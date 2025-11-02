 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום ראשון, 2 בנובמבר 2025
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

חיזבאלה מונה 40,000 מחבלים מאומנים והוא מסרב למסור את נשקו לצבא לבנון

Screenshot
Screenshot
רמי יצהר 2 בנובמבר 2025

ישראל מאיימת בתמיכה אמריקנית לחדש את המלחמה בעוצמה בזירה הלבנונית זאת על רקע כישלונה של הממשלה הלבנונית לכפות על חיזבאללה למסור את נשקו לצבא לבנון. הנושא סוכם בהסכם הפסקת האש אך בישראל עוקבים בדאגה אחר התחמשות  ובהתעצמות המתחדשת ושוקלים צעדים התקפיים בעוצמה גוברת.

על פי גורמי מודיעין, לחיזבאללה כארבעים אלף חיילים מאומנים ונשק רב כולל רקטות וטילים באלפיהם היכולים לשמש את התנועה הפרו איראנית לתקיפת צפון המדינה.

*שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר כי ״חיזבאללה משחק באש ונשיא לבנון גורר רגליים״.

התחייבות ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו ולסלק אותו מדרום לבנון חייבת לבוא לידי מימוש.

אכיפת המקסימום תימשך וגם תעמיק – לא נאפשר איום על תושבי הצפון.

בתחילת השבוע נמסר: צה״ל תקף וחיסל ארבעה מחבלים מכוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה: חוסל אחראי הסיוע הלוגיסטי של כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון

אמש (ש׳), צה״ל תקף וחיסל במרחב רמן שבדרום לבנון, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, את אחראי הסיוע הלוגיסטי של כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.

המחבל קידם העברות אמצעי לחימה ועסק בנסיונות שיקום של תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון.

כמו כן, בתקיפה חוסלו שלושה מחבלים נוספים מכוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה.

פעולותיהם של המחבלים היוו איום על מדינת ישראל ואזרחיה, והפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.

צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל.

*☆״עניין מרכזי״

מבזקחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה