה מצידה ספגה את הפסד הבכורה שלה העונה, והיא תצטרך לשקם את הביטחון במהירות לפני שהכיוון יהפוך מסוכן.

⸻

״עניין מרכזי״ – חדשות, ספורט ודרמות מהליגה הישראלית