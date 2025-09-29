מאות אמנים נוספים הצטרפו לחרם העולמי המתגבר על ישראל בגלל התנהלות נתניהו כלפי האוכלוסיה בעזה

זה היה לא עוד שבוע של חדשות תרבות. זהו פרק בהיסטוריה התרבותית שבו הבידור, המוזיקה, הקולנוע והרכילות הופכים לזירת מלחמה פוליטית, פסיכולוגית וכלכלית. מי שחושב שזה “רק בידור” – מפספס את הנקודה. הבידור הוא הבמה שמעצבת מציאות.

🎶 המוזיקה – מהנאה לחרב

מעל 400 אמנים וחברות תקליטים כבר הצטרפו לקמפיין No Music for Genocide. המטרה: לחסום סטרימינג של יצירותיהם בישראל. כאן לא מדובר בעוד הצהרה פוליטית – אלא בהפעלה של כוח רך (Soft Power) נגד מדינה שלמה. בדיוק כפי שהחרמות נגד רוסיה אחרי הפלישה לאוקראינה הפכו אותה ל”מצורעת תרבותית”.

זמרים כמו King Krule, Arca, ו־MJ Lenderman מצטרפים לגל, והדבר יוצר אפקט פסיכולוגי: האמן הבודד הופך לחלק מ”קואליציה מוסרית”. עבור הצרכן הישראלי – המוזיקה, מרחב הבריחה האולטימטיבי – הופכת לעוד זירה שבה הוא חש מוקע.

האירוויזיון 2026 – כאן מתנהל קרב דרמטי: האיגוד האירופי לשידורי מוזיקה יצביע בנובמבר האם להרחיק את ישראל. לא מדובר רק בשאלה אם תשתתף או לא; זו שאלה אם מדינה יהודית יכולה להיות חלק מהקונצנזוס התרבותי האירופי, או שתמצא את עצמה מחוץ למועדון.

🎥 הקולנוע – זירת התנגשויות אידיאולוגיות

הבמאי נדב לפיד, שכבר הפך לשם חם בעולם בזכות ההצהרות החריפות שלו, משיק את הסרט Yes. לא סרט שגרתי: ערבוב של פנטזיה עם טילים, והכול עטוף בביקורת חריפה על הלאומיות הישראלית. מבחינה פסיכולוגית – לפיד מחזיק מראה מול הצופים ומכריח אותם לראות את הפנים המכוערות של המציאות.

במקביל, סרט תיעודי ישראלי We Will Dance Again, שמתעד את זוועות פסטיבל Nova והחטיפות מ־7 באוקטובר, זוכה בפרס אמי בינלאומי יוקרתי. שתי היצירות הללו, למרות הפערים האידיאולוגיים, מצביעות על אותה נקודה: התרבות הישראלית כבר אינה פנימית בלבד. היא נצרכת ונבחנת דרך עיניים זרות, שמכריעות אם היא ראויה לחיבוק או לחרם.

🌟 סלבס ורכילות – חזית אחרת של מלחמה

הזמרת הבריטית Lola Young התמוטטה על במה בניו יורק. רגע אחרי שביטלה הופעה מסיבות “רגישות”, היא הפכה לסמל של הלחץ הפסיכולוגי שמלווה אמנים בימים אלו. לא עוד הופעות תמימות – כל שיר, כל הצגה הופכים הצהרה פוליטית.

בארץ, יובל רפאל – הנציגה שלנו באירוויזיון האחרון שסיימה במקום השני – מנסה לרכוב על גל ההצלחה עם סינגל בינלאומי. אבל דווקא ההצלחה שלה בעולם מדגישה את הפער: האם היא תישאר אייקון תרבותי, או שתישאב אל תוך הוויכוח הפוליטי הגועש?

להקת as1one – מיזם ישראלי־פלסטיני – משיקה סינגל חדש. חלק רואים בזה “גשר לשלום”, אחרים טוענים ל”הסחת דעת מהמלחמה”. הדינמיקה הזו היא שיעור חי בהבניית מציאות: אותו אירוע מתפרש כהוכחה לתקווה או לספין תעמולתי – תלוי מי מספר את הסיפור.

🔎 תובנה פסיכולוגית: למה התרבות הפכה לשדה קרב?

כי התרבות היא השפה הרגשית של עמים. פוליטיקאים יכולים לדבר במספרים, טנקים וסנקציות, אבל מה שנכנס עמוק ללב הוא שיר, סרט, או דמות מוכרת. ברגע שהכוכב שעליו גדלת סוגר בפניך את הדלת – המסר חזק פי אלף מכל נאום פוליטי.

כאן בדיוק המשחק: החרמות, פרסים, קריסות, נפילות על הבמה – כולם הופכים לנשק פסיכולוגי. ישראל מוצאת את עצמה במאבק על לגיטימציה לא רק בבמות של נאט״ו או האו״ם, אלא גם בפלייליסט של Spotify ובמסך הקולנוע בפסטיבל קאן.

⚖️ פרופורציה והבניית מציאות

חשוב להבין: החרמות לא בהכרח מוחקות תרבות. להפך – לעיתים הן מגבירות עניין. רוסיה הפכה לגיבורה אלטרנטיבית בעיני חלק מהעולם בזכות החרמות. ייתכן שגם בישראל, האמנים שיחסמו ימצאו דרכים חדשות להפיץ את יצירתם. אבל ברמת התודעה – זו מכה קשה. הציבור חווה שהעולם מתרחק ממנו גם במרחב היחיד שהיה “מפלט מהמציאות”.

🇮🇱 ומה אצלנו?

הצופה הישראלי מחפש נחמה. הוא יושב מול מסך, פותח יוטיוב או נטפליקס, ומבין שגם שם המלחמה רודפת אותו. כאן בדיוק החשיבות של יצירה מקומית – לא עוד קישוט, אלא כלי הישרדותי. השאלה היא אם התרבות שלנו תצליח לספק סיפור שיחבר, ירומם ויחזיר את תחושת השייכות – או שתתפורר תחת הלחץ.

