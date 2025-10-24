מכבי חטפה בראש: שלישייה בעייתית בדנמרק

בערב קריר של סוף אוקטובר, תחת אור הרצועה האירופאית המבוצרת, יצאה מכבי תל-אביב לבשורה שאף אחד לא רצה להאמין בה — 0:3 ביתרון ברור ליריב הגדול. המשחק מול סי.אף.סי. מידטיילנד (FC Midtjylland) במסגרת שלב הבתים של UEFA Europa League 2025‑26 הפך לסוג של נקודת מפנה לא רצויה, שבה נחשפו חולשות שמכבי לא רצתה לראות, אך נאלצת להתמודד איתן.

הסיפור של המשחק אינו רק על שערים, אלא גם על מבטים, עליטה, דחיפה, וחוסר היכולת לייצר שינוי — כל אלו בלטו ככל שהדקות מתקדמות. הערב היה אמור להיות ציון דרך לשחקנים, למאמנים, ולמועדון כולו. במקום זה, הוא הפך לקריאה כואבת לעצירה, לחשבון נפש, לאיתות ש”אולי אנחנו לא היינו מוכנים”.

הסיפור המרכזי: עלילה ועליות

ב־23 באוקטובר 2025, במגרש של מידטיילנד, מתקיים משחק שעל פניו נראה כהזדמנות: מכבי תל-אביב, לאחר שני מחזורים בהם צברה נקודה אחת בלבד (תיקו 0–0 מול PAOK סלוניקי ורשמה הפסד 1–3 מול דינמו זאגרב).

הציפיות? לפחות נוכחות, לפחות קרב. המציאות? התוצאה סיפור אחר: מכבי תל-אביב הובסה 0–3.

תחילת המשחק

השחקנים עטים למגרש, מלאי נחישות ותקווה. הקהל – גם אם לא בבית – חושב על רגעי זהב. אך כבר מהמחצית הראשונה נראה שמידטיילנד שולטת. בדקה ה-43 חברתה של מכבי נפרצה: Franculino Djú הכניע את ההגנה והעלה את הדנים ל-0:1.

המחצית השנייה והתבוסה

במחצית השנייה, מכבי נראתה מאבדת ביטחון: בדקה ה-71 Philip Billing מביא את היתרון ל-0:2.

ולאחר מכן בדקה ה-84, שוב ‏Franculino Djú קורע את הלב – 0:3.

מכבי תל-אביב ניסתה לייצר מהומה, ניסתה להילחם, אך המעבר מ״לנסות״ ל״להצליח״ לא קרה. האחוזי החזקת הכדור (כ-44.2% מול ‎55.8% של היריבה) מעידים על מאבק – שלא הוכר.

ניתוח טקטי: מאיפה זה קרס?

ההגנה – פרצה וניצול

מוסר ההגנה נפגע כאשר הדנים מצאו מרחבים בין הקוים – דבר שנגרם גם בשל ריבוי שחקנים התקפיים שלא הצליחו לסגור נשורת.

מכבי נכנעה לשני שערים שליליים במחצית השנייה, דבר שאינו מצביע רק על טעות אחת אלא על מגמה – חוסר עומק, חוסר דינמיקה.

אולי הבולט ביותר: ההתעוררות המאוחרת – גם שנוצר מצב 0:3 כבר באמצע המחצית השנייה, לא נרשם שינוי מהותי.

הקישור וההתקפה – חסרים מפתח

מכבי נראתה חסרת רעיונות מול קבוצה שסגרה היטב את אזורי סף ההתקפה – וללא יצירה מסודרת של מצבי הבקעה, היה נדמה שהקבוצה מחכה ל״שחקן הגדול״ שייצא. הוא לא יצא.

טרם הכניסה של תחרות אגרסיבית מספקת, גם כאשר הפסד הפך כמעט ודאי.

