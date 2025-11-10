טראמפ העיף את מנכ״ל הביביסי ואת מנהלת החדשות של ערוץ הטלוויזיה הבריטי

האימפריה התקשורתית של בריטניה נכנעה ללחצו של הנשיא טראמפ ואילצה את מנכ״ל בי-בי-סי ומנהלת החדשות של ערוץ הטלוויזיה והרדיו הממלכתי של בריטניה להסתלק מפקדים בוושינגטון ובישראל ברכו על המהלך.

הפיטורים באו בעקבות זעמו של טראמפ, על רקע סיקור מעוות של המלחמה בעזה ובעיקר של עיוות נאומו מה-6 בינואר שהניבה האשמות על “הטיה חמורה ושיטתית” ולחץ בלתי פוסק שהניב היום את התוצאה הרצויה.

וכך נאלצו מנכ״ל ה-BBC, טים דייווי, וראש מחלקת החדשות, דבורה טרנֶס, להודיע על התפטרותם.

ההודעה הדרמטית, ששודרה בלונדון בשעת בוקר מוקדמת, טלטלה את עולם התקשורת הבינלאומי.

אבל האמת?

הם לא עזבו — הם הועפו.

מי שעשה את זה הוא לא פחות מדונלד טראמפ – האיש שכפה על ראש ממשלת קנדה לפטר את שר החוץ שלו ולהתנצל, אחרי שהרשתות שם שידרו סיקור שקרי עליו.

הפעם הוא עשה את זה שוב – רק חזק יותר, רועם יותר, ומשפיל בהרבה.

טראמפ כופה ברך על בריטניה טראמפ הראה לעולם שהרוח שלו לא נחלשה – היא התחזקה.

כשטראמפ מאיים, אירופה מזיעה.

אחרי הפיטורים אמר טראמפ:: "האנשים הבכירים ב-BBC כולם מתפטרים/מפוטרים כי נתפסו מזייפים את הנאום המעולה, המושלם שלי מה-6 בינואר! אלו אנשים מאוד לא ישרים ממדינה זרה כזו שרבים רואים בה את הבעלת ברית מספר אחת שלנו. איזה דבר נורא לדמוקרטיה".

במשרד החוץ ברכו על המהלך והאשימו את רשות השידור הבריטית בעיוות סיקור המלחמה בעזה ובליבוי אנטישמיות.

על פי גורמים בוושינגטון, טראמפ ומקורביו הפעילו לחץ חסר תקדים על הנהלת ה-BBC לאחר שידור תוכנית דוקומנטרית שערכה באופן מגמתי את נאומו מ־6 בינואר.

בגרסה ששודרה בבריטניה, נערכו קטעים כך שנשמע כאילו טראמפ מסית לאלימות –

אבל צוותו הוכיח שמדובר בעריכה מגמתית ושקרית.

תוך ימים ספורים, הבית הלבן לשעבר החל במתקפה דיפלומטית,

גורמים בריטיים זומנו לשיחות הסבר,

ובמייל פנימי שהודלף נכתב:

“אנחנו נשלם מחיר על זה. טראמפ לא שוכח ולא סולח.”

וזה בדיוק מה שקרה.

ההתפטרות שנראית כמו הדחה

טים דייווי, מי שנחשב “שומר הסף של הנייטרליות הבריטית”,

נכנע למציאות.

המוניטין של ה-BBC, שסבל כבר שנים מירידה חדה באמון הציבור,

קרס בתוך ימים.

יחד איתו נפלה גם מנהלת החדשות הבכירה דבורה טרנס –

העורכת שניהלה את התוכן בזמן המלחמה בעזה ושהואשמה ב”הטיה חמורה ושיטתית” כלפי ישראל.

מאז ה־7 באוקטובר נחשב סיקור ה-BBC לבעייתי במיוחד בעיני ישראלים,

שכינו את הרשת “קול חמאס מלונדון”.

הפעם גם הבריטים עצמם איבדו סבלנות.

שרי ממשלה, חברי פרלמנט ועיתונאים בכירים הצטרפו לגל ביקורת שהפך לצונאמי ציבורי.

בסוף השבוע האחרון הודיע דייווי כי “הדיון הציבורי סביב BBC News תרם להחלטתי לפרוש” –

תרגום אלגנטי ל־“הכריחו אותי ללכת”.

קריסת תדמית ואובדן אמון

עבור ה-BBC, מדובר ברעידת אדמה מוסרית ותדמיתית.

הרשת שנחשבה פעם סמל האמינות העולמית,

הפכה לסמל של בלבול, צביעות ועיוות מציאות.

ההאשמות:

סיקור מוטה לטובת הפלסטינים בעזה.

אי־דיווח מלא על זוועות ה־7 באוקטובר.

שימוש בשפה “מנקה אשמה” כלפי חמאס.

עריכה מגמתית של נאום טראמפ בארה״ב.

ובנוסף, נחשף דוקומנטרי שבו המספר היה בנו של בכיר חמאס –

עובדה שהוסתרה מצופי ה-BBC.

הבריטים הזדעזעו.

אמריקנים צחקו.

וטראמפ?

חייך חיוך גדול ואמר:

“זאת רק ההתחלה. אני מנקה את העולם התקשורתי משקרים.”

ישראלים שמחים לאיד

בישראל, הידיעה התקבלה בתחושת סיפוק נדירה.

שנים ארוכות נתפס ה-BBC כאויב תקשורתי מובהק –

גוף שבציבור הישראלי הפך לשם נרדף לשנאה כלפי המדינה.

מאז ה־7 באוקטובר, כשהרשת הבריטית סירבה לקרוא לחמאס “ארגון טרור”

ושידרה כתבות שמזדהות עם “הצד האנושי” של המחבלים,

הביקורת בישראל הפכה לכעס של ממש.

עתה, עם נפילת ראשי ה-BBC, רבים רואים בכך צדק היסטורי.

“הם קיבלו בדיוק את מה שמגיע להם”, כתב היום פרשן בכיר בלונדון.

טראמפ, קנדה ועכשיו בריטניה

זוהי הפעם השנייה שבה טראמפ מצליח להפיל ראש מערכת תקשורת זרה.

לפני חודשים ספורים אילץ את ממשלת קנדה להתנצל בפניו,

לאחר ששר החוץ פרסם סיקור כוזב ומגמתי.

השר פוטר,

הממשלה התנצלה,

וטראמפ יצא למערכה גלובלית למלחמה ב“תקשורת השקרית”,

כפי שהוא מכנה אותה.

כעת, הוא כבר הראה שהוא מסוגל להכריע גם אימפריות תקשורת שמחזיקות מעמד כמעט מאה שנה.

סופה של תקופה

ה-BBC תיאלץ כעת לעבור טיהור מערכתי –

ועולם התקשורת כולו מבין שהרוחות השתנו.

הפוליטיקלי קורקט גוסס,

והציבור רוצה אמת לא מעוקרת, לא מעודנת,

כזו שאומרת את מה שכולם חושבים.

ההתפטרות של טים דייווי ודבורה טרנס

היא לא עוד סיפור תקשורתי –

זו נקודת מפנה היסטורית בעידן שבו השקר כבר לא עובר בשקט.

״עניין מרכזי״

חדשות, ניתוחים וסקופים מאז