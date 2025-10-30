מי היה מאמין? הפועל ת״א ממשיכה להדהים את היורוליג

הפועל תל אביב ממשיכה להוביל את היורוליג כשבמאזנה 6 נצחונות משבעה משחקים. הפעם ניצחה הפועל 84:97 את פרטיזן בלגרד לפני משחק החוץ הקשה ביום שישי מול אולימפיאקוס פיראוס. פרטיזן היתה יריבה שקולה במשך שני רבעים וחצי מול קבוצה ישראלית עדיפה עליה. הסוף האדום היה משובח כרגיל והניצחון משכנע.

קלעו להפועל: מלקולם 17, אוטורו 14 (4 חסימות),בלייקני 13, ג'ונס 12, ויינרייט 11, בראיינט 11, מיצ'יץ' 10, מוטלי 7, גינת 2.

קלעו לפרטיזן: בראון 19, וושינגטון 15, ג'ונס 14 (10 ריבאונדים), אוסטקובסקי 8, מרינקוביץ' 7, פארקר 7, בונגה 6, פרננדו 6, לאקיץ' 2.

״עניין מרכזי״