ההחלטות התקפיות – חילופים, מיקום – לא תרמו לאיזון חיובי: היריבה התגלתה יותר חזקה ופחות שקועה.

הממד המנטלי והפוקוס

ירידה מנטלית? יתכן מאוד. כאשר כדורגלנים חשים משלימים עם המגמה – קשה לחזור.

נראה שמכבי לא הצליחה להחזיק את הקשב לאורך כל המשחק – ובמיוחד עם חור במחצית הראשונה, המשך היה צפוי.

הקונטקסט הרחב: השלכות והמשמעות

קבוצת ה-Europa של ישראל – במבחן

ניצחון אחד בלבד ב-3 מחזורים (0 נצחונות, 1 תיקו) – סטטוס מזערי במיוחד לקבוצה שמצפה להתקדם.

הפסד ברמת -3 גם מחמיר נקודתית וגם מוסרי: היריבה צוברת מקדמה, מנצחת בקביעות.

היבט כלכלי: ההחמצה

כל קבוצה בליגה האירופית חותרת להישגים לא רק ספורטיביים אלא גם כלכליים – תארים, קהל, שידורים. תבוסה כזו יכולה לפגוע הן בדימוי והן בגל הזרמת משאבים.

היבט חברתי וקהל

הקהל, שנמצא בתכונה של ציפייה – אם לא להצלחה, אז לפחות לקרב – נאלץ להפנים עוד פעם שהיא חסרה. לחץ עולה, סבלנות יורדת. אם לא יגיע שינוי – הקרע בין קבוצה לאוהדים רק יעמיק.

היבט מקצועי – מאמן והשחקנים

מאמן Žarko Lazetić ושחקני היסוד ניצבים מול צומת: האם ההפסד הזה הוא נקודת מפנה לשינוי – או רק עוד סימן לבעיה ארוכת-טווח?

שחקנים שונים, בחירה ספסלית, החלפות – כל אלה יהיו תחת מיקרוסקופ בעקבות המשחק.

מסקנות וסיכומים – מה אפשר ללמוד?

✅ דברים שצריך לשמר

הרצון להגיע לאירופה – מכבי תל-אביב כבר שם, וזה הישג בפני עצמו.

עדיין קיים פוטנציאל גדול בהתקפה ובקישור – שצריך לחדד.

הקבוצה היא חלק ממערכת ישראלית שעולה בדרגה, ויכולה ללמוד מהטובים.

❌ דברים שיש לתקן – “עשה ואל תעשה”

עשה

פעל מהר: זיהוי מהיר של חולשה והכנה למצבים חוזרים (כגון פתיחה בהגנה).

הרחב את שיעור ההחזקת הכדור והקישור – פחות מהלמות הגנה, יותר שליטה.

העלה רמת המוטיבציה והפוקוס – כל משחק אירופי הוא קרב.

אל תעשה

אל תעשה אל תהמר על “התקפה־הכל או כלום” מבלי להיות מוכן להגנה.

אל תאפשר יריב לקחת יוזמה – הפסד של ראשון = לחץ מיותר.

אל תתייאש – הפסד הוא לא אפס סיכוי, אבל חייב תגובה מיידית.

מבט לעתיד – מה מחכה למכבי תל-אביב?

הקבוצה חייבת להרים את עצמה לפני המשחקים הקרובים. שניים שלושה משחקים לא דיים לשקם הכל, אבל הם בהחלט יכולים לסמן תפנית. אם מכבי תל-אביב תחזור לקרקע, תחזק את בסיס ההגנה, תשפר את שיטת ההתקפה – היא עדיין יכולה להוכיח שהיא ראויה להיות שם.

אך אם לא – הסכנה היא שהחלון האירופי יתקרר, והכישרון שכולל לעיתים קרובות בתוכו הבטחות גדולות – יישאר תקוע בחוב. האוהדים, המאמן, השחקנים – כולם צריכים להיות באותו צד.

״עניין מרכזי״