הופעה לא רעה באיטליה אבל התוצאה מאכזבת

הפסד כואב, סיומת דרמטית – סיפור המשחק בין ישראל לאיטליה

ב־14 באוקטובר 2025 אירחה איטליה את נבחרת ישראל באודינה (Udine) במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026, וניצחה 0:3.

תוצאה זו למעשה חותמת את סיכוייה הישירות של ישראל להגיע לגביע העולם – הנבחרת כבר אינה יכולה לעלות מהמקום בו היא ניצבת.

אבל מעבר לתוצאה – המשחק שוחק ברקע כבד של מתחים פוליטיים, אבטחה כבדה, מחאות וציפיות כבדות מצד שני הצדדים. הנה איך זה נגמר:

מהלך המשחק: כך התפתח הקרב

פתיחה ואווירה

ישראל פתחה עם רצון לייצר לחץ, ניסתה ליישם גישה התקפית, אך מעטים הסיכויים שהצליחה לתקוע יתד משמעותית מול ההגנה האיטלקית.

עוד לפני שריקת הפתיחה נראה שהאווירה סביב המשחק היא טעונה במיוחד – הפגנות, כוחות ביטחון, סריקות, אבטחה קפדנית.

לקראת בסיום המחצית הראשונה, בדקות התוספת, איטליה זכתה בפנדל – מטאו רטג′וי הכניע את השוער הישראלי גלזר שהחליף את דניאל פרץ אחרי החמישיות שספג במשחקים הקודמים.

ישראל אמנם יצאה עוד קודם לנסיונות לפרוץ התקפה, אבל האיזון נבעט לרעתה.

המחצית השנייה והחילופים

במחצית השנייה המשיכה איטליה לשלוט בקצב – רטג′וי כבש גם בשלב מתקדם, והקשר האיטלקי ניצל חולשות בהגנה הישראלית.

לבסוף, בתוספת הזמן, ג’אנלוקה מנצ’יני קבע את תוצאת הסיום.

ההשפעות המיידיות: הפסד עם משמעויות

סיום התקווה למונדיאל

ההפסד מותיר את ישראל הרחק מאזור ההעפלה הישירה – הנבחרת לא יכולה עוד להדביק את איטליה בטבלה.

איטליה, מצידה, מבטיחה לפחות מקום בפלייאופים.

אבטחה ומתח סביב המגרש

המשחק סומן כאירוע בעל סיכון גבוה במיוחד.

לעתים ראינו יחידות מיוחדות, סריקות, צלפים על גגות, רחפנים והשגחה כבדה סביב הקווים.

בדקויות נדרשו לכל מי שנכנס למגרש, האוטובוס הישראלי לווה על ידי שיירת משטרה כבדה.

שחקנים ומאמנים בתגובה

גנטארו גטוסו, מאמן איטליה, אמר שזו “לא הייתה קלה” והודה לכוחות הביטחון על התפקיד שהשקיעו.

רן בן שימון, מאמן ישראל, נותר עם תסכול – אמר שצריך לראות קדימה, ולשקם את המורל.

שורשים ולקחים: מה אפשר ללמוד מכעס ותוצאה

פער איכותי מובהק

אף על פי שישראל ניסתה להילחם – ההגנה האיטלקית הייתה מדויקת, מנוהלת, ולתנועה. מול זה, לחצים התקפיים של ישראל לא הניבו פתרונות עקב חוסר יציבות בקו האחורי. לחצים חיצוניים והשפעות רוחביות

המגרש לא היה מנותק מהמציאות: הפגנות בעיירה, דעת קהל רגישה, ציפיות כבדות – כל אלה השפיעו על המתח סביב המשחק. צורך במציאת זהות חדשה

הנבחרת נדרשת לבחינת אסטרטגיית בנייה מחדש – תוך דגש על מנטליות, עומק בסגל, שחקנים שנותנים ערך גם כשהדברים קשים. העבר לא שוכחים

זו לא הפעם הראשונה שהנבחרת חווה תבוסה כזו מול איטליה. דקות מהמשחק החלו להזכיר את מפגשים היסטוריים, שבהם ישראל התקשתה מול הנבחרת האיטלקית.

״עניין מרכזי״