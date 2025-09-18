סקר: רוב האנגלים נגד טראמפ ובטוחים שביקורו בארמון ווינדזור את המשפחה המלכותית

טראמפ בלונדון – הדרמות, הפאר המלכותי, הרכילויות והפגנות הנגד

אם עד עכשיו התקשינו להירגע מניידת המקדונלד’ס שרדפה אחרי טראמפ בביקורו במזרח התיכון – עכשיו קיבלנו את מרכבות הסוסים המלכותיות. האיש שחולם להיות מלך, ומתקשה להשלים עם כך שהוא “רק” הנשיא והפוליטיקאי הכי מדובר בעולם, צעד אמש ברחובות לונדון כמו בסצנה מסרט הוליוודי מוגזם.

העולם עמד פעור־פה מול הפאר, הגרנדיוזיות והחגיגה המלכותית שהתערבבה עם לא פחות משערוריות, זעם ברחובות, רכילויות מהחצר הפוליטית – ותגובות נזעמות נגדו.

⸻

קבלת פנים קרה מראש הממשלה

לרגע הראשון הייתה תחושת “ביזאר”. ראש ממשלת בריטניה לא טרח להגיע לשדה התעופה לקבל את פניו של טראמפ – מחווה פרוטוקולית שנחשבת כמעט הכרחית בביקורי נשיאי ארה״ב. בהמשך אמנם התקיימה פגישה מתוקשרת, אך החמצת קבלת הפנים הרשמית שידרה לעולם: יש כאן מתיחות אמיתית.

בממשלת בריטניה הסבירו זאת כ”שיקולי לוח זמנים” – אבל כל פרשן רציני ראה בכך הצהרה פוליטית: טראמפ לא מתקבל כמלך, אלא כראש מדינה שנוי במחלוקת.

⸻

הפאר מול המציאות

טראמפ, מצדו, לא נתן לקרירות הרשמית לקלקל את החגיגה. הוא דאג למרכבות נוצצות, לשיירת מכוניות ארוכה, לנפנוף ידיים מוגזם ולחיוך שהשתרע מאוזן לאוזן. “אני מתייחס לזה כהכרה במעמדי”, אמר לאנשי צוותו בחצי לחישה שנלכדה במיקרופונים.

התיאטרליות הזו לא נעלמה מעיני הבריטים. העיתונות המקומית עקצה אותו על “ניסיון להיראות כמו צ׳ארלס השלישי, רק בלי הכתר”.

⸻

הפגנות ענק – לונדון מבעבעת

במקביל, אלפי מפגינים גדשו את רחובות הבירה עם שלטים נגד טראמפ, חלקם אף נגד נתניהו. האווירה הייתה רועשת, והמסרים ברורים: “לא לרודנות”, “לא לגזענות”, “טראמפ איננו מלך”. המשטרה הבריטית נאלצה להציב כוחות מיוחדים סביב הארמון, כשבצד השני נשמעו חצוצרות ומוזיקה חגיגית לכבוד האורח.

הניגוד היה חד: בפנים – פאר מלכותי, שולחנות עם כלי כסף ונאומים על “ברית מיוחדת”; בחוץ – קריאות בוז, תופי מחאה ודגלי פלסטין מונפים לצד כרזות נגד גזענות.

⸻

סקרי דעת קהל: הבריטים לא קונים את ההצגה

ביומיים שלפני הביקור פורסם סקר נרחב שהראה כי רק 30% מהציבור הבריטי הביעו תמיכה בנשיא טראמפ או רצון לראות אותו מתארח בארצם. לעומת זאת, רוב ברור – 55% – הביע הסתייגות מהביקור, בטענה שהוא “מזיק לדימוי בריטניה בעולם”.

נתון נוסף שמביך את הבית הלבן: רק 20% מהבריטים סבורים שטראמפ מייצג ערכים של דמוקרטיה וחופש.

⸻

הדרמות מאחורי הקלעים

◼ הזוגיות מול התקשורת: מלניה טראמפ הגיעה עמו, אך העדיפה להישאר רחוקה מהמצלמות. העיתונות הבריטית מיהרה לפרסם השערות על מתיחות ביניהם.

◼ התקשורת והפאשלות: במהלך נאום באולם המלכותי, טראמפ התבלבל וקרא לראש העיר לונדון “ראש הממשלה”. הנוכחים צחקקו, אך יועציו נראו מחווירים.

◼ הביזנס: טראמפ קידם בסתר שיחות כלכליות עם אילי נדל״ן בריטיים, במטרה לשפר עסקאות דלק וגז עתידיות.

⸻

ההקשר הגלובלי

הביקור בלונדון התרחש בעיצומה של סערה בינלאומית. טראמפ ספג ביקורת חריפה על ניהולו את המשבר באוקראינה ועל יחסו לישראל, בעוד בבית – שערוריות משפטיות לא עוזבות אותו. בעיני רבים, ההופעה המוגזמת בלונדון הייתה ניסיון להסיט את השיח הבינלאומי מהבעיות שלו בבית.

⸻

מסקנה: קרקס מלכותי עם מסר כפול

הביקור של טראמפ בלונדון הפך לדרמה רבת־שכבות: פאר מלכותי שנראה כמו חלום חייו להפוך ל”מלך ללא כתר”, לצד הפגנות ענק שהראו עד כמה הציבור הבריטי מתקשה לקבל את סגנונו.

הסקר שהצביע על 30% בלבד בעד טראמפ, הפאשלות, החיוכים והזעם ברחובות – כל אלה מציירים תמונה אחת ברורה: טראמפ אולי יודע לייצר הצגות נוצצות, אבל גם בלונדון, תחת מרכבות מוזהבות, הביקורת רודפת אחריו לכל מקום.

״עניין מרכזי״