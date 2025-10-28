סופסוף תחנות הדלק נאלצו לאפשר תשלום באמצעות הטלפון החכם ושעון האייפון

סוף לעוול בתחנות הדלק: מהיום – אפשר לשלם באייפון, באנדרואיד ובשעון החכם

באיחור משווע ומרגיז במיוחד, תוקן סוף־סוף אחד החסמים התמוהים ביותר ששרדו בעידן הדיגיטלי: החל מיום ראשון הקרוב, כל תחנות הדלק בישראל יחויבו לאפשר תשלום חכם – באייפון, באנדרואיד ובשעון חכם – בדיוק כפי שנהוג כבר מזמן ברוב מדינות העולם המערבי.

המהלך נעשה במסגרת השלמת המעבר של כלל המשק הישראלי למערכת ה־EMV, תחת פיקוח בנק ישראל ובאחריות חברת שב״א (שירותי בנק אוטומטיים), האחראית לתשתית התשלומים הבנקאית בישראל.

🟢 מה זה אומר בפועל?

החל מיום ראשון, כל נהג בישראל יוכל לשלם בתחנת הדלק באמצעות Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay וכל ארנק דיגיטלי תקני אחר, בדיוק כמו בכל חנות, בית קפה או רשת מזון.

הצורך להוציא את הארנק, לחפש כרטיס, או להתעסק עם משאבת תדלוק תקועה שמסרבת לקבל תשלום – נגמר. די להצמיד את המכשיר, לאשר בטביעת אצבע או פנים – והעסקה מתבצעת מיידית, בביטחון מלא.

🛠️ למה זה לקח כל כך הרבה זמן?

בעיקר בגלל סרבנות טכנולוגית של חלק מהחברות הגדולות במשק, שהתעקשו להימנע מהשקעה בשדרוג המשאבות למערכת ה־EMV.

המשמעות: במשך שנים ארוכות נותרו הנהגים הישראלים מאחור, נאלצים לשלם דווקא בדרך הישנה והמעיקה – בזמן שבאירופה ובאמריקה כבר מזמן נהנים מחוויית תדלוק ותשלום חלקה ואוטומטית.

כעת, עם השלמת הרפורמה, המדינה סוף־סוף משווה קו עם העולם – והאזרח מרוויח.

💳 מה זה בעצם EMV?

מדובר בתקן בינלאומי שפותח על ידי Europay, Mastercard ו־Visa, ומבטיח אבטחה מתקדמת בהרבה לעומת כרטיסי הפס המגנטי הישנים.

התקן מאפשר תשלום מאובטח יותר, זיהוי אוטומטי של הכרטיס או המכשיר, והגנה מפני זיופים או העתקת נתונים.

💥 המשמעות הכלכלית

המהלך צפוי להגביר את התחרות בין חברות הדלק, להקל משמעותית על הנהגים, ולתמרץ שימוש בארנקים דיגיטליים.

בבנקים מעריכים כי בתוך חודשים ספורים, מעל 70% מהעסקאות בתחנות הדלק יבוצעו באמצעים חכמים, לעומת פחות מ־20% עד כה.

🗣️ התגובות

בענף הבנקאות בירכו על הצעד, אך לא חסכו ביקורת על העיכוב:

“ישראל הייתה בין האחרונות במערב להשלים את המעבר הזה. זה לא היה צריך לקחת כל כך הרבה זמן,” אמר גורם בכיר במערכת הפיננסית.

גם נהגים הביעו סיפוק:

“סוף־סוף! נמאס לחפש את הארנק באמצע הגשם או אחרי לילה ארוך. תשלום עם האייפון זה הפתרון הכי טבעי שיש,” אומרת יעל, נהגת קבועה בכביש החוף.

🚗 מבט קדימה

המהלך הזה הוא רק תחילת הדרך.

במשרד התחבורה ובמערכת הבנקאית נערכים כעת להטמעת תשלום חכם גם בכבישי האגרה, בחניונים ובתחבורה הציבורית – מהלך שצפוי לשנות לחלוטין את חוויית הנהיגה והתנועה בישראל.

