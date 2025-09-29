סיכום המחזור ה-11: ליברפול מפסידה, ארסנל דוהרת ובמנצ׳סטר יש שחוגגים ויש שבוכים

זה היה מחזור שלא יישכח במהרה. אחד־עשר משחקים מלאי דרמות, הפתעות וגיבורים חדשים. מחזור שבו הדקות האחרונות הכריעו לא פעם את גורל המשחקים, מחזור שבו הגדולות נחבטו והקטנות סירבו להרים ידיים. זהו המחזור שבו הוכח שוב: הפרמייר־ליג היא לא עוד ליגה – היא מחזה תיאטרון בלתי פוסק שבו כל שנייה קובעת.

ארסנל – ניוקאסל: גול שניות הסיום משנה את התמונה

ארסנל גנבה ניצחון ענק בחוץ עם 1:2 על ניוקאסל. גבריאל, בלם הקבוצה, התרומם לדקת 96 וקבע שלוש נקודות יקרות שמצמצמות את הפער בצמרת. זה לא היה משחק גדול של ארסנל, אבל זה היה משחק של אופי. ניוקאסל, ששלטה לפרקים, קרסה תחת הלחץ ברגע האחרון – תזכורת כואבת לעונה מתסכלת.

קריסטל פאלאס – ליברפול: אלופת הסיבוב נופלת

ליברפול, שנראתה בלתי ניתנת לעצירה, הפסידה 2:1 לקריסטל פאלאס. שער מאוחר של נקטיה קבר את התקוות של יורגן קלופ להשלים עוד שבוע מושלם. פאלאס חגגה עם אוהדיה ניצחון שנחרט בלבבות – אחד מאותם משחקים שבהם הקטנה מחליטה שהגדולה לא תעבור.

מנצ’סטר סיטי – ברנלי: תזכורת לעוצמה

אלופת אנגליה הזכירה לכולם מי הבוס עם 1:5 מוחץ על ברנלי. התקפה שוטפת, לחץ גבוה ושערים מכל הכיוונים. זה לא היה רק ניצחון – זו הייתה הצהרת כוונות. סיטי אמנם חוותה פתיחה לא יציבה, אך כאשר הכול מתחבר – אין קבוצה שיכולה לעמוד מולה.

ברנטפורד – מנצ’סטר יונייטד: בושה אדומה

יונייטד ספגה הפסד צורב 3:1 לברנטפורד. הקבוצה של אריק טן האח נראתה מבולבלת, חסרת עמוד שדרה ובעיקר חסרת פתרונות. ברנטפורד ניצלה כל טעות והקהל חגג. מנצ’סטר יונייטד שוקעת, והאוהדים תוהים אם העונה הזו לא כבר הלכה לאיבוד.

אסטון וילה – פולהאם: קבוצה שמסרבת ליפול

וילה חזרה לעצמה עם 1:3 מרשים על פולהאם. אוליי ווטקינס כבש שער חשוב, הקפטן מקגין הוסיף מהלך מזהיר, והקהל ביציעים ידע שהקבוצה שלו עדיין כאן כדי להיאבק. פולהאם, קבוצה לונדונית ותיקה, שוב לא הצליחה לשמור על יציבות.

צ’לסי – ברייטון: השפלה בסטמפורד ברידג’

ברייטון הכתה בלונדון עם 1:3 חד וחלק על צ’לסי. ההגנה הכחולה נפרצה שוב ושוב, והקהל הבית איבד סבלנות. צ’לסי ממשיכה לאכזב ומתרחקת מהצמרת, בעוד ברייטון מוכיחה שהיא כבר מזמן לא הפתעה חולפת אלא כוח אמיתי בליגה.

טוטנהאם – וולבס: תיקו מאכזב

התרנגולים הסתפקו ב־1:1 מול וולבס. משחק חלש, הרבה החמצות, מעט חדות. טוטנהאם רצתה לנצל את המעידה של ליברפול אך לא הצליחה לעשות זאת. הקהל הביתי יצא מתוסכל.

שאר התוצאות

לידס – בורנמות’ 2:2 דרמטי מלא שערים.

נוטינגהאם פורסט – סנדרלנד 1:0 לאורחת בהפתעה גדולה.

ווסטהאם – סאות’המפטון 0:0 עקר, משחק שהקהל יעדיף לשכוח.

שפילד יונייטד – אברטון 0:2 חשוב למארחת ששומרת על סיכויי ההישרדות.

טבלת הצמרת לאחר המחזור

ליברפול – עדיין מובילה, אך הפער הצטמצם. ארסנל – נושפת בעורף עם אמונה מחודשת. מנצ’סטר סיטי – מוכיחה שהיא חוזרת בגדול. טוטנהאם – מפספסת הזדמנויות אך שומרת מיקום. קריסטל פאלאס – ההפתעה המתמשכת של העונה.

השורה התחתונה

המחזור הזה היה שיעור בצניעות: ליברפול למדה שאין קבוצה חסינה, יונייטד הבינה שהקריסה עמוקה מהצפוי, וצ’לסי נתקעה במלכודת של עצמה. מנגד, ארסנל וסיטי הרימו ראש והחזירו את הדרמה הגדולה למאבק האליפות.

הפרמייר־ליג ממשיכה להוכיח – זה לא רק כדורגל. זו פסיכולוגיה, זו דרמה אנושית, זה תיאטרון של תשוקה.

