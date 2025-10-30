 דילוג לתוכן
יום חמישי, 30 באוקטובר 2025
מי היה מאמין? הפועל ת״א ממשיכה להדהים את היורוליג

פיני זמיר 30 באוקטובר 2025

הפועל תל אביב ממשיכה להוביל את היורוליג כשבמאזנה 6 נצחונות משבעה משחקים. הפעם ניצחה הפועל 84:97 את פרטיזן בלגרד לפני משחק החוץ הקשה ביום שישי מול אולימפיאקוס פיראוס. פרטיזן היתה יריבה שקולה במשך שני רבעים וחצי מול קבוצה ישראלית עדיפה עליה. הסוף האדום היה משובח כרגיל והניצחון משכנע.

קלעו להפועל: מלקולם 17, אוטורו 14 (4 חסימות),בלייקני 13, ג'ונס 12, ויינרייט 11, בראיינט 11, מיצ'יץ' 10, מוטלי 7, גינת 2.
קלעו לפרטיזן: בראון 19, וושינגטון 15, ג'ונס 14 (10 ריבאונדים), אוסטקובסקי 8, מרינקוביץ' 7, פארקר 7, בונגה 6, פרננדו 6, לאקיץ' 2.

״עניין מרכזי״

מבזקכדורסלספורט

פיני זמיר

