האולטימטום החדש של טראמפ רק משרת את חמאס בעוד שנתניהו מתעלם מהמיליונים המפגינים נגדו בעולם

האיומים של טראמפ מעולם לא הפחידו איש כולל לא את חמאס. זה לא מפריע לנשיא לשחרר עוד אחד כזה היום שבו נקרא חמאס לקבל את תוכנית עד יום ראשון בשעה 6 שעון מקומי או ש… הגיהנום ייפתח וכדומה.

טראמפ צייץ ברשת החברתית שלו: ״חמאס הוא איום אכזרי ואלים כבר שנים רבות במזרח התיכון! הם רצחו (ועשו את החיים בלתי נסבלים), כשהדבר הגיע לשיאו בשחיטה של שבעה באוקטובר בישראל — תינוקות, נשים, ילדים, זקנים, וצעירים רבים, נערים ונערות, שהיו בדרך לחגוג את חייהם העתידיים יחד", אמר הנשיא האמריקני. "כנקמה על מתקפת שבעה באוקטובר על הציביליזציה, יותר מ-25,000 'לוחמי' חמאס כבר נהרגו.

"רוב היתר מוקפים ולכודים צבאית, ממתינים רק שאגיד את המילה 'קדימה' כדי שחייהם ייגמרו במהירות. לגבי השאר — אנחנו יודעים היכן ומי אתם, ויתבצעו חיפושים עד שתיהרגו.

״אני מבקש שכל הפלשתינים התמימים יעזבו מיד את האזור הזה של סכנת מוות פוטנציאלית וילכו לחלקים בטוחים יותר בעזה. כולם יטופלו היטב על-ידי אלה שמחכים לעזור״.

עד כאן ההודעה. לציוצים של טראמפ אין שום כיסוי ואיש אינו מתרגש מהם. במידה רבה הם הפכו לבדיחה כמו ההפלות האיומות שמשמיע השכם והערב שר האיומים הישראלי אתם-יודעים-מי. מה שטראמפ אינו מבין הוא שיותר הרס, חורבן, מוות וזוועה כבר יהיה אפילו לדונאלד לייצר לחמאס. כרגע, כל רגע נוסף של צבא נתניהו בעזה רק משרת את יורשי סינוואר ובוודאי שלא את ישראל, שהבידוד העולמי המאיים עליה מתהדק משעה לשעה. היום הרי יצא משא חדש בדרך לעזה, הפעם מטורקיה ובמקביל מפגינים מיליונים בעולם נגד ממשלת נתניהו, אבל לו לא אכפת יש הסבורים שזה אפילו משרת את תאוותו להישאר בשלטון לנצח בהיעדר אלטרנטיבה רצינית.

רמי יצהר Rami Yitzhar

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.